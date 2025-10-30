https://spnfa.ir/20251030/نیاز-به-مقابله-با-انتشار-اخبار-جعلی-26251112.html

نیاز به مقابله با انتشار اخبار جعلی

اسپوتنیک ایران

حدود 35 سال پیش، زمانی که تازه کار رسانه ای را شروع کرده بودم، یکی از اصلیترین دغدغه های ما به عنوان خبرنگار همیشه این بود که از صحت و سقم خبرهایی که مخابره می... 30.10.2025

گزارش و تحلیل

رقابت میان خبرگزاری ها برای انتشار اخبار واقعی به چند ثانیه می رسید و اگر به یکباره یک رسانه خبر کذب و یا جعلی منتشر میکرد آبرویش در سرتاسر جهان می رفت و خبرنگار منتشر کننده خبر توبیخ و یا حتی اخراج می شد.حدود 15 سال پیش، زمانی که تازه رسانه های اجتماعی در حال گسترش بودند، سازمان ملل و سازمان صلیب سرخ جهانی و دانشگاه مرکزی هند کنفرانسی درباره گسترش رسانه های اجتماعی برگزار کردند و موضوع مزایا و معایب و یا به قول معروف چالش های رسانه های اجتماعی برای جوامع و رسانه ها، مطلب مقاله ای بود که بنده در آن کنفرانس ارائه دادم.طبق گفته دانشگاه شلوغ ترین پنل همان پنل بود که بنده در آن ارائه مقاله داشتم چون حتی در قشر دانشگاهی هم بحث مزایا ومعایب رسانه های اجتماعی بسیار پر چالش بود.یکی از موضوعاتی که در آن مقاله مطرح کردم این بود که این فضاها ممکن است بعد ها به فضاهایی برای انتشار اخبار جعلی و یا ترویج خشونت های سازمان یافته وطبیعی سازی مسایلی که در برخی جوامع ضد عرف به حساب می آید و... و حتی سوء استفاده سیاستمداران و حکومت ها از این فضاها بر علیه دیگر وایجاد شورش و سرنگونی حکومت ها تبدیل شود.بسیاری هم بنده را به تندروی متهم کردند و باور نداشتند رسانه های اجتماعی ممکن است روزی اینقدر قدرتمند شوند.اما بعدها دقیقا همان شد.نه فقط انتشار اخبار کذب و جعلی در این رسانه ها رواج پیدا کرد بلکه حتی بسیاری برای تخریب رقیبان سیاسی و اقتصادی و هنری و اجتماعی و ... خود از همین رسانه ها استفاده کردند و می کنند.حکومت ها با استفاده از همین رسانه ها سقوط کردند و موقعیت بسیاری حکومتها و حتی سیاست مداران از طریق همین رسانه ها متزلزل شد.بسیاری خبرنگاران و حتی رسانه ها امروزه دیگر حتی به خود زحمت نمی دهند صحت و سقم اخبار را بررسی کنند و به رسانه های زرد بازنشر دهنده اخبار رسانه های اجتماعی تبدیل شده اند، اخباری که بسیاری از آنها جعلی است.امروزه هوش مصنوعی هم به کمک جعل کنندگان اخبار آمده وکان به جایی رسیده که تشخیص صحت خبر نیاز به متخصصان هوش مصنوعی هم دارد چون جعل کنندگان اخبار می توانند تصاویر و فیلم هایی که با هوش مصنوعی ساخته شده را به عنوان پشتوانه اخبار جعلی خود منتشر کنند.برخی کشورها ارتش های موسوم به ارتش های سایبری رسانه های اجتماعی بر علیه دیگران راه انداخته اند که کارشان فقط انتشار اخبار کذب و جعلی بر علیه دیگران می باشد.ایران شاید یکی از اولین قربانیان همین ارتش های سایبری باشد، امروزه مراکزی با چندین هزار کاربر در آلبانی و حیفا و استانبول و دبی و واشنگتن و لندن و... ایجاد شده اند که کارشان فقط انتشار اخبار کذب بر علیه ایران در رسانه های اجتماعی می باشد.البته اینها به انتشار اخبار کذب بر علیه ایران در رسانه های اجتماعی اکتفا نمی کنند بلکه کار را توسعه داده اند وحتی خبرگزاری ها و رسانه هایی ایجاد کرده اند که به زبان های مختلف اخبار کذب بر علیه ایران منتشر می کنند.آنچه مسلم است اخباری که به زبان فارسی منتشر می شود معمولا هدفشان داخل ایران است و با بمباران خبری و پمپاژ اخبار کذب کاری می کنند که مخاطب داخل ایران تحت تاثیر آن اخبار قرار گیرد اما کار به اینجا ختم نمی شود، اینها امروزه اخبار کذب درباره ایران به زبان های مختلف در کشورهای مختلف نیز منتشر می کنند به گونه ای که فضای سیاسی داخل آن کشورها را نیز بتوانند تحت تاثیر قرار دهند.بسیاری از سیاستمداران کشورهای دیگر، مثلا کشورهای عضو اتحادیه اروپا، حتی به خودشان زحمت نمی دهند درباره صحت و سقم اخبار منتشر شده بر علیه ایران تحقیق کنند و یا تصور می کنند چون تعداد بازنشر این اخبار زیاد است فضای عمومی جامعه کشورشان ضد ایران است و این مساله منجر به آن می شود که آنها بروند در پارلمان ها و یا دولت ها تصمیماتی بر علیه ایران بگیرند.دلیل اینکه مثال ایران را زدم این است که ما ایرانی ها با پوست و استخوان با این اخبار کاذب درگیر هستیم اما امروزه این جنگ رسانه ای فقط بر علیه ایران نیست بلکه شامل حال بسیاری از کشورهای دیگر هم شده.هر کشوری که عموما غربی ها با آن مشکل داشته باشند دچار این جنگ می شود.کار به جایی رسیده که دیگر کشورها نمی توانند در این باره سکوت کنند و مجبور هستند که به فکر مقابله با این موضوع بپردازند.اخیرا خانم ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با اشاره به اقدامات مسکو در زمینه راه‌اندازی مرکز مقابله با اخبار جعلی، از شکل‌گیری گام‌های مشترک با مشارکت ایران و دیگر کشورهای مستقل در این راستا استقبال کرد.ایران که سالها است برای مقابله با انتشار اخبار جعلی و سازمان یافته فعالیت می کند تجربه بسیار خوبی در این زمینه دارد، اما نمی توان گفت تجربه موفق.در مواردی که موفقیت های نسبی حاصل شده، کشورها، مثل چین، مجبور شده اند که کاملا ارتباطات رسانه های اجتماعی بین المللی را قطع کنند وضمن ارائه رسانه های اجتماعی داخلی جایگزین نظارت بسیار شدیدی روی انتشار اخبار انجام دهند.به نظر می رسد امروزه کشورهایی که قربانی انتشار این اخبار هستند باید با همدیگر همکاری کنند تا راهکارهایی عملی برای مقابله با این روند پیدا کنند.

