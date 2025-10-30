https://spnfa.ir/20251030/برندگان-مسابقه-استنین-در-18-نوامبر-در-میدان-سرخ-اعلام-خواهند-شد-26247099.html

برندگان مسابقه عکاسی استنین، در 18 نوامبر در میدان سرخ مسکو اعلام خواهند شد

اسپوتنیک ایران

برندگان یازدهمین مسابقه بین‌المللی عکاسی خبری آندری استنین در 18 نوامبر در مراسمی که در موزه تاریخی دولتی در میدان سرخ مسکو برگزار می‌شود، اعلام خواهند شد.

فهرست نهایی مسابقه 2025 شامل تک عکس و مجموعه عکس‌هایی از عکاسان خبری جوان از 15 کشور بود. تعداد کل آثار ارزیابی شده توسط هیئت داوران معتبر بین‌المللی در سال 2025 تقریباً 2000 اثر از 593 شرکت‌کننده از 40 کشور از جمله روسیه، هند، ایران، چین، ایتالیا، ایالات متحده آمریکا، اسپانیا، بریتانیا، آفریقای جنوبی، فرانسه، اکوادور، سوریه، مکزیک و سایر کشورها بود.سرویس مطبوعاتی راسیا سگودنیا همچنین خاطرنشان کرد که نمایشگاهی از آثار منتخب برندگان مسابقه 2025 به عنوان بخشی از این مراسم افتتاح خواهد شد. این نمایشگاه از 19 نوامبر تا 1 دسامبر در فضای وارسکرسبنسکیه واروتا موزه تاریخی دولتی برگزار خواهد شد.مسابقه بین‌المللی عکاسی خبری آندری استنین به نام عکاس خبری ویژه گروه رسانه‌ای راسیا سگودنیا نامگذاری شده است که در تابستان 2014 در نزدیکی دونتسک درگذشت. استنین پس از مرگ، نشان شجاعت روسیه را دریافت کرد. در دسامبر 2014، این گروه رسانه‌ای، تحت نظارت کمیسیون فدراسیون روسیه در یونسکو، یک مسابقه بین‌المللی برای عکاسان خبری جوان تأسیس کرد.شرکای اطلاعاتی بین‌المللی این مسابقه عبارت بودند از خبرگزاری و رادیو اسپوتنیک (بین‌المللی)، کانال تلویزیونی و پورتال راسیا سگودنیا (بین‌المللی)، هلدینگ رسانه‌ای ایندپندت مدیا (آفریقای جنوبی)، خبرگزاری شینهوا (چین)، گروه رسانه‌ای شانگهای یونایتد (SUMG) (چین)، پورتال اینترنتی پیپر (چین)، خبرگزاری پرس تراست آف ایندیا (هند)، خبرگزاری آنتارا (اندونزی)، خبرگزاری مهر (ایران)، خبرگزاری ان ای ان (نیجریه)، پورتال اینترنتی برازیل 247 (برزیل)، روزنامه الشرق (قطر) و خبرگزاری بین‌المللی عراق (عراق) است.

