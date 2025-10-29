https://spnfa.ir/20251029/پوتین-وضعیت-در-منطقه-عملیات-ویژه-به-نفع-روسیه-در-حال-پیشرفت-است-26225864.html
پوتین: وضعیت در منطقه عملیات ویژه به نفع روسیه در حال پیشرفت است
پوتین از بیمارستان مرکزی نظامی بازدید و با سربازان عملیات ویژه ملاقات کرد 29.10.2025, اسپوتنیک ایران
2025-10-29T15:14+0330
2025-10-29T15:14+0330
2025-10-29T15:29+0330
پوتین: وضعیت در منطقه عملیات ویژه به نفع روسیه در حال پیشرفت است
15:14 29.10.2025 (بروز رسانی شده: 15:29 29.10.2025)
پوتین از بیمارستان مرکزی نظامی بازدید و با سربازان عملیات ویژه ملاقات کرد
وی خاطرنشان کرد که روسیه در حال حاضر امنیت بلندمدت خود را در منطقه عملیات ویژه تضمین میکند.
پوتین اظهار داشت، بوروستنیک مزایای غیرقابل انکاری دارد و روسیه میتواند به دستاوردهای دانشمندان و متخصصان خود افتخار کند.
پوتین: رهبری سیاسی اوکراین باید در مورد سرنوشت شهروندانش که در محاصره هستند، تصمیم بگیرد.