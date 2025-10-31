https://spnfa.ir/20251031/آمریکا-حق-ندارد-درباره-صلح-هسته-ای-حرف-بزند-26258752.html

آمریکا حق ندارد درباره صلح هسته ای حرف بزند

در حالی که بر اساس توافقات فیما بین و پیمان جامع منع آزمایش های هسته ای قدرتهای هسته ای و روسیه انجام آزمایش های هسته ای را متوقف کرده اند رئیس جمهوری ایالات متحده به یکباره تصمیم گرفته نام وزارت دفاع خود را به وزارت جنگ تغییر دهد و آزمایش های هسته ای را از سر بگیرد، امری که موجب آن شده بسیاری کشورها دلواپس باشند که آمریکا چه اهدافی را دنبال می کند.میخاییل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین گفت: تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا برای از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای سوالات جدی را مطرح می‌کند و نیاز به توضیح دارد.عملا اقدام آمریکا در شروع آزمایش های هسته ای میتواند منجر به آن شود که دیگر کشورهای هسته ای هم شروع کنند آزمایش های هسته ای انجام دادن و علاوه بر تولید تسلیحاتی که میتواند موجودیت کره زمین و بشر را تهدید کند افزایش یابد.مشکل اصلی جهان با ایالات متحده امروزه این است که سیاست های این کشور سلیقه ای و بر اساس تصمیمات شخصی روسای جمهوری می باشد و نمی توان روی امضای هیچ معاهده و یا توافقی با این کشور حساب باز کرد.یک رئیس جمهور می آید که به دنبال ایجاد صلح و امنیت جهانی است و ایالات متحده را وارد توافقاتی می کند که برای بشریت اهمیت دارد مثل توافق مالی برتون وودز یا توافق آب و هوای پاریس و یا توافق برجام با ایران و یا توافق استارت با روسیه و یا ... و رئیس جمهوری ای می آید که به یکباره سلیقه اش متفاوت است و از این توافقها و یا توافق های دیگر خارج می شود و فضای جهانی را متلاطم می کند.ایالات متحده با سیاست های خود طی چند دهه اخیر شرایطی ایجاد کرده که مجامع بین المللی هویت و ماموریت خود را از دست داده اند و دیگر هیچ کشوری نمی تواند به معاهدات و توافق ها و مقررات و قوانین بین المللی بسنده کند و جهانی مانند جنگل درست شده که هر کشور و ملتی که می خواهد موجودیت خود را تامین کند خود را مجبور می بینید که به سمت مسلح شدن برود.در چنین شرایطی حتی کشورهایی که به دنبال برنامه هسته ای صلح آمیز می باشند مردد می باشند که آیا واقعا می تواند با تهدید های کشورهایی مانند آمریکا و اسرائیل فقط روند صلح آمیز در برنامه هسته ای خود را دنبال کنند.چه کسی و یا چه سازمان بین المللی ای وجود دارد که امروزه میتواند حتی حمله اتمی به ایران را محکوم کند، نمی خواهم بگویم جلویش را بگیرد؟سوابق دشمنان ایران بسیار در این زمینه خراب است و بارها شده اینها قوانین بین المللی را زیر پا گذاشته اند و در قبال ایران و یا دیگر کشورها کارهایی کرده اند که متناقض با همه تعهدات و توافقات بین المللی کشورها است.به واکنش تویتری عراقچی (وزیر خارجه ایران) به دستور ترامپ برای از سرگیری آزمایش سلاح‌های هسته‌ای توجه داشته باشید که چه گفته:" ترامپ، تهدیدات هسته‌ای جدید علیه ایران را در حالی مطرح می‌کند که خود سلاح‌های هسته‌ای را دوباره آزمایش می‌کند!با تغییر نام "وزارت دفاع" خود به "وزارت جنگ"، زورگوی مجهز به سلاح هسته‌ای دوباره آزمایش سلاح‌های اتمی خود را از سر می‌گیرد.همین زورگو، برنامه‌ هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را خطرناک جلوه می‌دهد و تهدید به انجام حملات بیشتر علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ما می‌کند؛ تمام این اقدامات در نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.هیچ تردیدی وجود ندارد: ایالات متحده آمریکا خطرناک‌ترین عامل اشاعه هسته‌ای در جهان است.اعلام از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای اقدامی قهقرایی و غیرمسئولانه است و تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی به شمار می‌رود.جهان باید یک صدا ایالات متحده را به‌خاطر عادی‌سازی اشاعه چنین سلاح‌های شرورانه‌ای مسئول بشناسد."این صحبت ها مربوط به شخصی است که همیشه دنبال دیپلماسی بوده و تلاش داشته که اظهارات بسیار دیپلماتیک داشته باشد.از سوی دیگر رئیس کمیته اطلاعات سنای ایالات متحده معتقد است که تصمیم ترامپ برای انجام آزمایش‌های هسته‌ای با هدف نشان دادن عزم آمریکا برای بازدارندگی روسیه و چین است. بنابراین، او می‌گوید، این آزمایش‌ها شامل انفجارهای کوچک زیرزمینی است که امکان آزمایش سلاح‌های قدیمی‌تر و جدیدتر را در برابر "تهدیدهای" چین و روسیه فراهم می‌کند.عملا این به معنای آن است که این تصمیم آمریکا به نوعی یک تهدید بر علیه روسیه و چین به حساب می آید و قطعا روسیه و چین هم به این رفتارها مجبور هستند واکنش نشان دهند.بگفته سویم داگدلن، کارشناس سیاست خارجی حزب SSV آلمان، در گفتگو با ریانووستی آزمایش‌های سلاح‌های هسته‌ای ایالات متحده یک تابو را می‌شکند و جنگ هسته‌ای را تسریع می‌کند. به گفته وی، این تشدید تنش همچنین با خروج واشنگتن از توافق‌نامه‌های کلیدی خلع سلاح مرتبط است و نشان‌دهنده انحراف خطرناک از سیاست چند دهه‌ای ایالات متحده است.با توجه به تناقضات در تصمیمات و رفتارهای ایالات متحده عملا بسیاری از کشورها دیگر صحبت ها و حتی وعده وعید های مقامات آمریکایی را قبول ندارند و تصمیمات خود را با توجه به رفتارهای آمریکا می گیرند و این امر بسیار امر خطرناکی است چرا که دیگران ممکن است رفتار های آمریکا را بر خلاف حتی آنچه در ذهن مقامات آمریکایی است تجزیه و تحلیل کنند و تصمیماتی بگیرند که جهان را درگیر چالش های غیر قابل برگشتی کند.

