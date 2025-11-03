https://spnfa.ir/20251103/نخست-وزیر-روسیه-روابط-روسیه-و-چین-در-بالاترین-سطح-خود-قرار-دارد-26301878.html

نخست وزیر روسیه: روابط روسیه و چین در بالاترین سطح خود قرار دارد

نخست وزیر روسیه: روابط روسیه و چین در بالاترین سطح خود قرار دارد

میخائیل میشوستین، نخست وزیر روسیه، گفت که روابط بین مسکو و پکن به بالاترین سطح خود رسیده و همچنان به صورت پویا در حال توسعه است. 03.11.2025, اسپوتنیک ایران

میخائیل میشوستین، نخست وزیر روسیه، گفت که روابط بین مسکو و پکن به بالاترین سطح خود رسیده و همچنان به صورت پویا در حال توسعه است.وی در دیدار با لی کیانگ، نخست وزیر شورای دولتی چین در قالب محدود گفت: "روابط روسیه و چین در بالاترین سطح خود در تاریخ چند صد ساله خود قرار دارد و با وجود موانع مختلف و تحریم‌های غیرقانونی غرب، همچنان در همه زمینه‌ها به صورت پویا در حال توسعه است".میشوستین برای یک سفر دو روزه در چین به سر می‌برد. سی‌امین نشست عادی سران دولت‌ها در هانگژو در حال برگزاری است. مذاکرات بر مسائل جاری تقویت روابط روسیه و چین متمرکز خواهد بود. این هیئت تعمیق همکاری‌های تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه و ترویج پروژه‌های مشترک در انرژی، صنعت، کشاورزی، آموزش و سایر زمینه‌ها را در اولویت قرار خواهد داد

