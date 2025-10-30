https://spnfa.ir/20251030/وزارت-دفاع-روسیه-عبور-خبرنگاران-خارجی-را-برای-بازدید-از-مناطق-محاصره-شدهاند-تضمین-می-کند-26248105.html

وزارت دفاع روسیه عبور خبرنگاران خارجی را برای بازدید از مناطق محاصره شده‌، تضمین می کند

وزارت دفاع روسیه عبور خبرنگاران خارجی را برای بازدید از مناطق محاصره شده‌، تضمین می کند

وزارت دفاع از پوتین دستوری دریافت کرد تا عبور خبرنگاران خارجی را برای بازدید از مناطقی در کراسنوارمیسک، دیمیتروف و کوپیانسک، جایی که نیروهای مسلح اوکراین... 30.10.2025, اسپوتنیک ایران

خبرنگاران اوکراینی بنا به درخواست فرماندهی نیروهای مسلح اوکراین می‌توانند از این مناطق بازدید کنند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که فرماندهی روسیه در صورت لزوم آماده است تا به مدت 5 تا 6 ساعت درگیری‌ها را در این مناطق متوقف کند. همچنین آماده است تا راهروهای ورود و خروج بدون مانع را برای گروه‌های رسانه‌ای خارجی، از جمله رسانه‌های اوکراینی، با تضمین‌های امنیتی برای خبرنگاران و پرسنل نظامی روسیه فراهم کند.

