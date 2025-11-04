ایران
مدیر سرویس اطلاعات خارجی فدراسیون روسیه: بوروستنیک و پوزیدون الهام‌بخش غرور و تحسین هستند
مدیر سرویس اطلاعات خارجی فدراسیون روسیه: بوروستنیک و پوزیدون الهام‌بخش غرور و تحسین هستند
سرگئی ناریشکین، مدیر سرویس اطلاعات خارجی روسیه، گفت: موشک کروز هسته‌ای بوروستنیک و زیردریایی پوزیدون الهام‌بخش غرور و تحسین در صنعت هسته‌ای روسیه هستند.
روسیه
سرگئی ناریشکین، مدیر سرویس اطلاعات خارجی روسیه، گفت: موشک کروز هسته‌ای بوروستنیک و زیردریایی پوزیدون الهام‌بخش غرور و تحسین در صنعت هسته‌ای روسیه هستند.ناریشکین گفت: "ما مقیاس و اهمیت وظایفی را که شما در حال انجام آن هستید - چه در روسیه و چه در خارج از کشور - درک می‌کنیم. ما موفقیت‌ها و دستاوردهای شما را تحسین می‌کنیم، از جمله، البته، دیدن و شنیدن افتخارآمیز و تحسین در مورد دستاوردهایی که تمام جهان هفته گذشته از آن مطلع شدند. من به بوروستنیک و پوزیدون اشاره می‌کنم".پیش از این، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اعلام کرد که آزمایش موشک کروز هسته‌ای بوروستنیک با برد نامحدود به پایان رسیده است. رئیس جمهور روسیه گفت که روسیه همچنین زیردریایی پوزیدون را آزمایش کرده است.
روسیه
مدیر سرویس اطلاعات خارجی فدراسیون روسیه: بوروستنیک و پوزیدون الهام‌بخش غرور و تحسین هستند

08:41 04.11.2025
© Sputnik / Maria Devakhina
سرگئی ناریشکین، مدیر سرویس اطلاعات خارجی روسیه، گفت: موشک کروز هسته‌ای بوروستنیک و زیردریایی پوزیدون الهام‌بخش غرور و تحسین در صنعت هسته‌ای روسیه هستند.
ناریشکین گفت: "ما مقیاس و اهمیت وظایفی را که شما در حال انجام آن هستید - چه در روسیه و چه در خارج از کشور - درک می‌کنیم. ما موفقیت‌ها و دستاوردهای شما را تحسین می‌کنیم، از جمله، البته، دیدن و شنیدن افتخارآمیز و تحسین در مورد دستاوردهایی که تمام جهان هفته گذشته از آن مطلع شدند. من به بوروستنیک و پوزیدون اشاره می‌کنم".
پیش از این، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اعلام کرد که آزمایش موشک کروز هسته‌ای بوروستنیک با برد نامحدود به پایان رسیده است. رئیس جمهور روسیه گفت که روسیه همچنین زیردریایی پوزیدون را آزمایش کرده است.
