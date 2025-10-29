https://spnfa.ir/20251029/لزوم-بازبینی-در-ساختار-های-بین-المللی-26228680.html

لزوم بازبینی در ساختار های بین المللی

اسپوتنیک ایران

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تک قطبی شدن قدرت در جهان بسیاری امیدوار بودند که مجامع بین المللی قدرت بیشتری برای ایجاد صلح و امنیت در جهان پیدا کنند و با... 29.10.2025, اسپوتنیک ایران

2025-10-29T17:38+0330

گزارش و تحلیل

سیاسی

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e5/09/02/8233222_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_27f1528447fa202da5e11073e53e74a3.jpg

اما متاسفانه برخی ساختارهای قدرت در غرب تصور کردند که این یک فرصت طلایی برای گسترش تسلط خود بر دیگر کشورها و گسترش نفوذ به سمت شرق می باشد و به جای اینکه به دنبال محقق نمودن خواسته های انسانی و حقوق بشری بروند به سمت آن رفتند که سلطه و مال اندوزی خود را گسترش دهند، امری که با مقاومت ملت ها و یا نابودی کشورهایی که ملت هایشان درایت سیاسی نداشتند و در مقابل نقشه های غرب مقاومت نکردند گشت و در نهایت موجب آن شد که جهان درگیر چالش های جدیدی شود.غربی ها با سوء استفاده از شرایط به وجود آمده موجبات آن را فراهم کردند که همه قوانین و موافقتنامه هایی که از قبل توسط مجامع بین المللی ترسیم شده بود زیر پا گذاشته شود و حتی امروزه زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات بین المللی را عادی سازی کرده اند و می بینیم که مجامع بین المللی به دلیل این سیاست غرب به نوعی فلج شده اند، امری که در نوع خود موجبات تهدید امنیت بین المللی را فراهم کرده و امروزه موجودیت کل بشر در تهدید این سیاست ها قرار گرفته.دکتر سعید خطیب زاده معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی اخیر خود در کنفرانس امنیتی در مینسک با هشدار درباره تهدیدها علیه قوانین بین‌المللی و صلح جهانی، آمادگی ایران برای آمادگی ایران برای توسعه شراکت راهبردی با روسیه، بلاروس و دیگر کشورها را اعلام کرد.وی افزود ساختارهای بین المللی در حال تغییر و چالش های فعلی نظام بین الملل از جمله تهاجم برخی قدرتهای بزرگ به بنیادهای حقوق بین الملل، به نظامی‌شدن محیط بین الملل اشاره و آن را هشدار نیز دانست. وی در سخنان خود بر اهمیت توسعه مشارکت‌های استراتژیک در منطقه تاکید نموده و از ایده ارائه شده برای شکل دهی به یک منشور اوراسیایی حمایت نمود.بر اساس این دیدگاه نیاز است کشورهای همسو مانند ایران و روسیه وبلاروس و کشورهای اوراسیا و ... با هم همکاری کنند تا شرایط تامین امنیت سیاسی ونظامی و اقتصادی و فرهنگی مشترک داشته باشند و در مقابل تهاجم غرب که به دنبال سلطه بر خاک این کشورها است بایستند.این امر می تواند با تفاهم نامه های مشترک و یا حتی ایجاد یک ائتلاف بین المللی جدید ایجاد گردد، ائتلافی که هدف اش مقابل با تلاش های ناتو برای گسترش به سمت شرق و مقابله با تهدیدات امنیتی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و... که اعضای ناتو دارند بر علیه کشورهای شرق انجام می دهند می باشد.آنچه مسلم است این می باشد که اگر کشورهای شرق منتظر بمانند و از همین الأن به فکر ایجاد چنین ائتلافی نباشند شاید فردا برای همه شان دیر باشد.امروزه جهان به یک ساختار نوین نیاز دارد که مبنای آن تامین امنیت و موجودیت ملتها و کشورها و حقوق بشر طبق توافقاتی است که از قبل میان کشورها بنا گذاشته شده و غرب زیر پا گذاشته است.

2025

خبرها

fa_FA

سیاسی