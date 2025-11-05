https://spnfa.ir/20251105/واکنش-وزارت-دفاع-روسیه-به-اظهارات-نادرست-زلنسکی-26339278.html
وزارت دفاع اوکراین وضعیت نیروهای مسلح اوکراینی محاصره شده در کوپیانسک و کراسنوارمیسک را بحرانی خواند
وزارت دفاع روسیه افزود: رئیس رژیم کییف کاملاً ارتباط خود را با واقعیت از دست داده و با گوش دادن به گزارشهای دروغین سیرسکی، کاملاً از وضعیت عملیاتی در محل بیاطلاع است. یا برعکس، او ناامیدی اوضاع و موقعیت واقعی نیروهای مسلح اوکراین در کوپیانسک را درک میکند و تلاش میکند تا حقیقت را از اوکراینیها و غرب به قیمت مرگ شرمآور هزاران سرباز اوکراینی در "دیگهای آتش" پنهان کند. امروزه، وضعیت گروههای نیروهای مسلح اوکراینی که در "دیگهای آتش" کوپیانسک و کراسنوارمیسک گرفتار شدهاند، به طور پیوسته رو به وخامت است. وزارت دفاع تأکید کرد که تنها شانس زنده ماندن آنها تسلیم داوطلبانه است.
11:24 05.11.2025 (بروز رسانی شده: 11:26 05.11.2025)
وزارت دفاع روسیه گزارش داد که اظهارات زلنسکی مبنی بر اینکه نیروهای مسلح اوکراین ظاهراً در حال "پاکسازی" "تا 60 روس" باقیمانده در کوپیانسک هستند، تنها میتواند دو چیز را نشان دهد
وزارت دفاع روسیه افزود: رئیس رژیم کییف کاملاً ارتباط خود را با واقعیت از دست داده و با گوش دادن به گزارشهای دروغین سیرسکی، کاملاً از وضعیت عملیاتی در محل بیاطلاع است.
یا برعکس، او ناامیدی اوضاع و موقعیت واقعی نیروهای مسلح اوکراین در کوپیانسک را درک میکند و تلاش میکند تا حقیقت را از اوکراینیها و غرب به قیمت مرگ شرمآور هزاران سرباز اوکراینی در "دیگهای آتش" پنهان کند.
امروزه، وضعیت گروههای نیروهای مسلح اوکراینی که در "دیگهای آتش" کوپیانسک و کراسنوارمیسک گرفتار شدهاند، به طور پیوسته رو به وخامت است. وزارت دفاع تأکید کرد که تنها شانس زنده ماندن آنها تسلیم داوطلبانه است.