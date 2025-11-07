https://spnfa.ir/20251107/اوربان-تنها-یک-یا-دو-مسئله-مانع-از-برگزاری-اجلاس-روسیه-و-آمریکا-میشود-26365383.html

اوربان: تنها "یک یا دو" مسئله مانع از برگزاری اجلاس روسیه و آمریکا می‌شود

اوربان: تنها "یک یا دو" مسئله مانع از برگزاری اجلاس روسیه و آمریکا می‌شود

ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، در مصاحبه‌ای با مجله Magyar Nemzet اظهار داشت که اجلاس روسیه و آمریکا در بوداپست می‌تواند ظرف چند روز پس از حل "یک یا دو"... 07.11.2025, اسپوتنیک ایران

ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، در مصاحبه‌ای با مجله Magyar Nemzet اظهار داشت که اجلاس روسیه و آمریکا در بوداپست می‌تواند ظرف چند روز پس از حل "یک یا دو" مسئله توسط مسکو و واشنگتن برگزار شود.در پایان ماه اکتبر، کاخ سفید لغو دیدار با همتای روسی خود در بوداپست را اعلام کرد، دیداری که قبلاً از طریق تلفن در مورد آن توافق کرده بودند. کاخ سفید بعداً اعلام کرد که دولت ترامپ برنامه‌های این اجلاس را کنار نمی‌گذارد. دمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، خاطرنشان کرد که پوتین همچنین برگزاری چنین نشستی را در آینده رد نکرده است.

