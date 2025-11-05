ایران
ترامپ رکورد طولانی‌ترین تعطیلی دولت را که متعلق به خودش بود، شکست
ترامپ رکورد طولانی‌ترین تعطیلی دولت را که متعلق به خودش بود، شکست
تعطیلی فعلی دولت ایالات متحده رسماً به طولانی‌ترین تعطیلی در تاریخ این کشور تبدیل شد.
پیش از این، سنا پس از چهارده بار تلاش نتوانست لایحه بودجه کوتاه‌مدت دولت را تصویب کند. سنا امروز کار خود را به پایان رسانده و ساعت 10:00 صبح به وقت واشنگتن (6:30 بعد از ظهر به وقت ایران) باز خواهد گشت. طولانی‌ترین تعطیلی قبلی، 35 روز، از 22 دسامبر 2018 تا 25 ژانویه 2019، در طول دوره اول دولت ترامپ، به طول انجامید.
ترامپ رکورد طولانی‌ترین تعطیلی دولت را که متعلق به خودش بود، شکست

08:36 05.11.2025
تعطیلی فعلی دولت ایالات متحده رسماً به طولانی‌ترین تعطیلی در تاریخ این کشور تبدیل شد.
پیش از این، سنا پس از چهارده بار تلاش نتوانست لایحه بودجه کوتاه‌مدت دولت را تصویب کند. سنا امروز کار خود را به پایان رسانده و ساعت 10:00 صبح به وقت واشنگتن (6:30 بعد از ظهر به وقت ایران) باز خواهد گشت.
طولانی‌ترین تعطیلی قبلی، 35 روز، از 22 دسامبر 2018 تا 25 ژانویه 2019، در طول دوره اول دولت ترامپ، به طول انجامید.
