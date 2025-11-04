https://spnfa.ir/20251104/کارشناس-ساخت-تونل-بین-روسیه-و-ایالات-متحده-میتواند-در-عرض-7-تا-8-سال-انجام-شود-26318411.html
کارشناس: ساخت تونل بین روسیه و ایالات متحده میتواند در عرض 7 تا 8 سال انجام شود
اسپوتنیک ایران
رازبگین، طراح پروژه، به خبرگزاری اسپوتنیک گفت که 7 تا 8 سال خوشبینانهترین تخمین است، در حالی که 10 تا 12 سال، بر اساس تجربیات داخلی و بینالمللی، واقعبینانهتر است. این دانشمند اخیراً اظهار داشت که کار بر روی تحقیق در مورد راهحلهای فنی ممکن برای ساخت تونل بین چوکوتکا و آلاسکا از دهه 1990 ادامه داشته است.
