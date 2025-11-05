ایران
گزارش و تحلیل
آیا زنگ خطر هسته‌ای به صدا درآمد؟
آیا زنگ خطر هسته‌ای به صدا درآمد؟
اسپوتنیک ایران
گزارش و تحلیل
سیاسی
وی افزود، گزارش وزیر دفاع روسیه درباره افزایش فعالیت‌های هسته‌ای آمریکا نشان‌دهنده بازنگری جدی در دکترین بازدارندگی روسیه است. زیرا وقتی وزیر دفاع توصیه به آماده‌سازی فوری در سایت "نوایا زملیا" می‌کند، یعنی مسکو نمی‌خواهد در برابر واشنگتن تنها نظاره‌گر باشد. اما لازم است به این نکته توجه عمیق داشته باشیم که این اقدام یک واکنش احساسی بشمار نمی‌آید، بلکه بخشی از سیاست قدیمی توازن وحشت است. این همان سازوکاری بود که برای دهه‌ها صلح شکننده میان قدرت‌های اتمی را حفظ کرده است.این پژوهشگر در پایان تصریح کرد، در دستورات ولادیمیر پوتين نیز پیامی دوپهلو نهفته است. از یک سو تأکید می‌کند که روسیه از پیمان منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای خارج نخواهد شد، اما هم‌زمان هشدار می‌دهد که اگر آمریکا از این خط قرمز عبور کند، پاسخ متقابل داده خواهد شد.این همان نقطه‌ای حساسی است که می‌تواند سیاست جهانی را وارد مرحله‌ای تازه‌ای از رقابت تسلیحاتی نماید.
خبرها
fa_FA
سیاسی
سیاسی

آیا زنگ خطر هسته‌ای به صدا درآمد؟

20:29 05.11.2025
سمیه پسندیده، کارشناس ایرانی روابط بین‌الملل، گفت: "دستور ولادیمیر پوتین برای جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل وضعیت نشان می‌دهد که کرملین در حال ارزیابی گزینه‌های واقع‌بینانه برای ورود مجدد به بازی هسته‌ای است و این بار، دیپلماسی جای خود را به محاسبات استراتژیک داده است.
وی افزود، گزارش وزیر دفاع روسیه درباره افزایش فعالیت‌های هسته‌ای آمریکا نشان‌دهنده بازنگری جدی در دکترین بازدارندگی روسیه است. زیرا وقتی وزیر دفاع توصیه به آماده‌سازی فوری در سایت "نوایا زملیا" می‌کند، یعنی مسکو نمی‌خواهد در برابر واشنگتن تنها نظاره‌گر باشد. اما لازم است به این نکته توجه عمیق داشته باشیم که این اقدام یک واکنش احساسی بشمار نمی‌آید، بلکه بخشی از سیاست قدیمی توازن وحشت است. این همان سازوکاری بود که برای دهه‌ها صلح شکننده میان قدرت‌های اتمی را حفظ کرده است.
این پژوهشگر در پایان تصریح کرد، در دستورات ولادیمیر پوتين نیز پیامی دوپهلو نهفته است. از یک سو تأکید می‌کند که روسیه از پیمان منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای خارج نخواهد شد، اما هم‌زمان هشدار می‌دهد که اگر آمریکا از این خط قرمز عبور کند، پاسخ متقابل داده خواهد شد.
این همان نقطه‌ای حساسی است که می‌تواند سیاست جهانی را وارد مرحله‌ای تازه‌ای از رقابت تسلیحاتی نماید.
سیاسی
گزارش و تحلیل
