بازگشت به دوران جنگ سرد؟ دستور ترامپ برای ازسرگیری آزمایشهای هستهای و پیامدهای جهانی آن
2025-10-30T13:52+0330
به گزارش اسپوتنیک- راحله چتر سفید پژوهشگر مسائل بینالملل درباره تصمیم دونالد ترامپ برای از سرگیری آزمایشهای هستهای آمریکا در گفتگو با اسپوتنیک گفت: ما نظارهگر جهانی هستيم که درگیر بحرانهای متعدد ژئوپلیتیکی است و در چنين شرایطی تصمیم دونالد ترامپ برای از سرگیری آزمایشهای هستهای آمریکا، موجی از نگرانی را در میان تحلیلگران و نهادهای بینالمللی برانگیخته است. چرا که این اقدام نهتنها میتواند توازن راهبردی میان قدرتهای بزرگ را بر هم زند، بلکه احتمال آغاز رقابت تازهای در عرصه تسلیحات هستهای را نیز افزایش میدهد. چترسفید در ادامه گفت، دستور ترامپ برای آغاز دوباره آزمایشهای هستهای، شاید در ظاهر با هدف تقویت بازدارندگی نظامی و نمایش قدرت آمریکا صادر شده است، اما به نظر میرسد که در بطن خود نشانهای از بازگشت به سیاستهای تقابلی دوران جنگ سرد را دارد. ایالات متحده که پیشتر با خروج از معاهدات کنترل تسلیحات مانند پیمان نیروهای هستهای میانبرد روند محدودسازی را تضعیف کرده بود، اکنون با این تصمیم عملاً وارد فاز جدیدی از رقابت تسلیحاتی میشود. در واقع چنین اقدامی میتواند پیام خاصی برای روسیه، چین و حتی کره شمالی باشد مبنی بر اینکه واشنگتن آماده است برای حفظ برتری راهبردی خود، حتی قواعد بازی را تغییر دهد. این کارشناس افزود، این تصمیم میتواند نظم شکننده بازدارندگی جهانی را به چالش بکشد. یعنی آیا واقعا باید انتظار داشت که روسيه یا چین نسبت به این اقدام بی تفاوت باشند، بدون شک اینچنین نخواهد بود. میتوان انتظار داشت که آنها آزمایشهای جدید یا نوسازی تسلیحات خود را سرعت ببخشند و برای پر کردن فاصله راهبردی با آمریکا فشار بیشتری بر برنامههای موشکی و هستهای خود وارد کنند. چتر سفید افزود، اما نتیجه چه خواهد بود، نتیجه چرخهای از بیاعتمادی و رقابت است که نهتنها هزینههای نظامی را افزایش میدهد، بلکه خطر سوءبرداشتها و درگیریهای ناخواسته را نیز بالا میبرد. وی در پايان تصريح کرد، اقدام ترامپ تبعات بینالمللی نیز خواهد داشت که حداقل آن تضعیف نهادهای چندجانبهای مانند معاهده منع جامع آزمایش هستهای است. بعبارتی، بازگشت آمریکا به آزمایشهای هستهای حتی برای کشورهایی که تاکنون خویشتندار بوده و متعهد ماندهاند هم نگران کننده خواهد بود و میتواند الگوی خطرناکی برای دیگر قدرتهای نوظهور ایجاد کند. اگر جهان بار ديگر ممکن در مسیر رقابتهای تسلیحاتی پرهزینه و پرمخاطره قرار گیرد، پیامدهای غیر قابل پیشبینی برای امنیت جمعی به همراه خواهد داشت.
در واقع چنین اقدامی میتواند پیام خاصی برای روسیه، چین و حتی کره شمالی باشد مبنی بر اینکه واشنگتن آماده است برای حفظ برتری راهبردی خود، حتی قواعد بازی را تغییر دهد. این کارشناس افزود، این تصمیم میتواند نظم شکننده بازدارندگی جهانی را به چالش بکشد. یعنی آیا واقعا باید انتظار داشت که روسيه یا چین نسبت به این اقدام بی تفاوت باشند، بدون شک اینچنین نخواهد بود. میتوان انتظار داشت که آنها آزمایشهای جدید یا نوسازی تسلیحات خود را سرعت ببخشند و برای پر کردن فاصله راهبردی با آمریکا فشار بیشتری بر برنامههای موشکی و هستهای خود وارد کنند. چتر سفید افزود، اما نتیجه چه خواهد بود، نتیجه چرخهای از بیاعتمادی و رقابت است که نهتنها هزینههای نظامی را افزایش میدهد، بلکه خطر سوءبرداشتها و درگیریهای ناخواسته را نیز بالا میبرد. وی در پايان تصريح کرد، اقدام ترامپ تبعات بینالمللی نیز خواهد داشت که حداقل آن تضعیف نهادهای چندجانبهای مانند معاهده منع جامع آزمایش هستهای است. بعبارتی، بازگشت آمریکا به آزمایشهای هستهای حتی برای کشورهایی که تاکنون خویشتندار بوده و متعهد ماندهاند هم نگران کننده خواهد بود و میتواند الگوی خطرناکی برای دیگر قدرتهای نوظهور ایجاد کند. اگر جهان بار ديگر ممکن در مسیر رقابتهای تسلیحاتی پرهزینه و پرمخاطره قرار گیرد، پیامدهای غیر قابل پیشبینی برای امنیت جمعی به همراه خواهد داشت.