https://spnfa.ir/20251103/چگونه-هوش-مصنوعی-روسیه-میتواند-جایگاه-جهانی-را-از-آن-خود-کند-26299335.html

چگونه هوش مصنوعی روسیه می‌تواند جایگاه جهانی را از آن خود کند

چگونه هوش مصنوعی روسیه می‌تواند جایگاه جهانی را از آن خود کند

اسپوتنیک ایران

دنیس فیلیپوف، کارشناس روسی، به اسپوتنیک گفت: شرکت‌های نرم‌افزاری روسی باید "بر ساخت محصولاتی مبتنی بر هوش مصنوعی مولد و مواردی که تأثیر مالی واقعی دارند" تمرکز... 03.11.2025, اسپوتنیک ایران

2025-11-03T08:51+0330

2025-11-03T08:51+0330

2025-11-03T08:51+0330

روسیه

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0b/03/26298968_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_cdf3045148d68a413aa3914d5f2030e8.jpg

دنیس فیلیپوف، کارشناس روسی، به اسپوتنیک گفت: شرکت‌های نرم‌افزاری روسی باید "بر ساخت محصولاتی مبتنی بر هوش مصنوعی مولد و مواردی که تأثیر مالی واقعی دارند" تمرکز کنند تا با موفقیت با توسعه‌دهندگان هوش مصنوعی از ایالات متحده و چین که در حال حاضر بر بازار تسلط دارند، رقابت کنند.فیلیپوف تأکید کرد: "فرصت‌های قابل توجهی در ایجاد محصولات کاربردی مبتنی بر مدل‌های هوش مصنوعی باز نهفته است، جایی که شرکت‌های روسی شانس نشان دادن سریع نتایج را دارند. تحول هوش مصنوعی به معنای ادغام این فناوری‌ها در تجارت اکنون در حال انجام است".او استدلال کرد که برای شرکت‌های روسی حیاتی است که جایگاه‌های منحصر به فرد خود - صنایعی که در حال حاضر در آنها تخصص و تیم‌های قوی دارند را شناسایی کرده و توسعه‌های هوش مصنوعی را به محصولات و خدمات واقعی تبدیل کنند.فیلیپوف گفت: "اکنون، هر شرکتی، صرف نظر از اندازه، می‌تواند مدل‌های باز را به صورت رایگان با نیازهای خود تطبیق دهد. داشتن یک مدل زبان بزرگ اختصاصی دیگر یک مزیت استراتژیک نیست. برنده کسی خواهد بود که بتواند راحت‌ترین، شفاف‌ترین و مؤثرترین محصول را برای تجارت ایجاد کند - محصولی که واقعاً بتواند سود ببار آورد".

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

روسیه