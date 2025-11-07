ایران
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
روسیه در تاریخ 24 فوریه عملیات ویژه در اوکراین را آغاز کرد. ولادیمیر پوتین هدف از این عملیات را "حمایت از مردمی خواند که به مدت هشت سال مورد قلدری و نسل کشی رژیم کی یف قرار گرفته اند."
فرمانده نیروهای مسلح روسیه: پاکسازی کوپیانسک از نیروهای اوکراینی با اطمینان، در حال انجام است
این خبر را فرمانده گروه ضربت یگان "غرب" نیروهای مسلح روسیه با نام مستعار "لاوریک" گزارش داد. 07.11.2025, اسپوتنیک ایران
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
این خبر را فرمانده گروه ضربت یگان "غرب" نیروهای مسلح روسیه با نام مستعار "لاوریک" گزارش داد.پاکسازی بخش غربی شهر در حال اتمام است؛ 16 ساختمان دیگر در 24 ساعت گذشته آزاد شده‌اند.روز جمعه، گروهی متشکل از هفت شبه‌نظامی اوکراینی که سعی داشتند با یک خودروی زرهی از کوپیانسک فرار کنند، منهدم شدند.هواپیماهای بدون سرنشین سه وانت حامل شبه‌نظامیان اوکراینی را در بخش غربی شهر به آتش کشیدند.
فرمانده نیروهای مسلح روسیه: پاکسازی کوپیانسک از نیروهای اوکراینی با اطمینان، در حال انجام است

09:45 07.11.2025 (بروز رسانی شده: 10:38 07.11.2025)
پاکسازی کوپیانسک از نیروهای اوکراینی با اطمینان، آرامش و مطابق با اهداف تعیین شده در حال انجام است
این خبر را فرمانده گروه ضربت یگان "غرب" نیروهای مسلح روسیه با نام مستعار "لاوریک" گزارش داد.
پاکسازی بخش غربی شهر در حال اتمام است؛ 16 ساختمان دیگر در 24 ساعت گذشته آزاد شده‌اند.
روز جمعه، گروهی متشکل از هفت شبه‌نظامی اوکراینی که سعی داشتند با یک خودروی زرهی از کوپیانسک فرار کنند، منهدم شدند.
هواپیماهای بدون سرنشین سه وانت حامل شبه‌نظامیان اوکراینی را در بخش غربی شهر به آتش کشیدند.
