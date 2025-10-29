ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
گزارش و تحلیل
https://spnfa.ir/20251029/پاسخ-قاطع-مسکو-به-جبهه-غرب-روسیه-هیچ-چیز-برای-پنهان-کردن-ندارد-26233998.html
پاسخ قاطع مسکو به جبهه‌ غرب/ روسیه هیچ چیز برای پنهان کردن ندارد
پاسخ قاطع مسکو به جبهه‌ غرب/ روسیه هیچ چیز برای پنهان کردن ندارد
اسپوتنیک ایران
انديشه کاظمی، پژوهشگر مسائل بین‌الملل درباره اظهارات ولادیمیر پوتین در دیدار با نیروهای حاضر در جبهه به اسپوتنیک گفت: در سخنان اخیر ولادیمیر پوتین می‌توان این... 29.10.2025, اسپوتنیک ایران
2025-10-29T20:45+0330
2025-10-29T21:27+0330
گزارش و تحلیل
سیاسی
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/1d/26233839_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a2500ec2f6b19e08c2eaa8d319dd5327.jpg
وی افزود: پیشنهاد مسکو برای توقف چندساعته درگیری در مناطق محاصره‌شده، فرصتی انسانی و راهی برای نجات جان نیروهای اوکراینی است. زلنسکی باید این پیشنهاد را بپذيرد، چرا که هرگونه رد آن، چهره واقعی رژیمی را آشکار می‌سازد که حاضر است برای حفظ وجهه سیاسی خود، هزاران سربازش را قربانی کند.کاظمی خاطرنشان کرد، یکی از برجسته ترين نکات نهفته در اقدام روسیه اعتماد به نفس و شفافیتی است که در اعلام آمادگی برای ورود رسانه‌های غربی و اوکراینی به مناطق درگیری نهفته است.مسکو با صدای بلند می‌گوید که هیچ چیز برای پنهان کردن ندارد و به‌خوبی می‌داند که حضور خبرنگاران خارجی در صحنه، روایت‌های دروغین کی‌یف و رسانه‌های غربی را از هم خواهد پاشید. اگر این دعوت پذیرفته شود، جهان چهره واقعی بحران اوکراین را خواهد دید. شاید این برهه از زمان را بتوان شاهدی از به ثمر نشستن صبر آن هم از نوع صبر روسی دانست زیرا واکنش زلنسکی از هر نوعی که باشد دست کم شکست تبلیغاتی او را به همراه دارد.وی در پايان تصريح کرد، "بوریوست‌نیک" و "پوسایدون" نشان می‌دهد که روسیه به سطحی از بازدارندگی رسیده که هیچ قدرتی در جهان یارای پیشی گرفتن مطلق از روسیه را ندارد و این کشور در هر حال توان دفاع از خود را دارد. این دو سامانه هسته‌ای مفهوم محدودیت در برد و زمان را از بین برده‌اند و موازنه قدرت جهانی را وارد مرحله‌ای تازه کرده‌اند.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/1d/26233839_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_317109b31976163e86b70431ccd167ca.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
سیاسی
سیاسی

پاسخ قاطع مسکو به جبهه‌ غرب/ روسیه هیچ چیز برای پنهان کردن ندارد

20:45 29.10.2025 (بروز رسانی شده: 21:27 29.10.2025)
© POOL /  مراجعه به بانک تصاویر دیدار پوتین با نظامیان
دیدار پوتین با نظامیان - اسپوتنیک ایران , 1920, 29.10.2025
© POOL
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
انديشه کاظمی، پژوهشگر مسائل بین‌الملل درباره اظهارات ولادیمیر پوتین در دیدار با نیروهای حاضر در جبهه به اسپوتنیک گفت: در سخنان اخیر ولادیمیر پوتین می‌توان این پیام را دریافت که روسیه نه‌تنها کنترل اوضاع میدانی را در اختیار دارد، بلکه ابتکار عمل سیاسی و اخلاقی را نیز در دست دارد.
وی افزود: پیشنهاد مسکو برای توقف چندساعته درگیری در مناطق محاصره‌شده، فرصتی انسانی و راهی برای نجات جان نیروهای اوکراینی است. زلنسکی باید این پیشنهاد را بپذيرد، چرا که هرگونه رد آن، چهره واقعی رژیمی را آشکار می‌سازد که حاضر است برای حفظ وجهه سیاسی خود، هزاران سربازش را قربانی کند.
کاظمی خاطرنشان کرد، یکی از برجسته ترين نکات نهفته در اقدام روسیه اعتماد به نفس و شفافیتی است که در اعلام آمادگی برای ورود رسانه‌های غربی و اوکراینی به مناطق درگیری نهفته است.
مسکو با صدای بلند می‌گوید که هیچ چیز برای پنهان کردن ندارد و به‌خوبی می‌داند که حضور خبرنگاران خارجی در صحنه، روایت‌های دروغین کی‌یف و رسانه‌های غربی را از هم خواهد پاشید. اگر این دعوت پذیرفته شود، جهان چهره واقعی بحران اوکراین را خواهد دید. شاید این برهه از زمان را بتوان شاهدی از به ثمر نشستن صبر آن هم از نوع صبر روسی دانست زیرا واکنش زلنسکی از هر نوعی که باشد دست کم شکست تبلیغاتی او را به همراه دارد.
وی در پايان تصريح کرد، "بوریوست‌نیک" و "پوسایدون" نشان می‌دهد که روسیه به سطحی از بازدارندگی رسیده که هیچ قدرتی در جهان یارای پیشی گرفتن مطلق از روسیه را ندارد و این کشور در هر حال توان دفاع از خود را دارد. این دو سامانه هسته‌ای مفهوم محدودیت در برد و زمان را از بین برده‌اند و موازنه قدرت جهانی را وارد مرحله‌ای تازه کرده‌اند.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала