وزارت دفاع روسیه عبور خبرنگاران خارجی را برای بازدید از مناطق محاصره شده، تضمین می کند
16:55 30.10.2025 (بروز رسانی شده: 17:10 30.10.2025)
وزارت دفاع روسیه عبور خبرنگاران خارجی را برای بازدید از مناطق محاصره شده، تضمین می کند
© telegram ir_sputnik/
وزارت دفاع از پوتین دستوری دریافت کرد تا عبور خبرنگاران خارجی را برای بازدید از مناطقی در کراسنوارمیسک، دیمیتروف و کوپیانسک، جایی که نیروهای مسلح اوکراین محاصره شدهاند، تضمین کند.
خبرنگاران اوکراینی بنا به درخواست فرماندهی نیروهای مسلح اوکراین میتوانند از این مناطق بازدید کنند.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که فرماندهی روسیه در صورت لزوم آماده است تا به مدت 5 تا 6 ساعت درگیریها را در این مناطق متوقف کند.
همچنین آماده است تا راهروهای ورود و خروج بدون مانع را برای گروههای رسانهای خارجی، از جمله رسانههای اوکراینی، با تضمینهای امنیتی برای خبرنگاران و پرسنل نظامی روسیه فراهم کند.
