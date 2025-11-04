https://spnfa.ir/20251104/دیپلمات-روسیه-طرفهای-غربی-برنامه-جامع-اقدام-مشترک-برجام-به-باجگیری-متوسل-میشوند-26312007.html

دیپلمات روسیه: طرف‌های غربی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به باج‌گیری متوسل می‌شوند

طرف‌های غربی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تمایل دارند به باج‌گیری و اولتیماتوم متوسل شوند. این روش در مورد ایران جواب نمی‌دهد. میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، به خبرگزاری اسپوتنیک گفت که حل اختلافات بر سر مسئله هسته‌ای ایران تنها از طریق گفتگوی محترمانه متقابل و مبتنی بر بررسی کافی تعهدات و حقوق تهران تحت پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای امکان‌پذیر است.قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد، سندی که توافق هسته‌ای ایران را در سال 2015 تأیید و سازوکارهایی را برای نظارت بین‌المللی بر اجرای آن ایجاد کرد، در ماه اکتبر منقضی شد.

