بقایی: اعتراف ترامپ در حمله به ایران باید در محاکم بین‌المللی پیگیری شود
بقایی: اعتراف ترامپ در حمله به ایران باید در محاکم بین‌المللی پیگیری شود
ما از آژانس می‌خواهیم در مسیر حرفه‌ای و فنی خود باقی بماند و از ورود به فضاسازی‌های سیاسی خودداری کند. 10.11.2025
به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز در نشست خبری با رسانه های داخلی و خارجی در این کشور گفت: رئیس‌جمهور آمریکا صراحتاً اعلام کرده مسئولیت کامل و فرماندهی تجاوز نظامی علیه ایران را بر عهده داشته است. این سخنان، ادعای پیشین وزیر خارجه این کشور در 23 خرداد را که گفته بود "ما هیچ نقشی نداریم و این یک اقدام یک‌جانبه از سوی رژیم صهیونیستی است" به‌روشنی رد می‌کند.این اعتراف صریح، مسئولیت کامل دولت آمریکا در ارتکاب یک جنایت بین‌المللی را اثبات می‌کند. ما بلافاصله پس از انتشار این اظهارات، آن را به‌عنوان سند رسمی در سازمان ملل متحد و شورای امنیت ثبت کردیم تا در کنار مستندات دیگر، مبنای پیگیری حقوقی قرار گیرد. بدون تردید این اعتراف در هر محکمه بین‌المللی می‌تواند به‌عنوان یکی از دلایل روشن مشارکت آمریکا در این اقدام تجاوزکارانه مورد استفاده قرار گیرد.همان‌طور که پیش‌تر هم اعلام کرده‌ایم، موضوع مستندسازی تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا را با جدیت دنبال می‌کنیم. همچنین در حال بررسی همه ظرفیت‌های موجود در سطح بین‌المللی برای تظلم‌خواهی و طرح دعوا علیه آمریکا هستیم.ایران در میانه ی یک فرآیند دیپلماتیک مورد حمله نظامی قرار گرفت، با توجه به این وضعیت و اعتراف رییس جمهور آمریکا ادامه ی مذاکره با آمریکا ناممکن است.سخنگوی وزارت خارجه ایران در ادامه به اظهارات گروسی مبنی بر صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران اشاره کرد و اظهار داشت: آقای گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نه‌تنها در گزارش‌های رسمی خود بلکه در مصاحبه‌های اخیر نیز به‌صراحت تأکید کرده است که برنامه هسته‌ای ایران کاملاً صلح‌آمیز است و هیچ دلیل یا مدرکی وجود ندارد که نشان دهد ایران از مسیر صلح‌آمیز منحرف شده باشد.وی افزود: همواره مطالبه جمهوری اسلامی ایران از آژانس و شخص مدیرکل این بوده که صرفاً بر اساس مسئولیت‌ها و صلاحیت‌های فنی خود درباره موضوع هسته‌ای ایران اظهار نظر کند و از گمانه‌زنی‌هایی که مبنای فنی ندارد و تنها تکرار ادعاها و حدسیات طرف‌های غربی است، پرهیز نماید.این انتظار همچنان پابرجاست و ما از آژانس می‌خواهیم در مسیر حرفه‌ای و فنی خود باقی بماند و از ورود به فضاسازی‌های سیاسی خودداری کند.
به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز در نشست خبری با رسانه های داخلی و خارجی در این کشور گفت: رئیس‌جمهور آمریکا صراحتاً اعلام کرده مسئولیت کامل و فرماندهی تجاوز نظامی علیه ایران را بر عهده داشته است. این سخنان، ادعای پیشین وزیر خارجه این کشور در 23 خرداد را که گفته بود "ما هیچ نقشی نداریم و این یک اقدام یک‌جانبه از سوی رژیم صهیونیستی است" به‌روشنی رد می‌کند.
این اعتراف صریح، مسئولیت کامل دولت آمریکا در ارتکاب یک جنایت بین‌المللی را اثبات می‌کند. ما بلافاصله پس از انتشار این اظهارات، آن را به‌عنوان سند رسمی در سازمان ملل متحد و شورای امنیت ثبت کردیم تا در کنار مستندات دیگر، مبنای پیگیری حقوقی قرار گیرد. بدون تردید این اعتراف در هر محکمه بین‌المللی می‌تواند به‌عنوان یکی از دلایل روشن مشارکت آمریکا در این اقدام تجاوزکارانه مورد استفاده قرار گیرد.
همان‌طور که پیش‌تر هم اعلام کرده‌ایم، موضوع مستندسازی تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا را با جدیت دنبال می‌کنیم. همچنین در حال بررسی همه ظرفیت‌های موجود در سطح بین‌المللی برای تظلم‌خواهی و طرح دعوا علیه آمریکا هستیم.
ایران در میانه ی یک فرآیند دیپلماتیک مورد حمله نظامی قرار گرفت، با توجه به این وضعیت و اعتراف رییس جمهور آمریکا ادامه ی مذاکره با آمریکا ناممکن است.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در ادامه به اظهارات گروسی مبنی بر صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران اشاره کرد و اظهار داشت: آقای گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نه‌تنها در گزارش‌های رسمی خود بلکه در مصاحبه‌های اخیر نیز به‌صراحت تأکید کرده است که برنامه هسته‌ای ایران کاملاً صلح‌آمیز است و هیچ دلیل یا مدرکی وجود ندارد که نشان دهد ایران از مسیر صلح‌آمیز منحرف شده باشد.
وی افزود: همواره مطالبه جمهوری اسلامی ایران از آژانس و شخص مدیرکل این بوده که صرفاً بر اساس مسئولیت‌ها و صلاحیت‌های فنی خود درباره موضوع هسته‌ای ایران اظهار نظر کند و از گمانه‌زنی‌هایی که مبنای فنی ندارد و تنها تکرار ادعاها و حدسیات طرف‌های غربی است، پرهیز نماید.
این انتظار همچنان پابرجاست و ما از آژانس می‌خواهیم در مسیر حرفه‌ای و فنی خود باقی بماند و از ورود به فضاسازی‌های سیاسی خودداری کند.
