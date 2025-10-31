ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
گزارش و تحلیل
https://spnfa.ir/20251031/اسکله-بریس-نماد-پیوند-طبیعت-و-اقتصاد-26255513.html
اسکله بریس؛ نماد پیوند طبیعت و اقتصاد
اسکله بریس؛ نماد پیوند طبیعت و اقتصاد
اسپوتنیک ایران
این بندر به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، نزدیک‌ترین اسکله در خاک ایران به اقیانوس هند محسوب می‌شود. 31.10.2025, اسپوتنیک ایران
2025-10-31T09:54+0330
2025-10-31T09:54+0330
گزارش و تحلیل
ایران
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/1f/26255359_0:241:2560:1681_1920x0_80_0_0_6402685f049e6e6a38188efe501a0434.jpg
شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در این خصوص گزارش می دهد:اسکله بریس در استان سیستان و بلوچستان، تنها یک جاذبهٔ گردشگری دیدنی نیست، بلکه بندری با نقش اقتصادی و موقعیت راهبردی است که فراتر از مرزهای ایران اهمیت می‌یابد.اسکله بریس در 60 کیلومتری شرق چابهار و در ساحل دریای عمان واقع شده است. این اسکله با مناظر خیره‌کننده‌ای از سواحل صخره‌ای مرجانی، کوه‌های "مریخی" و آب‌های نیلگون احاطه شده و به یکی از مقاصد اصلی گردشگران تبدیل شده است. چشم‌انداز قایق‌ها و لنج‌های رنگارنگ صیادی در کنار پرواز مرغان دریایی، تصویری به‌یادماندنی خلق می‌کند.این اسکله، یک بندر صیادی بسیار فعال است که اقتصاد محلی را می‌چرخاند. صید ماهی‌های ارزشمندی مانند شیرماهی، حلواسفید، شوریده و سرخو، همچنین شاه‌میگو (لابستر) و حتی کوسه از اصلی ترین فعالیت‌های این بندر است. بسیاری از این محصولات، به‌ویژه شاه‌میگو و کوسه، برای بازارهای بین‌المللی صادر می‌شوند و نقش بریس را در تجارت فرامرزی پررنگ می‌کنند.اهمیت بین‌المللی بریس تنها به صادرات آبزیان محدود نمی‌شود. این بندر به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، نزدیک‌ترین اسکله در خاک ایران به اقیانوس هند محسوب می‌شود. برنامه‌های توسعه‌ای بلندپروازانه دولت نیز بر این اهمیت تاکید دارند؛ از بریس به عنوان یکی از شهرهای در حال توسعه در سواحل مکران نام برده می‌شود که برای اسکان جمعیتی بزرگ برنامه‌ریزی شده و نقش آینده‌دار این منطقه را در اقتصاد و امنیت ملی نشان می‌دهد.اسکله بریس، با ترکیب منحصربه‌فرد زیبایی‌های بکر طبیعی، اقتصاد پویای محلی و موقعیت راهبردی خود، گنجینه‌ای در جنوب شرقی ایران است.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
شیوا آبشناس
شیوا آبشناس
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/1f/26255359_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_dd7bd9c7f2de303c35e713c4d3365ee4.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ایران
ایران

اسکله بریس؛ نماد پیوند طبیعت و اقتصاد

09:54 31.10.2025
© Sputnikاسکله بریس؛ نماد پیوند طبیعت و اقتصاد
اسکله بریس؛ نماد پیوند طبیعت و اقتصاد - اسپوتنیک ایران , 1920, 31.10.2025
© Sputnik
اشتراک
شیوا آبشناس
تمام مقالات
این بندر به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، نزدیک‌ترین اسکله در خاک ایران به اقیانوس هند محسوب می‌شود.
شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در این خصوص گزارش می دهد:
اسکله بریس در استان سیستان و بلوچستان، تنها یک جاذبهٔ گردشگری دیدنی نیست، بلکه بندری با نقش اقتصادی و موقعیت راهبردی است که فراتر از مرزهای ایران اهمیت می‌یابد.
اسکله بریس در 60 کیلومتری شرق چابهار و در ساحل دریای عمان واقع شده است. این اسکله با مناظر خیره‌کننده‌ای از سواحل صخره‌ای مرجانی، کوه‌های "مریخی" و آب‌های نیلگون احاطه شده و به یکی از مقاصد اصلی گردشگران تبدیل شده است. چشم‌انداز قایق‌ها و لنج‌های رنگارنگ صیادی در کنار پرواز مرغان دریایی، تصویری به‌یادماندنی خلق می‌کند.
این اسکله، یک بندر صیادی بسیار فعال است که اقتصاد محلی را می‌چرخاند. صید ماهی‌های ارزشمندی مانند شیرماهی، حلواسفید، شوریده و سرخو، همچنین شاه‌میگو (لابستر) و حتی کوسه از اصلی ترین فعالیت‌های این بندر است. بسیاری از این محصولات، به‌ویژه شاه‌میگو و کوسه، برای بازارهای بین‌المللی صادر می‌شوند و نقش بریس را در تجارت فرامرزی پررنگ می‌کنند.
اهمیت بین‌المللی بریس تنها به صادرات آبزیان محدود نمی‌شود. این بندر به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، نزدیک‌ترین اسکله در خاک ایران به اقیانوس هند محسوب می‌شود. برنامه‌های توسعه‌ای بلندپروازانه دولت نیز بر این اهمیت تاکید دارند؛ از بریس به عنوان یکی از شهرهای در حال توسعه در سواحل مکران نام برده می‌شود که برای اسکان جمعیتی بزرگ برنامه‌ریزی شده و نقش آینده‌دار این منطقه را در اقتصاد و امنیت ملی نشان می‌دهد.
اسکله بریس، با ترکیب منحصربه‌فرد زیبایی‌های بکر طبیعی، اقتصاد پویای محلی و موقعیت راهبردی خود، گنجینه‌ای در جنوب شرقی ایران است.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала