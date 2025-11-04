https://spnfa.ir/20251104/بیانیه-مشترک-پس-از-دیدار-میشوستین-و-شی-جین-پینگ-در-پکن-26311524.html
بیانیه مشترک پس از دیدار میشوستین و شی جین پینگ در پکن
04.11.2025
نکات کلیدی: روسیه و چین به تقویت همکاری در همه زمینهها و پاسخ مناسب به چالشهای خارجی ادامه خواهند داد.
این کشورها آمادهاند تا به طور مشترک با تجدیدنظر در نتایج جنگ جهانی دوم و تحریف تاریخ آن مبارزه کنند.
مسکو و پکن در مورد مسائلی که بر منافع کلیدی آنها تأثیر میگذارد، حمایت متقابل قاطعی ارائه خواهند داد.
دولتهای روسیه و چین خواستار گسترش سفرهای هوایی بین دو کشور شدهاند.
روسیه تعهد خود را به اصل "چین واحد" که تایوان بخش جداییناپذیر آن است، مجدداً تأیید میکند.
چین از تلاشهای مسکو برای تضمین امنیت، ثبات و حاکمیت حمایت میکند.
این کشورها توافق کردند که ساختار تجارت متقابل را بهبود بخشند.
مسکو و چین قصد دارند همکاری در نوآوری علمی و فناوری و فناوری پیشرفته را تعمیق بخشند.
روسیه و چین توافق کردند که برای مقابله با سیاسی شدن فعالیتهایشان، به همکاری خود در سازمانهای بینالمللی ادامه دهند.
این کشورها قصد دارند همکاری در چارچوب بریکس و سازمان همکاری شانگهای را تقویت کنند.
مسکو و پکن توافق کردند که یک شورای تخصصی برای همکاری در هوش مصنوعی ایجاد کنند و آمادهاند تا برای ایجاد یک سازمان جهانی برای همکاری در عرصه هوش مصنوعی با یکدیگر همکاری کنند.
روسیه و چین توافق کردند که صلح و ثبات را در قطب شمال ترویج دهند، ارتباطات را در تمام زمینههای فعالیتهای فضایی تعمیق بخشند، از پروژههای ساخت یک ایستگاه قمری حمایت کنند و ماموریتهای اکتشاف ماه را هماهنگ کنند.