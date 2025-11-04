ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20251104/کارشناس-ساخت-تونل-بین-روسیه-و-ایالات-متحده-میتواند-در-عرض-7-تا-8-سال-انجام-شود-26318411.html
کارشناس: ساخت تونل بین روسیه و ایالات متحده می‌تواند در عرض 7 تا 8 سال انجام شود
کارشناس: ساخت تونل بین روسیه و ایالات متحده می‌تواند در عرض 7 تا 8 سال انجام شود
اسپوتنیک ایران
رازبگین، طراح پروژه، به خبرگزاری اسپوتنیک گفت که 7 تا 8 سال خوش‌بینانه‌ترین تخمین است، در حالی که 10 تا 12 سال، بر اساس تجربیات داخلی و بین‌المللی،... 04.11.2025, اسپوتنیک ایران
2025-11-04T13:02+0330
2025-11-04T13:02+0330
آمریکا
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/0f/24564500_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_157ca9ad4a820f8832bf5dae0d08061d.jpg
رازبگین، طراح پروژه، به خبرگزاری اسپوتنیک گفت که 7 تا 8 سال خوش‌بینانه‌ترین تخمین است، در حالی که 10 تا 12 سال، بر اساس تجربیات داخلی و بین‌المللی، واقع‌بینانه‌تر است. این دانشمند اخیراً اظهار داشت که کار بر روی تحقیق در مورد راه‌حل‌های فنی ممکن برای ساخت تونل بین چوکوتکا و آلاسکا از دهه 1990 ادامه داشته است.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/0f/24564500_94:0:1186:819_1920x0_80_0_0_02b491035203733a25398eeda4387612.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
آمریکا
آمریکا

کارشناس: ساخت تونل بین روسیه و ایالات متحده می‌تواند در عرض 7 تا 8 سال انجام شود

13:02 04.11.2025
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر کارشناس: ساخت تونل بین روسیه و ایالات متحده می‌تواند در عرض 7 تا 8 سال انجام شود
کارشناس: ساخت تونل بین روسیه و ایالات متحده می‌تواند در عرض 7 تا 8 سال انجام شود - اسپوتنیک ایران , 1920, 04.11.2025
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
رازبگین، طراح پروژه، به خبرگزاری اسپوتنیک گفت که 7 تا 8 سال خوش‌بینانه‌ترین تخمین است، در حالی که 10 تا 12 سال، بر اساس تجربیات داخلی و بین‌المللی، واقع‌بینانه‌تر است.
این دانشمند اخیراً اظهار داشت که کار بر روی تحقیق در مورد راه‌حل‌های فنی ممکن برای ساخت تونل بین چوکوتکا و آلاسکا از دهه 1990 ادامه داشته است.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала