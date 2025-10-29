https://spnfa.ir/20251029/رئیس-شرکت-برق-اوکراین-اذعان-کرد-که-شبکه-برق-کشور-در-شرایط-وخیمی-قرار-دارد-26224542.html

رئیس شرکت برق اوکراین اذعان کرد که شبکه برق کشور در شرایط وخیمی قرار دارد

اسپوتنیک ایران

به گفته ویتالی زایچنکو، حملات 10 و 21 اکتبر گسترده‌ترین حملات از زمان آغاز عملیات ویژه بوده‌اند که مناطق برق جداگانه‌ای را از کار انداخته‌اند. 29.10.2025, اسپوتنیک ایران

جهان

در نتیجه، برنامه‌های قطعی برق در ساحل چپ اوکراین اعمال شده است. وی خاطرنشان کرد: "کی‌یف در حال حاضر شاید وخیم‌ترین وضعیت قطعی برق را تجربه می‌کند."

2025

خبرها

اسپوتنیک ایران

جهان