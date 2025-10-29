https://spnfa.ir/20251029/رئیس-شرکت-برق-اوکراین-اذعان-کرد-که-شبکه-برق-کشور-در-شرایط-وخیمی-قرار-دارد-26224542.html
رئیس شرکت برق اوکراین اذعان کرد که شبکه برق کشور در شرایط وخیمی قرار دارد
رئیس شرکت برق اوکراین اذعان کرد که شبکه برق کشور در شرایط وخیمی قرار دارد
اسپوتنیک ایران
به گفته ویتالی زایچنکو، حملات 10 و 21 اکتبر گستردهترین حملات از زمان آغاز عملیات ویژه بودهاند که مناطق برق جداگانهای را از کار انداختهاند. 29.10.2025, اسپوتنیک ایران
2025-10-29T13:02+0330
2025-10-29T13:02+0330
2025-10-29T13:02+0330
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e7/07/16/16955920_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f4136486b75a6cdf3e98e405e198c034.jpg
در نتیجه، برنامههای قطعی برق در ساحل چپ اوکراین اعمال شده است. وی خاطرنشان کرد: "کییف در حال حاضر شاید وخیمترین وضعیت قطعی برق را تجربه میکند."
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e7/07/16/16955920_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4fa14ed02dc1cc859311cae494f1932f.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جهان
رئیس شرکت برق اوکراین اذعان کرد که شبکه برق کشور در شرایط وخیمی قرار دارد
به گفته ویتالی زایچنکو، حملات 10 و 21 اکتبر گستردهترین حملات از زمان آغاز عملیات ویژه بودهاند که مناطق برق جداگانهای را از کار انداختهاند.
در نتیجه، برنامههای قطعی برق در ساحل چپ اوکراین اعمال شده است. وی خاطرنشان کرد: "کییف در حال حاضر شاید وخیمترین وضعیت قطعی برق را تجربه میکند."