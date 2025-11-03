ایران
نخست وزیر روسیه برای سفری دو روزه وارد چین شد
خبرنگار اسپوتنیک گزارش داد که هواپیمای نخست وزیر در فرودگاه هانگژو به زمین نشست. 03.11.2025, اسپوتنیک ایران
2025-11-03T09:39+0330
2025-11-03T10:23+0330
نخست وزیر روسیه برای سفری دو روزه وارد چین شد

09:39 03.11.2025 (بروز رسانی شده: 10:23 03.11.2025)
© Sputnik / Dmitry Astakhov /  مراجعه به بانک تصاویر نخست وزیر روسیه، میشوستین، برای سفری دو روزه وارد چین شد
© Sputnik / Dmitry Astakhov
/
مراجعه به بانک تصاویر
خبرنگار اسپوتنیک گزارش داد که هواپیمای نخست وزیر در فرودگاه هانگژو به زمین نشست.
برنامه روز اول این سفر به سی امین نشست عادی روسای دولت روسیه و چین اختصاص خواهد داشت که طی آن میشوستین با لی کیانگ، نخست وزیر چین در هانگژو دیدار خواهد کرد.
روز دوم این سفر در پکن برگزار می‌شود و میشوستین با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، دیدار خواهد کرد.
دستور کار: تقویت روابط مشارکتی جامع روسیه و چین
تعمیق همکاری تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه
ترویج پروژه‌های مشترک در زمینه انرژی، صنعت، کشاورزی و آموزش
قرار است یک بیانیه مشترک و مجموعه‌ای از اسناد روسیه و چین امضا شود.
