پیشروی روسیه در پوکروفسک، دوراهی میان میدان و میز مذاکره
در واقع، پوکروفسک به آزمونی بدل شده که نشان میدهد آیا کییف حاضر است برای حفظ یک نماد، هزینه استراتژیک بلندمدت بپردازد یا نه. 07.11.2025, اسپوتنیک ایران
سمیه ماندگار پژوهشگر مسائل بینالملل درباره پیشروی روسیه در پوکروفسک به اسپوتنیک گفت: به نظر میرسد که دستاوردهای نیروهای روسی در پوکروفسک صحنه درخشانی از رقابت روانی میان روسیه و غرب است.یک نکته بیش از هر چیز حائز اهمیت است، اینکه سقوط احتمالی این شهر، حتی اگر از نظر راهبردی تأثیر محدودی داشته باشد، برای مسکو دستاوردی پرقدرت در روایت درگیریها محسوب میشود.زیرا روسیه بويژه در ابتدای شکل گيری مناقشات از جریان روایت سازی کشورهای غربی از مسائل اوکراين عقب ماند. اکنون این جریان میتواند به جهان تفهيم کند که روند جنگ به سود روسیه تغییر کرده است. این همان نقطهای است که تبلیغات نظامی میتواند به ابزار دیپلماسی تبدیل شود.ماندگار در ادامه گفت، تصمیم درباره پوکروفسک برای دولت اوکراین وضعیت پیچیده و شاید حتی بتوان گفت اخلاقی است. زیرا اینطور به نظر میرسد زلنسکی میداند هر عقبنشینی میتواند به تضعیف روحیه داخلی و از همه مهمتر بیاعتمادی متحدان خارجی منجر شود، اما اصرار بر حفظ شهر هم به معنای فرسایش نیرو و از دست دادن ظرفیت دفاعی در جبهههای دیگر است.در واقع، پوکروفسک به آزمونی بدل شده که نشان میدهد آیا کییف حاضر است برای حفظ یک نماد، هزینه استراتژیک بلندمدت بپردازد یا نه.این پژوهشگر خاطر نشان کرد، این نبرد بصورت غیر مستقیم بر سیاستهای آمریکا نیز تاثیر دارد. چون نمایش پیشروی در پوکروفسک ممکن است رئیسجمهور ترامپ را متقاعد کند که ادامهی حمایت از اوکراین بیفایده است و باید به سمت توافقی جدید حرکت کرد.
سمیه ماندگار پژوهشگر مسائل بینالملل درباره پیشروی روسیه در پوکروفسک به اسپوتنیک گفت: به نظر میرسد که دستاوردهای نیروهای روسی در پوکروفسک صحنه درخشانی از رقابت روانی میان روسیه و غرب است.
یک نکته بیش از هر چیز حائز اهمیت است، اینکه سقوط احتمالی این شهر، حتی اگر از نظر راهبردی تأثیر محدودی داشته باشد، برای مسکو دستاوردی پرقدرت در روایت درگیریها محسوب میشود.
زیرا روسیه بويژه در ابتدای شکل گيری مناقشات از جریان روایت سازی کشورهای غربی از مسائل اوکراين عقب ماند. اکنون این جریان میتواند به جهان تفهيم کند که روند جنگ به سود روسیه تغییر کرده است. این همان نقطهای است که تبلیغات نظامی میتواند به ابزار دیپلماسی تبدیل شود.
ماندگار در ادامه گفت، تصمیم درباره پوکروفسک برای دولت اوکراین وضعیت پیچیده و شاید حتی بتوان گفت اخلاقی است. زیرا اینطور به نظر میرسد زلنسکی میداند هر عقبنشینی میتواند به تضعیف روحیه داخلی و از همه مهمتر بیاعتمادی متحدان خارجی منجر شود، اما اصرار بر حفظ شهر هم به معنای فرسایش نیرو و از دست دادن ظرفیت دفاعی در جبهههای دیگر است.
این پژوهشگر خاطر نشان کرد، این نبرد بصورت غیر مستقیم بر سیاستهای آمریکا نیز تاثیر دارد. چون نمایش پیشروی در پوکروفسک ممکن است رئیسجمهور ترامپ را متقاعد کند که ادامهی حمایت از اوکراین بیفایده است و باید به سمت توافقی جدید حرکت کرد.