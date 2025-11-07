ایران
رسانه‌ها: پرتاب موشک کره شمالی ممکن است پاسخی به تحریم‌های آمریکا باشد
خبرگزاری یونهاپ گزارش داد که ارتش کره جنوبی پرتاب موشک بالستیک کره شمالی را تأیید کرده است که احتمالاً در پاسخ به تحریم‌های آمریکا بوده است. 07.11.2025
آمریکا
کره شمالی
خبرگزاری یونهاپ گزارش داد که ارتش کره جنوبی پرتاب موشک بالستیک کره شمالی را تأیید کرده است که احتمالاً در پاسخ به تحریم‌های آمریکا بوده است.پیش از این، سرویس امنیت دریایی ژاپن از پرتاب موشکی توسط کره شمالی که گمان می‌رود موشک بالستیک باشد خبر داده بود.رسانه‌ها گزارش می‌دهند: "به نظر می‌رسد این پرتاب پاسخی به اقدامات اخیر واشنگتن علیه کره شمالی باشد".روز 4 نوامبر، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده هشت تبعه کره شمالی و دو نهاد کره شمالی را که به اتهام پولشویی پس از جرایم سایبری متهم شده بودند، تحریم کرد.
آمریکا, کره شمالی
آمریکا, کره شمالی

08:41 07.11.2025
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر رسانه‌ها: پرتاب موشک کره شمالی ممکن است پاسخی به تحریم‌های آمریکا باشد
خبرگزاری یونهاپ گزارش داد که ارتش کره جنوبی پرتاب موشک بالستیک کره شمالی را تأیید کرده است که احتمالاً در پاسخ به تحریم‌های آمریکا بوده است.
پیش از این، سرویس امنیت دریایی ژاپن از پرتاب موشکی توسط کره شمالی که گمان می‌رود موشک بالستیک باشد خبر داده بود.
رسانه‌ها گزارش می‌دهند: "به نظر می‌رسد این پرتاب پاسخی به اقدامات اخیر واشنگتن علیه کره شمالی باشد".
روز 4 نوامبر، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده هشت تبعه کره شمالی و دو نهاد کره شمالی را که به اتهام پولشویی پس از جرایم سایبری متهم شده بودند، تحریم کرد.
