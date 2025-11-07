https://spnfa.ir/20251107/موانع-اجلاس-بوداپست-26376438.html

موانع اجلاس بوداپست

اگر توجه داشته باشید ترامپ شروطی را برای صلح اعلام کرد که از نظرش مورد قبول است که عملا یعنی پذیرفتن شکست توسط جنگ طلبان اروپایی.

ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان اظهار داشت که اجلاس روسیه و آمریکا در بوداپست می‌تواند ظرف چند روز پس از حل "یک یا دو" مسئله توسط مسکو و واشنگتن برگزار شود.می توان گفت بزرگترین مانع موجود فعلی برای برگزاری این اجلاس مخالفت برخی پایتخت های اروپایی با صلح است.به هر حال هدف از اجرای این اجلاس خوش و بش کردن نیست بلکه هدف این است که روسای جمهوری بتوانند به نتایجی برسند و آن را اعلان کنند.برخی رهبرای اروپایی دلواپس هستند که چنین اتفاقی می تواند فضای داخلی کشورهایشان را به هم بریزد چرا که اینها چند سال است یک فضای خصومت با ملت روسیه ایجاد کرده اند و پول مالیات دهندگان اروپایی را خرج جنگ بر علیه روسیه کرده اند و حالا به یکباره اگر درگیری متوقف شود مورد سوال قرار خواهند گرفت که چه کار کرده اند؟اگر توجه داشته باشید ترامپ شروطی را برای صلح اعلام کرد که از نظرش مورد قبول است که عملا یعنی پذیرفتن شکست توسط جنگ طلبان اروپایی.وی اظهار داشت که به نظرت آتش بس و صلح باید با شرایط موجود ایجاد شود، یعنی مناطق روس تبار اوکراین که به روسیه پیوسته اند باید فراموش شوند و دیگر اینها را بخشی از روسیه دانست.یعنی عملا همان بحثی که روسیه از ابتدا مطرح کرده بود که مناطق روس تبار باید حق تعیین سرنوشت داشت باشند.دو هفته پس از شروع درگیری ها میان روسیه و اوکراین شانس محقق شدن صلح و توافق دیپلماتیک فیما بین روسیه و اوکراین وجود داشت و زلنسکی قرار بود در استانبول ترکیه با آقای پوتین دیدار کند و توافق را امضا کند اما در آن زمان معروف است که انگلیسی ها به او اجازه ندادند چنین کاری را انجام دهد و حالا که شرایط روی زمین همان شده که روسیه می گفته عملا آنها احساس می کنند یعنی شکست را پذیرفته اند.به این دلیل می توان گفت فعلا اراده ای برای توافق صلح از طرف اروپایی ها وجود ندارد.از طرفی دیگر زلنسکی دیگر مشروعیت قانونی برای منصب ریاست جمهوری اوکراین را ندارد چون دوره اش تمام شده و هیچ روند قانونی ای برای تمدید حضور اش در این پست انجام نشده و وی نیاز دارد که حمایت کشورهای غربی را داشته باشد تا این پست را به صورت غیر قانونی هم شده تصاحب کند و به این دلیل وی بیش از پیش گوش به فرمان برخی پایتخت های اروپایی شده.آمریکا هم که موفق شده اروپایی ها را متقاعد کند 5% تولید نا خالص ملی خود را خرج ناتو کنند و بخش اعظم این پولها قرار است خرج خرید تسلیحات از کمپانی های آمریکایی شود نمی خواهد که به زور اروپایی ها را مجاب کند به خواست ترامپ برای برقرار شدن مصالحه دیپلماتیک تمکین کنند.یک نکته دیگر هم که وجود دارد این است که به زودی قرار است انتخابات جدید در مجارستان برگزار گردد و برخی پایتخت های اروپایی آقای ویکتور اوربان را لیدر جریان مخالف جنگ بر علیه روسیه می دانند و در این انتخابات دارند از مخالفان او حمایت می کنند.اگر این اجلاس در بوداپست برگزار گردد و توافقی صورت بگیرد قطعا موضع داخلی آقای اوربان قویتر می شود و می تواند روی موضع دیگر رهبران اروپایی مخالف جنگ با روسیه تاثیر بگذارد و اینها به خاطر مخالفت با اوربان هم که شده نمی خواهند اجلاس در بوداپست برگزار گردد.

ایران