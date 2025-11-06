https://spnfa.ir/20251106/آیا-روابط-دیرینه-تجاری-ایران-و-کویت-بر-می-گردد-26357648.html

آیا روابط دیرینه تجاری ایران و کویت بر می گردد؟

آیا روابط دیرینه تجاری ایران و کویت بر می گردد؟

اسپوتنیک ایران

روابط ایران و کویت به صورت تاریخ دچار فراز ونشیب های زیادی شده اما به صورت کلی همیشه ایران و کویت روابط خوبی با هم داشته اند. 06.11.2025, اسپوتنیک ایران

2025-11-06T16:07+0330

2025-11-06T16:07+0330

2025-11-06T16:07+0330

گزارش و تحلیل

سیاسی

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/312/00/3120076_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_de6e8a2c3a2138b3123c0f70e7ef21e0.jpg

کویت یکی از قدیمی ترین پایگاه های تجارت و تبادل کالا در منطقه به حساب می آید و از 6500 سال قبل از میلاد مسیح این منطقه به عنوان منطقه تبادل کالا و عموما تجارت بین النهرین و شرق به حساب می آمد وهمیشه اقوامی که امتدادشان به مناطق خوزستان در ایران می رسید نیز در آنجا ساکن بودند.امروزه بسیاری از اهالی مناطق بهبهان و بوشهر خویشاوندانی در کویت دارند که در صدها سال پیش در آن مناطق زندگی می کردند و الآن شهروند کویت می باشند.به این دلیل می توان گفت که روابط ایران و کویت به صورت تاریخی روابط خونی هم بوده و ایرانی ها و کویتی ها در اکثر دوره های تاریخی با هم تبادلات تجاری خوبی داشته اند.شاید هم بی راه نیست اگر اشاره کنیم در بازار تهران بازار کویتی ها و پاساژ کویتی ها و... هم وجود دارد که نشان می دهد چه قدر تجار کویتی برای همکاری با ایران فعال بوده اند.متاسفانه در برخی اوقات مثل جنگ ایران و عراق روابط ایران و کویت مقداری سرد شد چون کویت طرف عراق را در جنگ گرفته بود اما زمانی که عراق به کویت حمله کرد ایران از کویت حمایت کرد و بسیاری از کویتی ها که از جنگ فرار کرده بودند به ایران گریختند و مورد مهمان نوازی ایرانی ها قرار گرفتند.شاید هم بد نباشد اشاره کنیم که امیر اسبق کویت مرحوم شیخ صباح احمد جابر الصباح که زمان حمله عراق به کویت وزیر خارجه این کشور بود، در زمان حمله عراق به کویت با خانواده به ایران آمد و مدتی در ایران سکونت داشت چون ایران را جایی امن و مهمان دوست می دانست.زمانی که در تهران به سفارت عربستان سعودی حمله شد و سعودی ها از کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس خواستند روابط خود با ایران را قطع کردند شیخ صباح به بهانه اینکه می خواهد میان ایران وعربستان میانجی گری کند حاضر نشد روابط را قطع کند وفقط به احضار سفیر خود برای مشورت اکتفا کرد و هیچوقت درب سفارت کویت در تهران تعطیل نشد.وی که سیاستمداری بسیار زیرک بود متوجه بود که به نفع کویت نیست که خودش را وسط دعوای دو برادر بزرگتر در منطقه بیاندازد و بیشتر به نفع کویت است که میان برادران میانجی گری کند.برای دهه ها تجار کویت نقش واسطه تجاری برای ایران را بازی می کردند اما به دلایل مختلف طی یک دهه اخیر روابط به سردی گروید و این سردی روابط به سردی روابط تجاری نیز تسری پیدا کرد و دبی موفق شد بازاری که کویت در اختیار داشت را به چنگ آورد.امروزه اگر به بازار تهران بروید و وارد بازار کویتی ها شوید ملاحظه می کنید که همه کالاهای تجار این بازار از دبی وارد شده و نه از کویت اما هنوز نام بازار کویتی ها بر سردر آن بازار هست.حالا پس از وقفه ۱۲ ساله، سیزدهمین نشست کمیسیون مشترک بازرگانی ایران و کویت با هدف تقویت همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری میان دو کشور همسایه به کار خود پایان داد وعملا امید است که این نشست زمینه بازگشت روابط تجاری تاریخی میان ایران و کویت را کلید بزند.با توجه به موقعیت و شرایط ژئوپولیتیک کویت وهمچنین روابط تاریخی و دیرینه ای که میان دو کشور وجود دارد عملا میتوان امیدوار بود که با چشم پوشی سیاستمداران بر برخی اختلافات دو کشور بتوانند این روابط تاریخی دیرینه را بازگردانند و از سوی دیگر روابط خوب اقتصادی منجر به بهبود روابط سیاسی نیز است.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

سیاسی