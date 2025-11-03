https://spnfa.ir/20251103/چگونه-هوش-مصنوعی-روسیه-میتواند-جایگاه-جهانی-را-از-آن-خود-کند-26299335.html
چگونه هوش مصنوعی روسیه میتواند جایگاه جهانی را از آن خود کند
چگونه هوش مصنوعی روسیه میتواند جایگاه جهانی را از آن خود کند
اسپوتنیک ایران
دنیس فیلیپوف، کارشناس روسی، به اسپوتنیک گفت: شرکتهای نرمافزاری روسی باید "بر ساخت محصولاتی مبتنی بر هوش مصنوعی مولد و مواردی که تأثیر مالی واقعی دارند" تمرکز... 03.11.2025, اسپوتنیک ایران
2025-11-03T08:51+0330
2025-11-03T08:51+0330
2025-11-03T08:51+0330
روسیه
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0b/03/26298968_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_cdf3045148d68a413aa3914d5f2030e8.jpg
دنیس فیلیپوف، کارشناس روسی، به اسپوتنیک گفت: شرکتهای نرمافزاری روسی باید "بر ساخت محصولاتی مبتنی بر هوش مصنوعی مولد و مواردی که تأثیر مالی واقعی دارند" تمرکز کنند تا با موفقیت با توسعهدهندگان هوش مصنوعی از ایالات متحده و چین که در حال حاضر بر بازار تسلط دارند، رقابت کنند.فیلیپوف تأکید کرد: "فرصتهای قابل توجهی در ایجاد محصولات کاربردی مبتنی بر مدلهای هوش مصنوعی باز نهفته است، جایی که شرکتهای روسی شانس نشان دادن سریع نتایج را دارند. تحول هوش مصنوعی به معنای ادغام این فناوریها در تجارت اکنون در حال انجام است".او استدلال کرد که برای شرکتهای روسی حیاتی است که جایگاههای منحصر به فرد خود - صنایعی که در حال حاضر در آنها تخصص و تیمهای قوی دارند را شناسایی کرده و توسعههای هوش مصنوعی را به محصولات و خدمات واقعی تبدیل کنند.فیلیپوف گفت: "اکنون، هر شرکتی، صرف نظر از اندازه، میتواند مدلهای باز را به صورت رایگان با نیازهای خود تطبیق دهد. داشتن یک مدل زبان بزرگ اختصاصی دیگر یک مزیت استراتژیک نیست. برنده کسی خواهد بود که بتواند راحتترین، شفافترین و مؤثرترین محصول را برای تجارت ایجاد کند - محصولی که واقعاً بتواند سود ببار آورد".
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0b/03/26298968_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_7666054e2442a70ad3720ac564a049cb.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسیه
دنیس فیلیپوف، کارشناس روسی، به اسپوتنیک گفت: شرکتهای نرمافزاری روسی باید "بر ساخت محصولاتی مبتنی بر هوش مصنوعی مولد و مواردی که تأثیر مالی واقعی دارند" تمرکز کنند تا با موفقیت با توسعهدهندگان هوش مصنوعی از ایالات متحده و چین که در حال حاضر بر بازار تسلط دارند، رقابت کنند.
فیلیپوف تأکید کرد: "فرصتهای قابل توجهی در ایجاد محصولات کاربردی مبتنی بر مدلهای هوش مصنوعی باز نهفته است، جایی که شرکتهای روسی شانس نشان دادن سریع نتایج را دارند. تحول هوش مصنوعی به معنای ادغام این فناوریها در تجارت اکنون در حال انجام است".
او استدلال کرد که برای شرکتهای روسی حیاتی است که جایگاههای منحصر به فرد خود - صنایعی که در حال حاضر در آنها تخصص و تیمهای قوی دارند را شناسایی کرده و توسعههای هوش مصنوعی را به محصولات و خدمات واقعی تبدیل کنند.
فیلیپوف گفت: "اکنون، هر شرکتی، صرف نظر از اندازه، میتواند مدلهای باز را به صورت رایگان با نیازهای خود تطبیق دهد. داشتن یک مدل زبان بزرگ اختصاصی دیگر یک مزیت استراتژیک نیست. برنده کسی خواهد بود که بتواند راحتترین، شفافترین و مؤثرترین محصول را برای تجارت ایجاد کند - محصولی که واقعاً بتواند سود ببار آورد".