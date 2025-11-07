https://spnfa.ir/20251107/پاکسازی-کوپیانسک-از-نیروهای-اوکراینی-با-اطمینان-آرامش-و-مطابق-با-اهداف-تعیین-شده-در-حال-انجام-است-26366444.html
این خبر را فرمانده گروه ضربت یگان "غرب" نیروهای مسلح روسیه با نام مستعار "لاوریک" گزارش داد. 07.11.2025
این خبر را فرمانده گروه ضربت یگان "غرب" نیروهای مسلح روسیه با نام مستعار "لاوریک" گزارش داد.پاکسازی بخش غربی شهر در حال اتمام است؛ 16 ساختمان دیگر در 24 ساعت گذشته آزاد شدهاند.روز جمعه، گروهی متشکل از هفت شبهنظامی اوکراینی که سعی داشتند با یک خودروی زرهی از کوپیانسک فرار کنند، منهدم شدند.هواپیماهای بدون سرنشین سه وانت حامل شبهنظامیان اوکراینی را در بخش غربی شهر به آتش کشیدند.
فرمانده نیروهای مسلح روسیه: پاکسازی کوپیانسک از نیروهای اوکراینی با اطمینان، در حال انجام است
09:45 07.11.2025 (بروز رسانی شده: 10:38 07.11.2025)
این خبر را فرمانده گروه ضربت یگان "غرب" نیروهای مسلح روسیه با نام مستعار "لاوریک" گزارش داد.
پاکسازی بخش غربی شهر در حال اتمام است؛ 16 ساختمان دیگر در 24 ساعت گذشته آزاد شدهاند.
روز جمعه، گروهی متشکل از هفت شبهنظامی اوکراینی که سعی داشتند با یک خودروی زرهی از کوپیانسک فرار کنند، منهدم شدند.
هواپیماهای بدون سرنشین سه وانت حامل شبهنظامیان اوکراینی را در بخش غربی شهر به آتش کشیدند.