دیپلمات روسی، مسلح کردن کی‌یف را یک موقعیت باخت-باخت خواند
دیپلمات روسی، مسلح کردن کی‌یف را یک موقعیت باخت-باخت خواند
نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین: مسلح کردن کی‌یف در عین مسدود کردن تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک، یک موقعیت باخت-باخت برای اروپا و اوکراین است.
جهان
میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، در مصاحبه‌ای به اسپوتنیک گفت: روسیه معتقد است که ارسال سلاح به اوکراین مانع از حل و فصل مناقشه می‌شود، کشورهای ناتو را مستقیماً درگیر این درگیری می‌کند و "بازی با آتش" محسوب می‌شود. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، خاطرنشان کرد که هرگونه محموله حاوی سلاح برای اوکراین، هدف مشروعی برای روسیه خواهد بود. کرملین اعلام کرد که مسلح کردن اوکراین توسط غرب برای مذاکرات مفید نیست و تأثیر منفی خواهد داشت.
دیپلمات روسی، مسلح کردن کی‌یف را یک موقعیت باخت-باخت خواند

08:46 05.11.2025
دیپلمات روسی، مسلح کردن کی‌یف را یک موقعیت باخت-باخت خواند
نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین: مسلح کردن کی‌یف در عین مسدود کردن تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک، یک موقعیت باخت-باخت برای اروپا و اوکراین است.
میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، در مصاحبه‌ای به اسپوتنیک گفت: روسیه معتقد است که ارسال سلاح به اوکراین مانع از حل و فصل مناقشه می‌شود، کشورهای ناتو را مستقیماً درگیر این درگیری می‌کند و "بازی با آتش" محسوب می‌شود. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، خاطرنشان کرد که هرگونه محموله حاوی سلاح برای اوکراین، هدف مشروعی برای روسیه خواهد بود. کرملین اعلام کرد که مسلح کردن اوکراین توسط غرب برای مذاکرات مفید نیست و تأثیر منفی خواهد داشت.
