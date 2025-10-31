ایران
گزارش و تحلیل
بازگشت آزمایش‌های هسته‌ای آمریکا نشانه‌ای از رقابت خطرناک جدید با روسیه و چین
بازگشت آزمایش‌های هسته‌ای آمریکا نشانه‌ای از رقابت خطرناک جدید با روسیه و چین
پژوهشگر مسائل بین‌الملل: این اقدام را باید در چارچوب راهبرد بازدارندگی جدید آمریکا علیه روسیه و چین ارزیابی کرد. 31.10.2025
سمیه پسندیده، پژوهشگر مسائل بین‌الملل، در تحلیل خود از تصمیم واشنگتن برای ازسرگیری آزمایش‌های هسته‌ای به اسپوتنیک گفت: تصمیم دولت ترامپ برای انجام انفجارهای زیرزمینی کوچک نشان می‌دهد که واشنگتن در پی احیای برتری تسلیحاتی دوران جنگ سرد است. این در حالیست که سایر قدرت‌های هسته‌ای از جمله روسیه همچنان به تعهدات خود در چارچوب پیمان جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای پایبند مانده‌اند. پسندیده تأکید کرد این روند پرسش‌های جدی درباره نیت واقعی آمریکا در حوزه کنترل تسلیحات ایجاد می‌کند. وی افزود، از سرگیری این آزمایش‌ها، در کنار خروج واشنگتن از چندین توافق‌نامه خلع سلاح حاکی از تغییر جهت بنیادین در سیاست هسته‌ای ایالات متحده است. به باور او، این سیاست نه تنها موازنه راهبردی را بر هم می‌زند، بلکه خطر گسترش رقابت تسلیحاتی و افزایش تنش در روابط شرق و غرب را نیز بالا می‌برد. پسندیده خاطرنشان کرد که کارشناسان اروپایی نیز این اقدام را شکستن یک تابوی بین‌المللی و تسریع در مسیر جنگ هسته‌ای توصیف کرده‌اند. پسندیده در بخش دیگری از اظهارات خود افزود، در شرایطی که واشنگتن به سمت سیاست‌های تهاجمی‌تر گام برمی‌دارد، کاهش حضور نظامی آمریکا در اروپا نیز نشان‌دهنده بازتعریف اولویت‌های امنیتی این کشور است. او خاطر نشان کرد، خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از کشورهای اروپای شرقی مانند بلغارستان، مجارستان و اسلواکی می‌تواند نشانه تمرکز بیشتر واشنگتن بر جبهه‌های آسیا-پاسیفیک و تقابل با چین باشد. این تحولات در مجموع بیانگر ورود جهان به مرحله‌ای جدید از رقابت‌های ژئوپلیتیکی است که پیامدهای آن فراتر از اروپا و حتی اوراسیا خواهد بود.
سمیه پسندیده
بازگشت آزمایش‌های هسته‌ای آمریکا نشانه‌ای از رقابت خطرناک جدید با روسیه و چین

17:25 31.10.2025
سمیه پسندیده
پژوهشگر مسائل بین‌الملل: این اقدام را باید در چارچوب راهبرد بازدارندگی جدید آمریکا علیه روسیه و چین ارزیابی کرد.
سمیه پسندیده، پژوهشگر مسائل بین‌الملل، در تحلیل خود از تصمیم واشنگتن برای ازسرگیری آزمایش‌های هسته‌ای به اسپوتنیک گفت: تصمیم دولت ترامپ برای انجام انفجارهای زیرزمینی کوچک نشان می‌دهد که واشنگتن در پی احیای برتری تسلیحاتی دوران جنگ سرد است.
این در حالیست که سایر قدرت‌های هسته‌ای از جمله روسیه همچنان به تعهدات خود در چارچوب پیمان جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای پایبند مانده‌اند.
پسندیده تأکید کرد این روند پرسش‌های جدی درباره نیت واقعی آمریکا در حوزه کنترل تسلیحات ایجاد می‌کند.
وی افزود، از سرگیری این آزمایش‌ها، در کنار خروج واشنگتن از چندین توافق‌نامه خلع سلاح حاکی از تغییر جهت بنیادین در سیاست هسته‌ای ایالات متحده است. به باور او، این سیاست نه تنها موازنه راهبردی را بر هم می‌زند، بلکه خطر گسترش رقابت تسلیحاتی و افزایش تنش در روابط شرق و غرب را نیز بالا می‌برد.
پسندیده خاطرنشان کرد که کارشناسان اروپایی نیز این اقدام را شکستن یک تابوی بین‌المللی و تسریع در مسیر جنگ هسته‌ای توصیف کرده‌اند.
پسندیده در بخش دیگری از اظهارات خود افزود، در شرایطی که واشنگتن به سمت سیاست‌های تهاجمی‌تر گام برمی‌دارد، کاهش حضور نظامی آمریکا در اروپا نیز نشان‌دهنده بازتعریف اولویت‌های امنیتی این کشور است.
او خاطر نشان کرد، خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از کشورهای اروپای شرقی مانند بلغارستان، مجارستان و اسلواکی می‌تواند نشانه تمرکز بیشتر واشنگتن بر جبهه‌های آسیا-پاسیفیک و تقابل با چین باشد. این تحولات در مجموع بیانگر ورود جهان به مرحله‌ای جدید از رقابت‌های ژئوپلیتیکی است که پیامدهای آن فراتر از اروپا و حتی اوراسیا خواهد بود.
