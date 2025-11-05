https://spnfa.ir/20251105/واکنش-وزارت-دفاع-روسیه-به-اظهارات-نادرست-زلنسکی-26339278.html

وزارت دفاع اوکراین وضعیت نیروهای مسلح اوکراینی محاصره شده در کوپیانسک و کراسنوارمیسک را بحرانی خواند

وزارت دفاع اوکراین وضعیت نیروهای مسلح اوکراینی محاصره شده در کوپیانسک و کراسنوارمیسک را بحرانی خواند

اسپوتنیک ایران

وزارت دفاع روسیه گزارش داد که اظهارات زلنسکی مبنی بر اینکه نیروهای مسلح اوکراین ظاهراً در حال "پاکسازی" "تا 60 روس" باقی‌مانده در کوپیانسک هستند، تنها می‌تواند... 05.11.2025, اسپوتنیک ایران

2025-11-05T11:24+0330

2025-11-05T11:24+0330

2025-11-05T11:26+0330

جهان

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/1f/26257369_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_40e779bc6a4daaed155504dcc8df87fb.jpg

وزارت دفاع روسیه افزود: رئیس رژیم کی‌یف کاملاً ارتباط خود را با واقعیت از دست داده و با گوش دادن به گزارش‌های دروغین سیرسکی، کاملاً از وضعیت عملیاتی در محل بی‌اطلاع است. یا برعکس، او ناامیدی اوضاع و موقعیت واقعی نیروهای مسلح اوکراین در کوپیانسک را درک می‌کند و تلاش می‌کند تا حقیقت را از اوکراینی‌ها و غرب به قیمت مرگ شرم‌آور هزاران سرباز اوکراینی در "دیگ‌های آتش" پنهان کند. امروزه، وضعیت گروه‌های نیروهای مسلح اوکراینی که در "دیگ‌های آتش" کوپیانسک و کراسنوارمیسک گرفتار شده‌اند، به طور پیوسته رو به وخامت است. وزارت دفاع تأکید کرد که تنها شانس زنده ماندن آنها تسلیم داوطلبانه است.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

جهان