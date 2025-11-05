https://spnfa.ir/20251105/دیپلمات-روسی-مسلح-کردن-کییف-را-یک-موقعیت-باخت-باخت-خواند-26329118.html
دیپلمات روسی، مسلح کردن کییف را یک موقعیت باخت-باخت خواند
اسپوتنیک ایران
نماینده دائم روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین: مسلح کردن کییف در عین مسدود کردن تلاشهای سیاسی و دیپلماتیک، یک موقعیت باخت-باخت برای اروپا و اوکراین است. 05.11.2025
جهان
میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین، در مصاحبهای به اسپوتنیک گفت: روسیه معتقد است که ارسال سلاح به اوکراین مانع از حل و فصل مناقشه میشود، کشورهای ناتو را مستقیماً درگیر این درگیری میکند و "بازی با آتش" محسوب میشود. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، خاطرنشان کرد که هرگونه محموله حاوی سلاح برای اوکراین، هدف مشروعی برای روسیه خواهد بود. کرملین اعلام کرد که مسلح کردن اوکراین توسط غرب برای مذاکرات مفید نیست و تأثیر منفی خواهد داشت.
