پوتین: وضعیت در منطقه عملیات ویژه به نفع روسیه در حال پیشرفت است
پوتین: وضعیت در منطقه عملیات ویژه به نفع روسیه در حال پیشرفت است

15:14 29.10.2025 (بروز رسانی شده: 15:29 29.10.2025)
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna /  مراجعه به بانک تصاویر October 29, 2025. President of Russia Vladimir Putin during his visit to the P.V. Mandryk Central Military Clinical Hospital. On the right — Junior Sergeant of the Ministry of Defense of Russia, Ruslan Kolyvanov.
October 29, 2025. President of Russia Vladimir Putin during his visit to the P.V. Mandryk Central Military Clinical Hospital. On the right — Junior Sergeant of the Ministry of Defense of Russia, Ruslan Kolyvanov. - اسپوتنیک ایران , 1920, 29.10.2025
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna
/
مراجعه به بانک تصاویر
پوتین از بیمارستان مرکزی نظامی بازدید و با سربازان عملیات ویژه ملاقات کرد
وی خاطرنشان کرد که روسیه در حال حاضر امنیت بلندمدت خود را در منطقه عملیات ویژه تضمین می‌کند.
پوتین اظهار داشت، بوروستنیک مزایای غیرقابل انکاری دارد و روسیه می‌تواند به دستاوردهای دانشمندان و متخصصان خود افتخار کند.
پوتین: رهبری سیاسی اوکراین باید در مورد سرنوشت شهروندانش که در محاصره هستند، تصمیم بگیرد.
