https://spnfa.ir/20251104/آیا-جبهه-مقاومت-نابود-شده-26313407.html

آیا جبهه مقاومت نابود شده؟

آیا جبهه مقاومت نابود شده؟

اسپوتنیک ایران

سیاری گزارش ها امروزه منتشر می شود مبنی بر اینکه حزب الله موفق شده که ساختار داخلی خود را بازسازی کند وتسلیحات از دست رفته را بازیابی کند و دوباره به آمادگی... 04.11.2025, اسپوتنیک ایران

2025-11-04T10:55+0330

2025-11-04T10:55+0330

2025-11-04T10:55+0330

گزارش و تحلیل

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/300/69/3006927_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_3ec70ceb9e5a3231c475ff832d2d898b.jpg

اگر در میز گردهای اتاق های فکر بین المللی و یا در مناظره های بین المللی با متخصصات مربوطه شرکت داشته باشید متوجه می شوید که همه کارشناسان مربوطه متفق القول هستند که طی دو سال اخیر اسرائیل پروژه ای را دست گرفت که مبنای آن نابودی جبهه مقاومت و در نهایت سرنگونی نظام جمهوری اسلامی در ایران و تجزیه این کشور بود.جالب اینکه همه متفق القول هستند که عملکرد دو سال اخیر اسرائیل نشان می دهد که ماجرا بسیار پیچیده تر و فراتر از ماجرای عملیات 7 اکتبر بود و اسرائیل از قبل نقشه های خود را برای این زمان تنظیم کرده بود و فقط منتظر جرقه مناسب بود و کاری که اسرائیل طی دو سال اخیر انجام داد اگر 7 اکتبر هم رخ نمی داد قرار بود به بهانه دیگری انجام شود.دلیل بسیار روشن بر این ماجرا هم این است که اسرائیلی ها از 9 سال قبل از عملیات پیجر ها بر علیه حزب الله لبنان برای این عملیات برنامه ریزی کرده بودند و آمریکایی ها (به گفته فرمانده ارتش آمریکا) از سال 2009 میلادی برای حمله به تاسیات هسته ای ایران در حال آماده سازی بودند و اسرائیلی ها از پنج سال قبل از جنگ با ایران در حال آماده سازی برای حمله به ایران بودند.حتی بسیاری کلید شروع عملیات را دو ماه قبل تر از 7 اکتبر می دانند، زمانی که بایدن در اجلاسی در دهلی نو طرح مسیر راه جنوب از امارات به اسرائیل را مطرح کرد.بسیاری بندر اشکلون را مقصد دانستند اما عملا برای اینکه این طرح پیش برود باید بندر دبی به بندر غزه وصل می شد چرا که شرایط بندر غزه برای پهلو گرفتن کشتی های بزرگ مناسب تر است و خوب بدیهی بود که اینها مجبور می بودند غزه را از فلسطینی ها تخلیه کنند.البته پیش بینی ها آنگونه که بود پیش نرفت و طراحان این جنگ ها پیش بینی نمی کردند که مردم غزه اینقدر مقاومت کنند و علیرغم کشته شدن حدود یکصد هزار نفر حاضر نباشند غزه را ترک کنند.آنها همچنین پیش بینی نمی کردند که حزب الله لبنان علیرغم همه ضربه های سنگینی که متحمل شد اما سر جای خودش باقی بماند.آنها همچنین تصور نمی کردند انصار الله یمن اینقدر در مقابل حملات اسرائیل و آمریکا نه فقط مقاومت کند بلکه واکنش درخور هم نشان دهند.آنها همچنین پیش بینی نمی کردند که میهن پرستی در ایران گل کند و مردم ایران همه در مقابل حمله های آمریکا و اسرائیل متحد شوند و نیروهای مسلح ایران بتوانند به این شکلی که پاسخ حملات اسرائیل را دادند پاسخ دهند.اگر به جریانات نگاه کنید می بینید که ایران و جبهه مقاومت ضربه سنگینی را متحمل شده اند اما ماموریت آنگونه که برنامه ریزی شده بود پیش نرفت و هدف اصلی یعنی نابودی ایران و جبهه مقاومت محقق نشد.متخصصان مربوطه به خوبی می دانند که وجود جبهه مقاومت وابسته به وجود ایدئولوژی آن است و تا زمانی که این ایدئولوژی وجود دارد این جبهه ادامه خواهد داشت.