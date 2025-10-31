https://spnfa.ir/20251031/اسکله-بریس-نماد-پیوند-طبیعت-و-اقتصاد-26255513.html
اسکله بریس؛ نماد پیوند طبیعت و اقتصاد
31.10.2025
شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در این خصوص گزارش می دهد:اسکله بریس در استان سیستان و بلوچستان، تنها یک جاذبهٔ گردشگری دیدنی نیست، بلکه بندری با نقش اقتصادی و موقعیت راهبردی است که فراتر از مرزهای ایران اهمیت مییابد.اسکله بریس در 60 کیلومتری شرق چابهار و در ساحل دریای عمان واقع شده است. این اسکله با مناظر خیرهکنندهای از سواحل صخرهای مرجانی، کوههای "مریخی" و آبهای نیلگون احاطه شده و به یکی از مقاصد اصلی گردشگران تبدیل شده است. چشمانداز قایقها و لنجهای رنگارنگ صیادی در کنار پرواز مرغان دریایی، تصویری بهیادماندنی خلق میکند.این اسکله، یک بندر صیادی بسیار فعال است که اقتصاد محلی را میچرخاند. صید ماهیهای ارزشمندی مانند شیرماهی، حلواسفید، شوریده و سرخو، همچنین شاهمیگو (لابستر) و حتی کوسه از اصلی ترین فعالیتهای این بندر است. بسیاری از این محصولات، بهویژه شاهمیگو و کوسه، برای بازارهای بینالمللی صادر میشوند و نقش بریس را در تجارت فرامرزی پررنگ میکنند.اهمیت بینالمللی بریس تنها به صادرات آبزیان محدود نمیشود. این بندر به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، نزدیکترین اسکله در خاک ایران به اقیانوس هند محسوب میشود. برنامههای توسعهای بلندپروازانه دولت نیز بر این اهمیت تاکید دارند؛ از بریس به عنوان یکی از شهرهای در حال توسعه در سواحل مکران نام برده میشود که برای اسکان جمعیتی بزرگ برنامهریزی شده و نقش آیندهدار این منطقه را در اقتصاد و امنیت ملی نشان میدهد.اسکله بریس، با ترکیب منحصربهفرد زیباییهای بکر طبیعی، اقتصاد پویای محلی و موقعیت راهبردی خود، گنجینهای در جنوب شرقی ایران است.
