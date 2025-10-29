https://spnfa.ir/20251029/پاسخ-قاطع-مسکو-به-جبهه-غرب-روسیه-هیچ-چیز-برای-پنهان-کردن-ندارد-26233998.html

پاسخ قاطع مسکو به جبهه‌ غرب/ روسیه هیچ چیز برای پنهان کردن ندارد

انديشه کاظمی، پژوهشگر مسائل بین‌الملل درباره اظهارات ولادیمیر پوتین در دیدار با نیروهای حاضر در جبهه به اسپوتنیک گفت: در سخنان اخیر ولادیمیر پوتین می‌توان این... 29.10.2025, اسپوتنیک ایران

وی افزود: پیشنهاد مسکو برای توقف چندساعته درگیری در مناطق محاصره‌شده، فرصتی انسانی و راهی برای نجات جان نیروهای اوکراینی است. زلنسکی باید این پیشنهاد را بپذيرد، چرا که هرگونه رد آن، چهره واقعی رژیمی را آشکار می‌سازد که حاضر است برای حفظ وجهه سیاسی خود، هزاران سربازش را قربانی کند.کاظمی خاطرنشان کرد، یکی از برجسته ترين نکات نهفته در اقدام روسیه اعتماد به نفس و شفافیتی است که در اعلام آمادگی برای ورود رسانه‌های غربی و اوکراینی به مناطق درگیری نهفته است.مسکو با صدای بلند می‌گوید که هیچ چیز برای پنهان کردن ندارد و به‌خوبی می‌داند که حضور خبرنگاران خارجی در صحنه، روایت‌های دروغین کی‌یف و رسانه‌های غربی را از هم خواهد پاشید. اگر این دعوت پذیرفته شود، جهان چهره واقعی بحران اوکراین را خواهد دید. شاید این برهه از زمان را بتوان شاهدی از به ثمر نشستن صبر آن هم از نوع صبر روسی دانست زیرا واکنش زلنسکی از هر نوعی که باشد دست کم شکست تبلیغاتی او را به همراه دارد.وی در پايان تصريح کرد، "بوریوست‌نیک" و "پوسایدون" نشان می‌دهد که روسیه به سطحی از بازدارندگی رسیده که هیچ قدرتی در جهان یارای پیشی گرفتن مطلق از روسیه را ندارد و این کشور در هر حال توان دفاع از خود را دارد. این دو سامانه هسته‌ای مفهوم محدودیت در برد و زمان را از بین برده‌اند و موازنه قدرت جهانی را وارد مرحله‌ای تازه کرده‌اند.

