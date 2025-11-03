https://spnfa.ir/20251103/نخست-وزیر-روسیه-میشوستین-برای-سفری-دو-روزه-وارد-چین-شد-26300152.html
نخست وزیر روسیه برای سفری دو روزه وارد چین شد
2025-11-03T09:39+0330
2025-11-03T09:39+0330
2025-11-03T10:23+0330
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0b/03/26300138_0:0:2557:1438_1920x0_80_0_0_24009163c69a3ed0a53f22f22bbfac9b.jpg
خبرنگار اسپوتنیک گزارش داد که هواپیمای نخست وزیر در فرودگاه هانگژو به زمین نشست.
برنامه روز اول این سفر به سی امین نشست عادی روسای دولت روسیه و چین اختصاص خواهد داشت که طی آن میشوستین با لی کیانگ، نخست وزیر چین در هانگژو دیدار خواهد کرد.
روز دوم این سفر در پکن برگزار میشود و میشوستین با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، دیدار خواهد کرد.
دستور کار: تقویت روابط مشارکتی جامع روسیه و چین
تعمیق همکاری تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه
ترویج پروژههای مشترک در زمینه انرژی، صنعت، کشاورزی و آموزش
قرار است یک بیانیه مشترک و مجموعهای از اسناد روسیه و چین امضا شود.