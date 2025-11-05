ایران
یک کارشناس آرژانتینی درباره اظهارات رئیس جمهور روسیه در خصوص سامانه‌های تسلیحاتی جدید اظهار نظر کرد
جهان
تادئو کاستگلیون، کارشناس روابط بین‌الملل آرژانتینی، به اسپوتنیک گفت: در شرایطی که غرب همچنان به نقض تمام قوانین موجود روابط بین‌الملل ادامه می‌دهد، روسیه مجبور است توسعه فناوری و نظامی خود را تسریع کند. اینها سیستم‌های تسلیحاتی تهاجمی نیستند، بلکه دفاعی هستند که با افزایش فشار غرب در حال ظهور هستند. تأکید می‌شود که روسیه به هر وسیله‌ای که لازم باشد، تمامیت ارضی و استقلال خود را در تصمیم‌گیری تضمین خواهد کرد. روسیه در حال دستیابی به تمام سلاح‌های بازدارنده لازم است تا روشن کند که به دنبال اقدام تهاجمی نیست، بلکه برعکس، خواستار عقلانیت است. در عین حال، قصد ندارد تهدیدات پنهان را که در درجه اول از ایالات متحده سرچشمه می‌گیرند، نادیده بگیرد.
جهان
جهان

یک کارشناس آرژانتینی درباره اظهارات رئیس جمهور روسیه در خصوص سامانه‌های تسلیحاتی جدید اظهار نظر کرد

08:42 05.11.2025
کارشناس روابط بین‌الملل آرژانتینی: رئیس‌جمهور روسیه تأکید ویژه‌ای بر دفاع ملی دارد. سلاح‌های ارائه شده توسط روسیه بسیار مهم هستند؛ آنها موازنه قدرت را در صحنه بین‌المللی کاملاً تغییر می‌دهند.
تادئو کاستگلیون، کارشناس روابط بین‌الملل آرژانتینی، به اسپوتنیک گفت: در شرایطی که غرب همچنان به نقض تمام قوانین موجود روابط بین‌الملل ادامه می‌دهد، روسیه مجبور است توسعه فناوری و نظامی خود را تسریع کند. اینها سیستم‌های تسلیحاتی تهاجمی نیستند، بلکه دفاعی هستند که با افزایش فشار غرب در حال ظهور هستند.
تأکید می‌شود که روسیه به هر وسیله‌ای که لازم باشد، تمامیت ارضی و استقلال خود را در تصمیم‌گیری تضمین خواهد کرد. روسیه در حال دستیابی به تمام سلاح‌های بازدارنده لازم است تا روشن کند که به دنبال اقدام تهاجمی نیست، بلکه برعکس، خواستار عقلانیت است. در عین حال، قصد ندارد تهدیدات پنهان را که در درجه اول از ایالات متحده سرچشمه می‌گیرند، نادیده بگیرد.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
