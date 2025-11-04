https://spnfa.ir/20251104/سخنگوی-قوه-قضاییه-ایران-به-اسپوتنیک--ما-به-هیچ-کشوری-اعتماد-کامل-نخواهیم-کرد-26319227.html

سخنگوی قوه قضاییه ایران به اسپوتنیک: ما به هیچ کشوری "اعتماد کامل" نخواهیم کرد

04.11.2025

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در گفتگوی اختصاصی با شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک، به مناسبت 13 آبان، گفت:علت گرفتن لانه جاسوسی توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام این بود که تجربه تاریخی مردم ایران نشان داده بود آمریکایی‌ها هرگاه نتوانسته‌اند قیام‌های ما را مستقیماً سرکوب کنند، بلافاصله از طریق کودتا و جریانات نفوذی، موفق شده‌اند انقلاب‌های ما را با شکست روبرو کنند. نمونه آن، انقلاب مردمی قبل از 28 مرداد بود که با کودتای 28 مرداد — که توسط آمریکا رقم خورد — آن انقلابی که می‌توانست مردم را نجات دهد، متأسفانه در سال 1332 و قبل از انقلاب اسلامی با شکست مواجه شد.وی افزود: ما به دلیل تجربه تلخ شکست جریان مردمی در دوران دکتر مصدق، پس از انقلاب با یک تجربه تاریخی جدید روبرو شدیم؛ و آن این بود که آمریکایی‌ها به طور همه‌جانبه تلاش کردند پس از پیروزی انقلاب، اجازه ندهند انقلاب تثبیت شود. لذا از همان اولین روزهای پیروزی انقلاب، توطئه علیه انقلاب شروع شد و به اشکال مختلف — با بردن شاه به آمریکا و جمع‌آوری طاغوتیان در خارج از کشور و نیز در مرزهای ایران — تلاش کردند کودتای زودهنگامی را علیه مردم رقم بزنند. دانشجویان پیرو خط امام این مسئله را به سرعت شناسایی کردند و با تسخیر لانه جاسوسی، این حربه دشمن را الحمدالله خنثی کردند.اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، درباره چین و روسیه که در شرایط فعلی در سازمان‌ها و مجامع جهانی از ایران حمایت کردند، نیز بیان کرد: ما باید از همه ظرفیت‌های بین‌المللی استفاده کنیم. ایران یک کشور بزرگ است و نیاز به مراوده و تعاملات بین‌المللی دارد. با دو کشور مهم چین و روسیه نیز — هم به دلیل جایگاه مهمی که در سطح بین‌المللی، هم در سازمان ملل و هم در جهان از نظر امنیتی دارند — لازم است که ما تعاملاتمان را توسعه دهیم. اما اینکه چقدر می‌شود به طور کلی به شرق اعتماد کرد، باید گفت که کارهای ارتباطی و تعاملی در عرصه بین‌المللی، کارهای صفر و صدی نیست. یعنی ما به هیچ کشوری "اعتماد کامل" نخواهیم کرد. ما تلاش می‌کنیم استقلال خودمان را حفظ کرده و از ظرفیت سایر کشورها استفاده کنیم.وی تاکید کرد: من تشکر می‌کنم از این شعور مردم که با روحیه حماسه‌ گونه ای که سال گذشته داشتند، امسال نیز دارند حماسه جدیدی می‌آفرینند. آنان به درستی فهمیده‌اند که دشمن بزرگ ما، برای تک‌تک مردم ما نقشه کشیده تا این کشور را دوباره به تسلیم وادارد. لذا حضور ما به صورت نمادین در روز جهانی مبارزه با استکبار جهانی، می‌تواند به دنیا نشان دهد که ما علی‌رغم سختی‌هایی که می‌کشیم و تحریم‌هایی که داریم، هراسی به خود راه نمی‌دهیم.

