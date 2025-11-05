کارشناس: مسیر تهدید علیه روسیه بیفایده است/ غرب باید زبان گفتوگو را جایگزین فشار کند
کارشناس مسائل بینالملل: آنچه کاملاً مشخص است این است که دولت فدراسیون روسیه در برابر تهدیدات متمرکز غرب از رویکرد محافظهکارانه و شعارمحور استفاده نمیکند، بلکه بهصورت عملیاتی، در برابر هر نوع تهدیدی که علیه روسیه شکل میگیرد، توان و قدرت بازدارندگی خود را افزایش میدهد.
روحالله مدبر، کارشناس مسائل بینالملل، در گفتوگو با اسپوتنیک اظهار داشت: مسکو بارها ثابت کرده است که مسیر تهدید و لفاظی علیه روسیه، مسیری بیفایده و در نهایت به زیان جبهه متخاصم تمام میشود.
مدبر تصریح کرد، در شرایطی که غرب به رهبری بریتانیا و با محوریت جریان آنگلوساکسونی طی سه سال گذشته کوشید با اعمال تحریمهای گسترده، در توان رزمی، اقتصادی و امنیت ملی روسیه اخلال ایجاد کند، شاهد بودیم که تمام این تلاشها خنثی شد. روسیه در تمامی عرصههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و هویتی نهتنها مقاومت کرد، بلکه پیشقدم و موفق ظاهر شد. افزایش توان بازدارندگی نظامی روسیه و ساخت سلاحهای مدرن، جدید، ناشناخته و سری که طی روزهای اخیر از آنها رونمایی شد، پیامی صریح از سوی مسکو به جبهه متخاصم است مبنی بر اینکه با روسیه نمیتوان با ابزار تهدید و فشار سخن گفت، همان پیام کلیدی که رئیسجمهور پوتین نیز بر آن تأکید دارد.
این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد، هیچگونه فشار خارجی علیه روسیه تأثیرگذار نخواهد بود. توان بازدارندگی روسیه در حوزههای سطحی و زیردریایی بیرقیب است و همگان میدانند زیردریایی جدید روسیه که اخیراً به آب انداخته شده، قابل مقایسه با زیردریاییهای آمریکایی نیست و از توان عملیاتی بالاتری برخوردار است.
به گفته مدبر، موشکهای جدید روسیه از جمله کروزهایی با قابلیت حمل کلاهک هستهای موجب نگرانی طرف آمریکایی شدهاند، تا جایی که واشنگتن نیز بهدنبال آزمایش موشکهای جدید خود برآمده است. این تحولات نشان میدهد که غرب و آمریکا باید به جای سیاست تهدید، مسیر گفتوگو با روسیه را در پیش گیرند.
