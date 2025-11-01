https://spnfa.ir/20251101/عذر-بدتر-از-گناه-آمریکایی-ها-26274799.html

عذر بدتر از گناه آمریکایی ها

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/06/24416921_0:59:500:340_1920x0_80_0_0_cb8248ec04fa5601bf5576cfc0a590ec.jpg

تصمیم آمریکا برای از سر گیری آزمایش های هسته ای که در تناقض با توافقات و تعهدات بین المللی اش است فضای خشم و نارضایتی بین المللی بر علیه این کشور ایجاد کرده و بیم آن می رود که این تصمیم آمریکا موجب راه افتادن یک مسابقه آزمایش های هسته ای برای تولید تسلیحات نابودی و کشتار جمعی قویتر در جهان گردد.همه متفق القول هستند که سلاح هسته ای یک سلاح بازدارنده به حساب می آید و به جز آمریکا که از این سلاح بر علیه ژاپن استفاده کرده دیگر هیچ کشوری که دارنده این تسلیحات می باشد از آن استفاده نکرده.در مواردی گزارش شده که آمریکا از نوعی تسلیحات دارای اورانیوم ضعیف شده در جنگ ویتنام استفاده کرده و اسرائیل هم از همین نوع تسلیحات در حملات خود به غزه و لبنان استفاده کرده و سازمان ملل هم رسما گزارش کرده که اسرائیل در حمله به پایگاه این سازمان در شهر قانا در جنوب لبنان از اورانیوم ضعیف شده و فوسفور سفید استفاده کرده.مصطلحا به این نوع تسلیحات بمب های کثیف می گویند.همه کشورهای دارای اورانیوم غنی سازی شده توان آن را دارند که این نوع تسلیحات را تولید کنند اما فقط آمریکا و اسرائیل، حد اقل به صورت رسمی، بوده اند که حاضر شده اند از این تسلیحات استفاده کنند.آزمایش های هسته ای میتواند در دو رده آزمایش تقسیم بندی شود یکی آزمایش تولید تسلیحات بسیار قدرتمند برای اینکه طرف های مقابل را تهدید کنند که چنین تسلیحاتی در اختیارشان است و اگر جنگی در بگیرد شاید از آن استفاده کنند، که در این صورت معمولا کشورهایی که تولید این تسلیحات را تهدیدی برای خود می بینند احتمالا اقدام به انجام آزمایش برای تسلیحات هسته ای قویتر کنند تا پاسخ آن آزمایش ها را بدهند و مسابقه تولید تسلیحات هسته ای قویتر و بزرگتر راه بیافتد.این درحالی است که جهان امیدوار بود که نه فقط تولید این تسلیحات متوقف شود بلکه کشورهای دارای تسلیحات هسته ای اقدام به نابودی این تسلیحات نمایند و توافق های امضا شده میان روسیه و ایالات متحده در این باره بوده.رده دوم آزمایش ها می تواند شامل تولید تسلیحات هسته ای ای شود که در رده بمب های هسته ای متعارف رده بنده نمی شوند، به اصطلاح همان تسلیحات کثیف، اما همان کار را می کنند و ممکن است این تسلیحات در برخی جنگ ها استفاده هم شود و متاسفانه با توجه به اینکه مجامع بین المللی امروزه به ابزار غرب برای محقق کردن اهداف اش تبدیل شده و در مقابل همه جنایت هایی که ممکن است رخ دهد سکوت می کنند، خطر این نوع تسلیحات کمتر از بمب های هسته ای نمی باشد و چه بسا حتی بیشتر هم باشد چون احتمال استفاده از آن بیشتر است.آمریکایی ها وقتی با واکنش بین المللی نسبت به این تصمیم مواجه شدند بهانه آورده اند که این آزمایش ها را در پاسخ به آزمایش های روسیه انجام می دهند اما سخنگوی کرملین گفت وقتی آمریکا ادعاهایی علیه روسیهدر مورد پیمان نیروهای هسته‌ای میان‌برد (INF) مطرح کرد، مسکو با ارائه استدلال‌هایی آنها را رد کرد و توضیح داد که این ادعاها بی‌اساسهستند.با توجه به تأکید کرملین بر بی‌اساس بودن ادعاهای آمریکا درباره نقض پیمان INF و در عین حال اشاره به تداوم تماس‌های روسیه با چین و آمریکا، می‌توان گفت مسکو در حال احیای نوعی موازنه میان شرق و غرب در چارچوب جدید امنیت هسته‌ای است که شاید از طرق آن بتوان موجودیت بشر را نجات داد وگرنه ادامه این روند تصمیم گیری دیمی و سیاست های ایالات متحده وغرب به جز نابودی بشریت هیچ نتیجه ای را در بر نخواهد داشت.

