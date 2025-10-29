https://spnfa.ir/20251029/محاصره-پوکروفسک-و-کوپیانسک-آیا-زلنسکی-دستور-تسلیم-میدهد--26225781.html

محاصره‌ پوکروفسک و کوپیانسک/ آیا زلنسکی دستور تسلیم می‌دهد

گزارش و تحلیل

سمیه پسندیده، پژوهشگر مسائل بین‌الملل درباره محاصره منطقه‌های پوکروفسک و کوپیانسک و همچنین گرفتار شدن شمار زیادی از نیروهای اوکراینی در این محاصره‌ در گفتگو با اسپوتنیک اظهار داشت: واقعیت این است که چنین وضعیتی بیش از هر چیزی گویای شکست راهبردی ارتش اوکراین خواهد بود بويژه نزد افکار عمومی غرب که سال‌هاست وظيفه حمایت مالی اوکراین را برای عهده‌ دارند.پسندیده افزود، از منظر سیاسی، این وضعیت می‌تواند برای زلنسکی چالشی بزرگ‌تر از ابعاد نظامی ایجاد کند. زیرا او در ماه‌های اخیر تلاش کرده بود از خود تصویر یک فرمانده مصمم و کنترل‌کننده اوضاع را به غرب ارائه دهد، حالا در چنين وضعيتی با انتقاد فزاینده رسانه‌ها و سیاستمداران آمریکایی و اروپایی روبه‌رو خواهد بود که می‌پرسند کمک‌های مالی و تسلیحاتی تا چه حد نتیجه‌بخش بوده است.وی گفت، اگر ارتش اوکراین نتواند خطوط دفاعی خود را حفظ کند، مشروعیت زلنسکی در داخل و نزد حامیان غربی‌اش تضعیف خواهد شد و احتمال شکل‌گیری فشار برای تغییر در رهبری سیاسی یا نظامی اوکراین افزایش می‌یابد.پسندیده تصريح کرد، این روزها که کاخ سفید مدعی حل مناقشات روسيه و اوکراین است، احتمالا واکنش واشنگتن قابل تصور خواهد بود و میشود حدس زد که دولت آمریکا همچنان تلاش می‌کند روایت شکست را به تأخیر بیندازد، اما در عین حال احتمالا از هزینه سیاسی حمایت بی‌پایان از کی‌یف بکاهد. با توجه به تمرکز کاخ سفید بر سیاست داخلی و نگاه عمل‌گرایانه‌ به درگیری‌های اوکراین، هرگونه تأیید محاصره گسترده می‌تواند به کاهش حمایت سیاسی و مالی منجر شود. بنابراین، در چنین فضایی، صدور دستور تسلیم از سوی زلنسکی تقریباً غیرممکن است. او می‌داند چنین تصمیمی پایان سیاسی‌اش خواهد بود. اما در عمل، ممکن است ارتش اوکراین برای جلوگیری از تلفات بیشتر، ناچار به عقب‌نشینی‌های موضعی یا تسلیم‌های محدود شود.

