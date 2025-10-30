https://spnfa.ir/20251030/کارشناس-ایرانی-جان-ملت-اوکراین-برای-زلنسکی-و-انگلیسیها-هیچ-اهمیتی-ندارد-26236968.html
ویکتور مدودچوک، سیاستمدار اوکراینی به تازگی بیان کرد که نیروهای اوکراینی در شهرهای پوکروفسک و کوپیانسک در محاصره (اصطلاحاً "کتل") قرار گرفتهاند و از زلنسکی... 30.10.2025, اسپوتنیک ایران
در ادامه، ماتویچوک، کارشناس نظامی روس، این وضعیت را نشانه فروپاشی سیاسی زلنسکی دانسته و مدعی شده که سقوط این شهرها اجتنابناپذیر است و آمریکا نیز از رفتار او ناامید خواهد شد.روح الله مدبر، کارشناس مسائل روسیه و اوراسیا در این زمینه به شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت:به وضوح مشخص است که در تمامی جبهههای عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین، پیشرویهای بسیار مهم و استراتژیکی در حال وقوع است. خطوط دفاعی و توان رزمی ناتو و ارتش فاشیستی نئونازی رژیم کی اف کاملاً فروپاشیده است و نیروهای این رژیم یا در حال تسلیم هستند یا از تمامی محورهای عملیاتی فرار میکنند.وی افزود: طرف آمریکایی نیز بر این موضوع واقف است و ترامپ در نشست چند هفته گذشته به زلنسکی اعلام کرد که به هیچ وجه امکان پیروزی بر روسیه را ندارد. اما در تمام این مدت، از آنجا که محور اصلی این درگیریها تحت فرمان نیروهای آنگلوساکسون (باکینگهام) است و زلنسکی نیز مهره و عروسک خیمهشببازی آنان به شمار میرود، نه جان ملت اوکراین، نه امنیت و آرامش آنان، و نه سلامت سربازان رژیم کیِیف برای آنان اهمیتی ندارد. آنان سعی کردهاند با ادامه تنشسازی، وضعیت را وارونه نمایش دهند تا کمکهای مالی و نظامی بیشتری دریافت کنند.این کارشناس مسائل اوراسیا، با فروپاشی کامل خطوط نظامی رژیم کیِیف و ناتو، تسلیم شدن را بهترین راه برای نیروهای اوکراینی دانست و بیان کرد:با تسلیم شدن، این نیروها میتوانند حداقل جان خود را حفظ کنند. با این حال، زلنسکی به هیچ وجه دستور تسلیم را صادر نخواهد کرد، چرا که باکینگهام نمیخواهد این بحران به پایان برسد.این موضوع ما را به سه سال پیش بازمیگرداند، زمانی که جانسون در اوکراین اعلام کرد: "تا آخرین نفر اوکراینی باید در این جنگ آنگلوساکسون در برابر روسها کشته شود تا شاید به پیروزی برسیم" که این خود یک توهم بیش نبود. بنابراین، جان ملت اوکراین برای زلنسکی و انگلیسیها هیچ اهمیتی ندارد و آنان گروگانهای رژیم فاشیستی کیِ یف هستند.
ویکتور مدودچوک، سیاستمدار اوکراینی به تازگی بیان کرد که نیروهای اوکراینی در شهرهای پوکروفسک و کوپیانسک در محاصره (اصطلاحاً "کتل") قرار گرفتهاند و از زلنسکی خواسته برای نجات جان سربازان به آنها دستور تسلیم بدهد.
در ادامه، ماتویچوک، کارشناس نظامی روس، این وضعیت را نشانه فروپاشی سیاسی زلنسکی دانسته و مدعی شده که سقوط این شهرها اجتنابناپذیر است و آمریکا نیز از رفتار او ناامید خواهد شد.
روح الله مدبر، کارشناس مسائل روسیه و اوراسیا در این زمینه به شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت:
به وضوح مشخص است که در تمامی جبهههای عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین، پیشرویهای بسیار مهم و استراتژیکی در حال وقوع است. خطوط دفاعی و توان رزمی ناتو و ارتش فاشیستی نئونازی رژیم کی اف کاملاً فروپاشیده است و نیروهای این رژیم یا در حال تسلیم هستند یا از تمامی محورهای عملیاتی فرار میکنند.
وی افزود: طرف آمریکایی نیز بر این موضوع واقف است و ترامپ در نشست چند هفته گذشته به زلنسکی اعلام کرد که به هیچ وجه امکان پیروزی بر روسیه را ندارد. اما در تمام این مدت، از آنجا که محور اصلی این درگیریها تحت فرمان نیروهای آنگلوساکسون (باکینگهام) است و زلنسکی نیز مهره و عروسک خیمهشببازی آنان به شمار میرود، نه جان ملت اوکراین، نه امنیت و آرامش آنان، و نه سلامت سربازان رژیم کیِیف برای آنان اهمیتی ندارد. آنان سعی کردهاند با ادامه تنشسازی، وضعیت را وارونه نمایش دهند تا کمکهای مالی و نظامی بیشتری دریافت کنند.
این کارشناس مسائل اوراسیا، با فروپاشی کامل خطوط نظامی رژیم کیِیف و ناتو، تسلیم شدن را بهترین راه برای نیروهای اوکراینی دانست و بیان کرد:
با تسلیم شدن، این نیروها میتوانند حداقل جان خود را حفظ کنند. با این حال، زلنسکی به هیچ وجه دستور تسلیم را صادر نخواهد کرد، چرا که باکینگهام نمیخواهد این بحران به پایان برسد.
این موضوع ما را به سه سال پیش بازمیگرداند، زمانی که جانسون در اوکراین اعلام کرد: "تا آخرین نفر اوکراینی باید در این جنگ آنگلوساکسون در برابر روسها کشته شود تا شاید به پیروزی برسیم" که این خود یک توهم بیش نبود. بنابراین، جان ملت اوکراین برای زلنسکی و انگلیسیها هیچ اهمیتی ندارد و آنان گروگانهای رژیم فاشیستی کیِ یف هستند.