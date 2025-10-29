https://spnfa.ir/20251029/پوتین-روسیه-آماده-است-تا-زمانی-که-رسانهها-حضور-دارند-خصومتها-را-در-منطقه-محاصره-دشمن-متوقف-کند-26225969.html
پوتین: روسیه آماده است تا زمانی که رسانهها حضور دارند، خصومتها را در منطقه محاصره دشمن متوقف کند
پوتین: روسیه آماده است تا زمانی که رسانهها حضور دارند، خصومتها را در منطقه محاصره دشمن متوقف کند
اسپوتنیک ایران
پوتین آزمایش فضاپیمای پوزیدون با پیشران هسته ای را یک موفقیت بزرگ خواند. 29.10.2025, اسپوتنیک ایران
2025-10-29T15:18+0330
2025-10-29T15:18+0330
2025-10-29T15:33+0330
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/1b/26194688_1:0:767:431_1920x0_80_0_0_916f929b94a044d9128b21bcf2a1c082.jpg
به گفته وی، سیستم پیشران هستهای این موشک میتواند در عرض چند دقیقه و چند ثانیه پرتاب شود و قدرتی قابل مقایسه با یک راکتور زیردریایی هستهای داشته باشد، اما با ابعادی هزار برابر کمتر.پوتین افزود که فناوریهای هستهای مورد استفاده در بوروستنیک در برنامه ماه مورد استفاده قرار خواهند گرفت. علاوه بر این، روسیه قادر خواهد بود این فناوریها را در اقتصاد ملی به کار گیرد.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/1b/26194688_97:0:672:431_1920x0_80_0_0_535e760246cd804fe96cdd7deb2a6d34.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جهان
پوتین: روسیه آماده است تا زمانی که رسانهها حضور دارند، خصومتها را در منطقه محاصره دشمن متوقف کند
15:18 29.10.2025 (بروز رسانی شده: 15:33 29.10.2025)
پوتین آزمایش فضاپیمای پوزیدون با پیشران هسته ای را یک موفقیت بزرگ خواند.
به گفته وی، سیستم پیشران هستهای این موشک میتواند در عرض چند دقیقه و چند ثانیه پرتاب شود و قدرتی قابل مقایسه با یک راکتور زیردریایی هستهای داشته باشد، اما با ابعادی هزار برابر کمتر.
پوتین افزود که فناوریهای هستهای مورد استفاده در بوروستنیک در برنامه ماه مورد استفاده قرار خواهند گرفت. علاوه بر این، روسیه قادر خواهد بود این فناوریها را در اقتصاد ملی به کار گیرد.