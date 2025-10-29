ایران
رئیس شرکت برق اوکراین اذعان کرد که شبکه برق کشور در شرایط وخیمی قرار دارد
رئیس شرکت برق اوکراین اذعان کرد که شبکه برق کشور در شرایط وخیمی قرار دارد
به گفته ویتالی زایچنکو، حملات 10 و 21 اکتبر گسترده‌ترین حملات از زمان آغاز عملیات ویژه بوده‌اند که مناطق برق جداگانه‌ای را از کار انداخته‌اند. 29.10.2025, اسپوتنیک ایران
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e7/07/16/16955920_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f4136486b75a6cdf3e98e405e198c034.jpg
در نتیجه، برنامه‌های قطعی برق در ساحل چپ اوکراین اعمال شده است. وی خاطرنشان کرد: "کی‌یف در حال حاضر شاید وخیم‌ترین وضعیت قطعی برق را تجربه می‌کند."
رئیس شرکت برق اوکراین اذعان کرد که شبکه برق کشور در شرایط وخیمی قرار دارد

13:02 29.10.2025
به گفته ویتالی زایچنکو، حملات 10 و 21 اکتبر گسترده‌ترین حملات از زمان آغاز عملیات ویژه بوده‌اند که مناطق برق جداگانه‌ای را از کار انداخته‌اند.
در نتیجه، برنامه‌های قطعی برق در ساحل چپ اوکراین اعمال شده است. وی خاطرنشان کرد: "کی‌یف در حال حاضر شاید وخیم‌ترین وضعیت قطعی برق را تجربه می‌کند."
