https://spnfa.ir/20251107/رسانهها-پرتاب-موشک-کره-شمالی-ممکن-است-پاسخی-به-تحریمهای-آمریکا-باشد-26365693.html
رسانهها: پرتاب موشک کره شمالی ممکن است پاسخی به تحریمهای آمریکا باشد
رسانهها: پرتاب موشک کره شمالی ممکن است پاسخی به تحریمهای آمریکا باشد
اسپوتنیک ایران
خبرگزاری یونهاپ گزارش داد که ارتش کره جنوبی پرتاب موشک بالستیک کره شمالی را تأیید کرده است که احتمالاً در پاسخ به تحریمهای آمریکا بوده است. 07.11.2025, اسپوتنیک ایران
2025-11-07T08:41+0330
2025-11-07T08:41+0330
2025-11-07T08:41+0330
آمریکا
کره شمالی
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/16/26091910_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1e82d294ba7aaba4046708992ce1c30f.jpg
خبرگزاری یونهاپ گزارش داد که ارتش کره جنوبی پرتاب موشک بالستیک کره شمالی را تأیید کرده است که احتمالاً در پاسخ به تحریمهای آمریکا بوده است.پیش از این، سرویس امنیت دریایی ژاپن از پرتاب موشکی توسط کره شمالی که گمان میرود موشک بالستیک باشد خبر داده بود.رسانهها گزارش میدهند: "به نظر میرسد این پرتاب پاسخی به اقدامات اخیر واشنگتن علیه کره شمالی باشد".روز 4 نوامبر، وزارت خزانهداری ایالات متحده هشت تبعه کره شمالی و دو نهاد کره شمالی را که به اتهام پولشویی پس از جرایم سایبری متهم شده بودند، تحریم کرد.
کره شمالی
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/16/26091910_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_965988371258b1e17f15eec91e53bab9.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
آمریکا, کره شمالی
رسانهها: پرتاب موشک کره شمالی ممکن است پاسخی به تحریمهای آمریکا باشد
خبرگزاری یونهاپ گزارش داد که ارتش کره جنوبی پرتاب موشک بالستیک کره شمالی را تأیید کرده است که احتمالاً در پاسخ به تحریمهای آمریکا بوده است.
پیش از این، سرویس امنیت دریایی ژاپن از پرتاب موشکی توسط کره شمالی که گمان میرود موشک بالستیک باشد خبر داده بود.
رسانهها گزارش میدهند: "به نظر میرسد این پرتاب پاسخی به اقدامات اخیر واشنگتن علیه کره شمالی باشد".
روز 4 نوامبر، وزارت خزانهداری ایالات متحده هشت تبعه کره شمالی و دو نهاد کره شمالی را که به اتهام پولشویی پس از جرایم سایبری متهم شده بودند، تحریم کرد.