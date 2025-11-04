ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20251104/دیپلمات-روسیه-طرفهای-غربی-برنامه-جامع-اقدام-مشترک-برجام-به-باجگیری-متوسل-میشوند-26312007.html
دیپلمات روسیه: طرف‌های غربی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به باج‌گیری متوسل می‌شوند
دیپلمات روسیه: طرف‌های غربی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به باج‌گیری متوسل می‌شوند
اسپوتنیک ایران
طرف‌های غربی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تمایل دارند به باج‌گیری و اولتیماتوم متوسل شوند. این روش در مورد ایران جواب نمی‌دهد. میخائیل اولیانوف، نماینده... 04.11.2025, اسپوتنیک ایران
2025-11-04T08:49+0330
2025-11-04T08:49+0330
ایران
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/0b/10/13328450_0:37:701:431_1920x0_80_0_0_ec63835300b5667bddc5a1c589def399.jpg
طرف‌های غربی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تمایل دارند به باج‌گیری و اولتیماتوم متوسل شوند. این روش در مورد ایران جواب نمی‌دهد. میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، به خبرگزاری اسپوتنیک گفت که حل اختلافات بر سر مسئله هسته‌ای ایران تنها از طریق گفتگوی محترمانه متقابل و مبتنی بر بررسی کافی تعهدات و حقوق تهران تحت پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای امکان‌پذیر است.قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد، سندی که توافق هسته‌ای ایران را در سال 2015 تأیید و سازوکارهایی را برای نظارت بین‌المللی بر اجرای آن ایجاد کرد، در ماه اکتبر منقضی شد.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/0b/10/13328450_38:0:661:467_1920x0_80_0_0_7be25ce9fc1562f7543c74fd65bd6db4.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ایران , جهان
ایران , جهان

دیپلمات روسیه: طرف‌های غربی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به باج‌گیری متوسل می‌شوند

08:49 04.11.2025
دیپلمات روسیه: طرف‌های غربی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به باج‌گیری متوسل می‌شوند
دیپلمات روسیه: طرف‌های غربی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به باج‌گیری متوسل می‌شوند - اسپوتنیک ایران , 1920, 04.11.2025
اشتراک
طرف‌های غربی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تمایل دارند به باج‌گیری و اولتیماتوم متوسل شوند. این روش در مورد ایران جواب نمی‌دهد. میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، به خبرگزاری اسپوتنیک گفت که حل اختلافات بر سر مسئله هسته‌ای ایران تنها از طریق گفتگوی محترمانه متقابل و مبتنی بر بررسی کافی تعهدات و حقوق تهران تحت پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای امکان‌پذیر است.
قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد، سندی که توافق هسته‌ای ایران را در سال 2015 تأیید و سازوکارهایی را برای نظارت بین‌المللی بر اجرای آن ایجاد کرد، در ماه اکتبر منقضی شد.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала