فرمانده نیروهای مسلح روسیه: پاکسازی کوپیانسک از نیروهای اوکراینی با اطمینان، در حال انجام است

این خبر را فرمانده گروه ضربت یگان "غرب" نیروهای مسلح روسیه با نام مستعار "لاوریک" گزارش داد. 07.11.2025

عملیات ویژه روسیه در اوکراین

این خبر را فرمانده گروه ضربت یگان "غرب" نیروهای مسلح روسیه با نام مستعار "لاوریک" گزارش داد.پاکسازی بخش غربی شهر در حال اتمام است؛ 16 ساختمان دیگر در 24 ساعت گذشته آزاد شده‌اند.روز جمعه، گروهی متشکل از هفت شبه‌نظامی اوکراینی که سعی داشتند با یک خودروی زرهی از کوپیانسک فرار کنند، منهدم شدند.هواپیماهای بدون سرنشین سه وانت حامل شبه‌نظامیان اوکراینی را در بخش غربی شهر به آتش کشیدند.

