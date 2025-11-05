ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20251105/واکنش-وزارت-دفاع-روسیه-به-اظهارات-نادرست-زلنسکی-26339278.html
وزارت دفاع اوکراین وضعیت نیروهای مسلح اوکراینی محاصره شده در کوپیانسک و کراسنوارمیسک را بحرانی خواند
وزارت دفاع اوکراین وضعیت نیروهای مسلح اوکراینی محاصره شده در کوپیانسک و کراسنوارمیسک را بحرانی خواند
اسپوتنیک ایران
وزارت دفاع روسیه گزارش داد که اظهارات زلنسکی مبنی بر اینکه نیروهای مسلح اوکراین ظاهراً در حال "پاکسازی" "تا 60 روس" باقی‌مانده در کوپیانسک هستند، تنها می‌تواند... 05.11.2025, اسپوتنیک ایران
2025-11-05T11:24+0330
2025-11-05T11:26+0330
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/1f/26257369_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_40e779bc6a4daaed155504dcc8df87fb.jpg
وزارت دفاع روسیه افزود: رئیس رژیم کی‌یف کاملاً ارتباط خود را با واقعیت از دست داده و با گوش دادن به گزارش‌های دروغین سیرسکی، کاملاً از وضعیت عملیاتی در محل بی‌اطلاع است. یا برعکس، او ناامیدی اوضاع و موقعیت واقعی نیروهای مسلح اوکراین در کوپیانسک را درک می‌کند و تلاش می‌کند تا حقیقت را از اوکراینی‌ها و غرب به قیمت مرگ شرم‌آور هزاران سرباز اوکراینی در "دیگ‌های آتش" پنهان کند. امروزه، وضعیت گروه‌های نیروهای مسلح اوکراینی که در "دیگ‌های آتش" کوپیانسک و کراسنوارمیسک گرفتار شده‌اند، به طور پیوسته رو به وخامت است. وزارت دفاع تأکید کرد که تنها شانس زنده ماندن آنها تسلیم داوطلبانه است.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/1f/26257369_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_3560e279ee27b241b80bf99a908f1780.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
جهان
جهان

وزارت دفاع اوکراین وضعیت نیروهای مسلح اوکراینی محاصره شده در کوپیانسک و کراسنوارمیسک را بحرانی خواند

11:24 05.11.2025 (بروز رسانی شده: 11:26 05.11.2025)
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ممنوعیت ورود رسانه‌ها به «دیگ‌های آتش» از طریق کریدورهای روسیه توسط کی‌یف برای فریب جامعه بین‌المللی و مردم اوکراین ضروری است
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ممنوعیت ورود رسانه‌ها به «دیگ‌های آتش» از طریق کریدورهای روسیه توسط کی‌یف برای فریب جامعه بین‌المللی و مردم اوکراین ضروری است - اسپوتنیک ایران , 1920, 05.11.2025
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
وزارت دفاع روسیه گزارش داد که اظهارات زلنسکی مبنی بر اینکه نیروهای مسلح اوکراین ظاهراً در حال "پاکسازی" "تا 60 روس" باقی‌مانده در کوپیانسک هستند، تنها می‌تواند دو چیز را نشان دهد
وزارت دفاع روسیه افزود: رئیس رژیم کی‌یف کاملاً ارتباط خود را با واقعیت از دست داده و با گوش دادن به گزارش‌های دروغین سیرسکی، کاملاً از وضعیت عملیاتی در محل بی‌اطلاع است.
یا برعکس، او ناامیدی اوضاع و موقعیت واقعی نیروهای مسلح اوکراین در کوپیانسک را درک می‌کند و تلاش می‌کند تا حقیقت را از اوکراینی‌ها و غرب به قیمت مرگ شرم‌آور هزاران سرباز اوکراینی در "دیگ‌های آتش" پنهان کند.
امروزه، وضعیت گروه‌های نیروهای مسلح اوکراینی که در "دیگ‌های آتش" کوپیانسک و کراسنوارمیسک گرفتار شده‌اند، به طور پیوسته رو به وخامت است. وزارت دفاع تأکید کرد که تنها شانس زنده ماندن آنها تسلیم داوطلبانه است.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала