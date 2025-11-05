https://spnfa.ir/20251105/کارشناس--تکید-پوتین-بر-بومیسازی-کامل-تولیدات-دفاعی-پاسخی-مستقیم-به-تحریمهای-غرب-است-26340278.html
کارشناس: تأکید پوتین بر بومیسازی کامل تولیدات دفاعی، پاسخی مستقیم به تحریمهای غرب است
کارشناس: تأکید پوتین بر بومیسازی کامل تولیدات دفاعی، پاسخی مستقیم به تحریمهای غرب است
پژوهشگر مسائل بینالملل: سخنان اخیر ولادیمیر پوتین درباره تحقق برنامههای روسیه در حوزه توسعه تسلیحات پیشرفته نشاندهنده تداوم سیاست بازدارندگی هوشمند مسکو...
اندیشه کاظمی، پژوهشگر مسائل بینالملل در گفتوگوبا اسپوتنیک اظهار داشت: تأکید پوتین بر بومیسازی کامل تولیدات دفاعی و اتکا بر فناوریهای داخلی، پاسخی مستقیم به تحریمهای غرب و تلاشی برای تثبیت استقلال استراتژیک روسیه در برابر فشارهای خارجی محسوب میشود. این رویکرد در عمل به مسکو امکان میدهد تا ضمن حفظ برتری فناورانه، امنیت ملی خود را در برابر تهدیدات نظامی و تکنولوژیک تضمین کند. وی در ادامه یادآور میشود که اشاره رئیسجمهور روسیه به سامانههای "اورشنیک"، "سارمات"، "پوزیدون" و "بوروستنیک" تنها جنبه فنی ندارد، بلکه حامل پیام سیاسی روشنی به غرب است مبنی بر اینکه روسیه در میدان رقابت تسلیحاتی عقبنشینی نخواهد کرد. از نگاه این پژوهشگر، توسعه این سامانهها بیانگر ورود روسیه به مرحلهای از قدرت بازدارندگی چندلایه است که هم بعد راهبردی دارد و هم بعد ژئوپلیتیکی، زیرا این توانمندیها موازنه قوا در اروپا و شمالگان را بهنفع مسکو تغییر میدهند. کاظمی در پایان خاطر نشان کرد، پیام پایانی پوتین مبنی بر اینکه "روسیه برای هیچکس تهدیدی نیست" کلید درک این سخنان است. زیرا مسکو در پی رقابت تسلیحاتی تهاجمی نیست، بلکه میکوشد با نمایش تواناییهای فناورانه خود، از وقوع رویارویی مستقیم جلوگیری کند. در واقع، هدف اصلی این سیاست نمایش قدرت صرف نیست، بلکه تحکیم جایگاه روسیه بهعنوان یکی از ستونهای امنیت جهانی در عصر چندقطبی است و در آن بازدارندگی مؤثر، جایگزین منطق تقابل مستقیم شده است.
کارشناس: تأکید پوتین بر بومیسازی کامل تولیدات دفاعی، پاسخی مستقیم به تحریمهای غرب است
13:03 05.11.2025 (بروز رسانی شده: 13:05 05.11.2025)
پژوهشگر مسائل بینالملل: سخنان اخیر ولادیمیر پوتین درباره تحقق برنامههای روسیه در حوزه توسعه تسلیحات پیشرفته نشاندهنده تداوم سیاست بازدارندگی هوشمند مسکو است.
