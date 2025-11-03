https://spnfa.ir/20251103/نخست-وزیر-روسیه-میشوستین-برای-سفری-دو-روزه-وارد-چین-شد-26300152.html

نخست وزیر روسیه برای سفری دو روزه وارد چین شد

خبرنگار اسپوتنیک گزارش داد که هواپیمای نخست وزیر در فرودگاه هانگژو به زمین نشست. 03.11.2025, اسپوتنیک ایران

خبرنگار اسپوتنیک گزارش داد که هواپیمای نخست وزیر در فرودگاه هانگژو به زمین نشست.برنامه روز اول این سفر به سی امین نشست عادی روسای دولت روسیه و چین اختصاص خواهد داشت که طی آن میشوستین با لی کیانگ، نخست وزیر چین در هانگژو دیدار خواهد کرد.روز دوم این سفر در پکن برگزار می‌شود و میشوستین با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، دیدار خواهد کرد.دستور کار: تقویت روابط مشارکتی جامع روسیه و چینتعمیق همکاری تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانهترویج پروژه‌های مشترک در زمینه انرژی، صنعت، کشاورزی و آموزشقرار است یک بیانیه مشترک و مجموعه‌ای از اسناد روسیه و چین امضا شود.

