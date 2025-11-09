https://spnfa.ir/20251109/ایرانرود-تنها-راه-نجات-ایران-26402384.html

ایرانرود تنها راه نجات ایران

ایرانرود تنها راه نجات ایران

اسپوتنیک ایران

تغییرات اقلیمی جهانی شرایطی ایجاد کرده که تحرک ابرهای باران زا به سمت ایران کاهش یابد و قبل از رسیدن به ایران ببارد و عملا ایران با بی آبی و خشکسالی مواجه شود. 09.11.2025, اسپوتنیک ایران

2025-11-09T14:02+0330

2025-11-09T14:02+0330

2025-11-09T14:02+0330

گزارش و تحلیل

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e4/07/0c/6689210_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_71a9c03c8f2f43adf05c6d8370dd386f.jpg

بحث ایجاد یک یا حتی دو کانال آبی که از خلیج فارس و دریای عمان به دریای خزر متصل شوند یکی از مباحث تاریخی است که از زمان قاجار در ایران مطرح می باشد و آقای همان فرزاد سال 1345 پس از انجام مطالعات فرواوان دو طرح ایرانرود و دیگری طرح اتصال دریاچه ارومیه به دریای خزر را ارائه داد.زمانی که این طرح مطرح شد بحث امکان اتصال شوروی سابق به اقیانوس هند از طریق ایران در صدر توجه ها قرار گرفت وکارشناسان همسو با آمریکا و غرب مسایلی برای به چالش کشیدن این طرح را مطرح کردند تا جلوی اجرای این طرح را بگیرند.اینها بیشتر مسایل زیست محیطی و احتمال شور شدن آبهای زیر زمینی و زیر آب رفتن بخش های از خاک ایران را ملاک مخالفت خود قرار دادند اما واقعیت امر این بود که اگر این طرح پیاده می شد ایران به هاب تجارت شمال جنوب تبدیل می شد و این چیزی نبود که وفق مراد غربی ها باشد.به استناد کاوش های باستانی مناطق و کویرهایی که اینها ادعا می کنند زیر آب می رود و اکوسیستم آن به هم می ریزد همه از حدود 1500 تا 2000 سال پیش کلا زیر آب بوده و مثلا مناطقی مثل ری و ورامین و کلا قم تا تهران مناطق ساحلی بوده اند مضاف بر اینکه بخش اعظم این مناطقی که زیر آب می روند عمدتا مناطق خالی از سکنه و بلا استفاده کشور می باشند که با تبدیل شدن به دریاچه های داخلی می توانند موجبات رونق تجارت و کسب و کارهای ساحلی مانند توریسم و ماهیگری گردند.امروزه بحث نیاز به ایجاد ایرانرود دیگر فقط مرتبط با ایجاد کانال آبی ارتباط شمال و جنوب نیست بلکه مقابله با شرایط آب و هوایی ای که تغییر اقلیم بر ایران تحمیل کرده می باشد.تغییرات اقلیمی جهانی شرایطی ایجاد کرده که تحرک ابرهای باران زا به سمت ایران کاهش یابد و قبل از رسیدن به ایران ببارد و عملا ایران با بی آبی و خشکسالی مواجه شود و ادامه این روند می تواند موجب آن شود که امکان زندگی در ایران سخت شود و عملا موجودیت ایران به خطر بیافتد.اینجا است که می توان گفت احداث ایرانرود دیگر به یک بحث موجودیتی برای ایران تبدیل شده و طبق نظر کارشناسان مربوطه در صورت ایجاد ایرانرود عملا کل کشور با نوعی تغییرات آب و هوایی مواجه می شود که کشور را از یک اقلیم خشک و بیابانی به یک اقلیم مرطوب وسرسبز تغییر می دهد.ایجاد دریاچه هایی که به اقیانوس ها متصل می باشند عملا منجر به آن می شود که دریاچه های پر آب همیشه در دل ایران وجود داشته باشد و تبخیر آب علاوه بر مرطوب کردن فضا موجبات افزایش باران در دیگر مناطق کشور شود.علاوه بر اینها در صورتی که ایران رود راه بیافتد و امکان اتصال کشورهای آسیای میانه و شمال اروپا به جنوب محقق گردد عملا ایران به هاب تجارت جهانی تبدیل می شود و چه آمریکا و اروپا بخواهند ایران را تحریم کنند یا تحریم نکنند چون امن ترین و سریعترین مسیر مسیر ایران خواهد بود عملا شرکت های بین المللی باربری ترجیح خواهند داد از این مسیر استفاده کنند و این ماجرا می تواند موجب آن شود که نه فقط هزینه هایی که ایران برای ایجاد ایرانرود می کند جبران شود بلکه سودهای مالی سرشاری عاید ایران شود.امروزه بحث آب و بحث مسیر ها دو چالش بسیار مهم در سیاست های بین المللی به حساب می آید که داشتن آنها یعنی اقتدار و ایرانرود می تواند ایران را از این رو به آن رو کند و دیگر نیاز نباشد کاسه چه کنم چه کنم دستمان بگیریم.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

ایران