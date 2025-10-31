https://spnfa.ir/20251031/کرملین-سازندگان-موشک-بوروستنیک-احتمالا-جوایزی-دریافت-خواهند-کرد-26253658.html

کرملین: سازندگان موشک بوروستنیک احتمالاً جوایزی دریافت خواهند کرد

کرملین: سازندگان موشک بوروستنیک احتمالاً جوایزی دریافت خواهند کرد

31.10.2025

دمیتری پسکوف، دبیر مطبوعاتی ریاست جمهوری، به اسپوتنیک گفت که ولادیمیر پوتین احتمالاً به سازندگان موشک بوروستنیک جوایز دولتی اعطا خواهد کرد.در 26 اکتبر، ولادیمیر پوتین طی بازدید از فرماندهی گروه مشترک نیروها، از تکمیل آزمایش موشک کروز هسته‌ای بوروستنیک با برد نامحدود خبر داد. همانطور که والری گراسیموف، رئیس ستاد کل ارتش، گزارش داد، پرتاب آن روز 21 اکتبر انجام شد: این موشک 14000 کیلومتر را در 15 ساعت طی کرد.سیستم پیشران هسته‌ای بوروستنیک از نظر قدرت با یک راکتور زیردریایی هسته‌ای قابل مقایسه است، اما هزار برابر کوچکتر است و می‌تواند در عرض چند دقیقه یا چند ثانیه روشن شود.