اگر به دوره های مختلف تاریخی نگاه کنید می بینید که بحث مقاومت همیشه فراز و نشیب داشته، در دوره ای این طرف موفق شده و دوره دیگری آن طرف.شاید بسیاری از آنهایی که امروزه قلم می زنند یا نظر می دهند سنشان قد نمی دهد که به یاد داشته باشند زمانی آمریکایی ها دور تا دور ایران راگرفته بودند وعملا ایران در محاصره آنها قرار داشت و حزب الله لبنان هم همینطور، حشد الشعبی در عراق وجود نداشت وانصار الله یمن هم نبودند وبسیاری باور داشتند دیگر کار ایران تمام است اما تا آمریکایی ها به خود آمدند دیدند که نیروهایشان در محاصره متحدین ایران قرار گرفته اند.اسرائیلی ها ماموریت پیدا کردند تا حد اقل کار حزب الله لبنان را تمام کنند اما پس از 33 روز جنگ با حزب الله مجبور شدند شکست را بپذیرند و به آتش بس با حزب الله بسنده کنند.یا به یاد نداشته باشند که سال 1982 میلادی اسرائیل پایتخت لبنان را اشغال کرد و رئیس جمهوری تعیین کرد و کنترل لبنان دراختیار نیروهای چند ملیتی (آمریکا و فرانسه و ایتالیا و انگلیس ) به رهبری آمریکا قرار گرفت، ولی در نهایت چه شد؟حزب الله و جبهه مقاومت جدید در لبنان تشکیل شد و به دلیل ضربات این جبهه اسرائیل مجبور شد در سال 2000 میلادی از لبنان عقب نشینی کند.یکی از اصلیترین ویژگی های جبهه مقاومت و ایدئولوژی آن وابستگی آن به شهادت است، امری که هنوز طرف های مقابل نتوانسته اند متوجه آن شوند.علیرغم همه ضرباتی که به غزه وارد شده اما هنوز حماس در غزه حضور دارد.قبل از جنگ درغزه نهایت تعداد نیروهای حماس با احتساب پلیس محلی چیزی حدود 30 هزار نیرو بود.طبق برخی گزارش ها امروزه چیزی حدود 200 هزار نفر داوطلب عضویت درحماس شده اند چرا که همه اینهایی که خانه و کاشانه شان نابود شده وعزیزانشان را از دست داده اند به دنبال انتقام می باشند.حزب الله لبنان ضرباتی را متحمل شد که بسیار برایش سنگین بود و به دلیل اینکه پشت جبهه را از دست داده بود مجبور بود که به آتش بس بسنده کند اما در صورتی که لبنان مورد حمله اسرائیل قرار گیرد آنوقت شرایط برایش بسیار متفاوت خواهد بود.توجه داشته باشید که علیرغم همه توانمندی وکارهایی که اسرائیل انجام داد اما در جنگ 66 روزه ارتش اسرائیل نتوانست حتی یک وجب از خاک لبنان را اشغال کند و مناطقی را که در حال حاضر اشغال کرده بعد از آتش بس اشغال شده اند، یعنی زمانی که حزب الله مجبور شد به دلیل فشارهای سیاسی داخلی دست از جنگیدن بکشد.بسیاری گزارش ها امروزه منتشر می شود مبنی بر اینکه حزب الله موفق شده که ساختار داخلی خود را بازسازی کند وتسلیحات از دست رفته را بازیابی کند و دوباره به آمادگی سابق خود برسد.البته می توان گفت درحال حاضر شرایط استراحت جنگجوها بر قرار است و بدیهی است در چنین شرایطی هیچ طرف تمایلی ندارد بدون استراحت جنگجوهایش وارد جنگ جدیدی شود اما به هر حال اینگونه نیست که جبهه مقاومت از بین رفته باشد یا شکست خورده باشد و متاسفانه تا زمانی که مشکل مردم فلسطین حل نشود این ماجراها در این منطقه ادامه خواهد یافت.در پایان می توان گفت تصور اینکه جبهه مقاومت از بین رفته یک تصور ساده لوحانه بیش نیست، جبهه مقاومت عملا درون دل مردم منطقه است و تا زمانی که ایدئولوژی مقاومت در دل مردم منطقه هست جبهه مقاومت نه فقط ضعیف تر نمی شود بلکه پوست اندازی می کند وقوی تر هم می شود.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

ایران