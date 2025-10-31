https://spnfa.ir/20251031/کارشناس-آلمانی-آزمایشهای-سلاحهای-هستهای-ایالات-متحده-نقض-تابو-و-جنگ-هستهای-را-نزدیکتر-میکند-26253545.html

کارشناس آلمانی: آزمایش‌های سلاح‌های هسته‌ای ایالات متحده، نقض تابو و جنگ هسته‌ای را نزدیک‌تر می‌کند

کارشناس آلمانی: آزمایش‌های سلاح‌های هسته‌ای ایالات متحده، نقض تابو و جنگ هسته‌ای را نزدیک‌تر می‌کند

سویم داگدلن، کارشناس سیاست خارجی از حزب آلمانی "اتحادیه عقل و عدالت صحرا واگنکنخت"، به اسپوتنیک گفت: برنامه‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، برای از... 31.10.2025, اسپوتنیک ایران

سویم داگدلن، کارشناس سیاست خارجی از حزب آلمانی "اتحادیه عقل و عدالت صحرا واگنکنخت"، به اسپوتنیک گفت: برنامه‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، برای از سرگیری آزمایش سلاح‌های هسته‌ای، نشان‌دهنده تشدید دیگری است؛ این کار نقض تابویی است که جنگ هسته‌ای جهانی را نزدیک‌تر می‌کند.او اظهار داشت: "اعلام دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، نشان‌دهنده تشدید دیگری از وضعیت بین‌المللی توسط ایالات متحده است."به گفته او، این تشدید همچنین با خروج واشنگتن از توافق‌نامه‌های کلیدی خلع سلاح مرتبط است و نشان‌دهنده انحراف خطرناک از سیاستی است که ایالات متحده دهه‌ها به آن پایبند بوده است.این کارشناس معتقد است: "بازگشت به آزمایش‌های هسته‌ای واقعی، نقض تابویی خواهد بود که جهان را به جنگ هسته‌ای نزدیک‌تر می‌کند."

