ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
گزارش و تحلیل
https://spnfa.ir/20251105/کارشناس-مسیر-تهدید-علیه-روسیه-بیفایده-است-غرب-باید-زبان-گفتوگو-را-جایگزین-فشار-کند-26341043.html
کارشناس: مسیر تهدید علیه روسیه بی‌فایده است/ غرب باید زبان گفت‌وگو را جایگزین فشار کند
کارشناس: مسیر تهدید علیه روسیه بی‌فایده است/ غرب باید زبان گفت‌وگو را جایگزین فشار کند
اسپوتنیک ایران
کارشناس مسائل بین‌الملل: آنچه کاملاً مشخص است این است که دولت فدراسیون روسیه در برابر تهدیدات متمرکز غرب از رویکرد محافظه‌کارانه و شعارمحور استفاده نمی‌کند،... 05.11.2025, اسپوتنیک ایران
2025-11-05T14:05+0330
2025-11-05T14:05+0330
گزارش و تحلیل
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0b/01/26272666_0:14:800:464_1920x0_80_0_0_18e0aca989b8215604096bbbe8f87a1d.jpg
روح‌الله مدبر، کارشناس مسائل بین‌الملل، در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت: مسکو بارها ثابت کرده است که مسیر تهدید و لفاظی علیه روسیه، مسیری بی‌فایده و در نهایت به زیان جبهه متخاصم تمام می‌شود.مدبر تصریح کرد، در شرایطی که غرب به رهبری بریتانیا و با محوریت جریان آنگلوساکسونی طی سه سال گذشته کوشید با اعمال تحریم‌های گسترده، در توان رزمی، اقتصادی و امنیت ملی روسیه اخلال ایجاد کند، شاهد بودیم که تمام این تلاش‌ها خنثی شد. روسیه در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و هویتی نه‌تنها مقاومت کرد، بلکه پیش‌قدم و موفق ظاهر شد. افزایش توان بازدارندگی نظامی روسیه و ساخت سلاح‌های مدرن، جدید، ناشناخته و سری که طی روزهای اخیر از آن‌ها رونمایی شد، پیامی صریح از سوی مسکو به جبهه متخاصم است مبنی بر اینکه با روسیه نمی‌توان با ابزار تهدید و فشار سخن گفت، همان پیام کلیدی که رئیس‌جمهور پوتین نیز بر آن تأکید دارد.این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد، هیچ‌گونه فشار خارجی علیه روسیه تأثیرگذار نخواهد بود. توان بازدارندگی روسیه در حوزه‌های سطحی و زیردریایی بی‌رقیب است و همگان می‌دانند زیردریایی جدید روسیه که اخیراً به آب انداخته شده، قابل مقایسه با زیردریایی‌های آمریکایی نیست و از توان عملیاتی بالاتری برخوردار است. به گفته مدبر، موشک‌های جدید روسیه از جمله کروزهایی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای موجب نگرانی طرف آمریکایی شده‌اند، تا جایی که واشنگتن نیز به‌دنبال آزمایش موشک‌های جدید خود برآمده است. این تحولات نشان می‌دهد که غرب و آمریکا باید به جای سیاست تهدید، مسیر گفت‌وگو با روسیه را در پیش گیرند.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
روح الله مدبر
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/0c/07/13679102_196:0:916:720_100x100_80_0_0_07da0c4c580c95f4e1cb4f859542b247.jpg
روح الله مدبر
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/0c/07/13679102_196:0:916:720_100x100_80_0_0_07da0c4c580c95f4e1cb4f859542b247.jpg
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0b/01/26272666_82:0:718:477_1920x0_80_0_0_71f2435b3780d694f5b00c260e2f8d91.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

کارشناس: مسیر تهدید علیه روسیه بی‌فایده است/ غرب باید زبان گفت‌وگو را جایگزین فشار کند

14:05 05.11.2025
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر کارشناس: مسیر تهدید علیه روسیه بی‌فایده است/ غرب باید زبان گفت‌وگو را جایگزین فشار کند
کارشناس: مسیر تهدید علیه روسیه بی‌فایده است/ غرب باید زبان گفت‌وگو را جایگزین فشار کند - اسپوتنیک ایران , 1920, 05.11.2025
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
- اسپوتنیک ایران
روح الله مدبر
دکتری روابط بین الملل
تمام مقالات
کارشناس مسائل بین‌الملل: آنچه کاملاً مشخص است این است که دولت فدراسیون روسیه در برابر تهدیدات متمرکز غرب از رویکرد محافظه‌کارانه و شعارمحور استفاده نمی‌کند، بلکه به‌صورت عملیاتی، در برابر هر نوع تهدیدی که علیه روسیه شکل می‌گیرد، توان و قدرت بازدارندگی خود را افزایش می‌دهد.
روح‌الله مدبر، کارشناس مسائل بین‌الملل، در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت: مسکو بارها ثابت کرده است که مسیر تهدید و لفاظی علیه روسیه، مسیری بی‌فایده و در نهایت به زیان جبهه متخاصم تمام می‌شود.

مدبر تصریح کرد، در شرایطی که غرب به رهبری بریتانیا و با محوریت جریان آنگلوساکسونی طی سه سال گذشته کوشید با اعمال تحریم‌های گسترده، در توان رزمی، اقتصادی و امنیت ملی روسیه اخلال ایجاد کند، شاهد بودیم که تمام این تلاش‌ها خنثی شد. روسیه در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و هویتی نه‌تنها مقاومت کرد، بلکه پیش‌قدم و موفق ظاهر شد. افزایش توان بازدارندگی نظامی روسیه و ساخت سلاح‌های مدرن، جدید، ناشناخته و سری که طی روزهای اخیر از آن‌ها رونمایی شد، پیامی صریح از سوی مسکو به جبهه متخاصم است مبنی بر اینکه با روسیه نمی‌توان با ابزار تهدید و فشار سخن گفت، همان پیام کلیدی که رئیس‌جمهور پوتین نیز بر آن تأکید دارد.

این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد، هیچ‌گونه فشار خارجی علیه روسیه تأثیرگذار نخواهد بود. توان بازدارندگی روسیه در حوزه‌های سطحی و زیردریایی بی‌رقیب است و همگان می‌دانند زیردریایی جدید روسیه که اخیراً به آب انداخته شده، قابل مقایسه با زیردریایی‌های آمریکایی نیست و از توان عملیاتی بالاتری برخوردار است.

به گفته مدبر، موشک‌های جدید روسیه از جمله کروزهایی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای موجب نگرانی طرف آمریکایی شده‌اند، تا جایی که واشنگتن نیز به‌دنبال آزمایش موشک‌های جدید خود برآمده است. این تحولات نشان می‌دهد که غرب و آمریکا باید به جای سیاست تهدید، مسیر گفت‌وگو با روسیه را در پیش گیرند.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала