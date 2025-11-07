https://spnfa.ir/20251107/رسانهها-پرتاب-موشک-کره-شمالی-ممکن-است-پاسخی-به-تحریمهای-آمریکا-باشد-26365693.html

رسانه‌ها: پرتاب موشک کره شمالی ممکن است پاسخی به تحریم‌های آمریکا باشد

خبرگزاری یونهاپ گزارش داد که ارتش کره جنوبی پرتاب موشک بالستیک کره شمالی را تأیید کرده است که احتمالاً در پاسخ به تحریم‌های آمریکا بوده است. 07.11.2025, اسپوتنیک ایران

خبرگزاری یونهاپ گزارش داد که ارتش کره جنوبی پرتاب موشک بالستیک کره شمالی را تأیید کرده است که احتمالاً در پاسخ به تحریم‌های آمریکا بوده است.پیش از این، سرویس امنیت دریایی ژاپن از پرتاب موشکی توسط کره شمالی که گمان می‌رود موشک بالستیک باشد خبر داده بود.رسانه‌ها گزارش می‌دهند: "به نظر می‌رسد این پرتاب پاسخی به اقدامات اخیر واشنگتن علیه کره شمالی باشد".روز 4 نوامبر، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده هشت تبعه کره شمالی و دو نهاد کره شمالی را که به اتهام پولشویی پس از جرایم سایبری متهم شده بودند، تحریم کرد.

آمریکا, کره شمالی