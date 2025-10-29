https://spnfa.ir/20251029/پوتین-وضعیت-در-منطقه-عملیات-ویژه-به-نفع-روسیه-در-حال-پیشرفت-است-26225864.html

پوتین: وضعیت در منطقه عملیات ویژه به نفع روسیه در حال پیشرفت است

پوتین از بیمارستان مرکزی نظامی بازدید و با سربازان عملیات ویژه ملاقات کرد 29.10.2025

وی خاطرنشان کرد که روسیه در حال حاضر امنیت بلندمدت خود را در منطقه عملیات ویژه تضمین می‌کند.پوتین اظهار داشت، بوروستنیک مزایای غیرقابل انکاری دارد و روسیه می‌تواند به دستاوردهای دانشمندان و متخصصان خود افتخار کند.پوتین: رهبری سیاسی اوکراین باید در مورد سرنوشت شهروندانش که در محاصره هستند، تصمیم بگیرد.

