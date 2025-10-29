https://spnfa.ir/20251029/پوتین-روسیه-آماده-است-تا-زمانی-که-رسانهها-حضور-دارند-خصومتها-را-در-منطقه-محاصره-دشمن-متوقف-کند-26225969.html

پوتین: روسیه آماده است تا زمانی که رسانه‌ها حضور دارند، خصومت‌ها را در منطقه محاصره دشمن متوقف کند

پوتین آزمایش فضاپیمای پوزیدون با پیشران هسته ای را یک موفقیت بزرگ خواند.

جهان

به گفته وی، سیستم پیشران هسته‌ای این موشک می‌تواند در عرض چند دقیقه و چند ثانیه پرتاب شود و قدرتی قابل مقایسه با یک راکتور زیردریایی هسته‌ای داشته باشد، اما با ابعادی هزار برابر کمتر.پوتین افزود که فناوری‌های هسته‌ای مورد استفاده در بوروستنیک در برنامه ماه مورد استفاده قرار خواهند گرفت. علاوه بر این، روسیه قادر خواهد بود این فناوری‌ها را در اقتصاد ملی به کار گیرد.

2025

