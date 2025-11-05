https://spnfa.ir/20251105/ترامپ-رکورد-طولانیترین-تعطیلی-دولت-را-که-متعلق-به-خودش-بود-شکست-26328724.html
ترامپ رکورد طولانیترین تعطیلی دولت را که متعلق به خودش بود، شکست
ترامپ رکورد طولانیترین تعطیلی دولت را که متعلق به خودش بود، شکست
تعطیلی فعلی دولت ایالات متحده رسماً به طولانیترین تعطیلی در تاریخ این کشور تبدیل شد. 05.11.2025
پیش از این، سنا پس از چهارده بار تلاش نتوانست لایحه بودجه کوتاهمدت دولت را تصویب کند. سنا امروز کار خود را به پایان رسانده و ساعت 10:00 صبح به وقت واشنگتن (6:30 بعد از ظهر به وقت ایران) باز خواهد گشت. طولانیترین تعطیلی قبلی، 35 روز، از 22 دسامبر 2018 تا 25 ژانویه 2019، در طول دوره اول دولت ترامپ، به طول انجامید.
2025
