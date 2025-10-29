ایران
مقامات فلسطینی: تعداد کشته‌شدگان حملات اسرائیل به نوار غزه به 30 نفر افزایش یافت
محمود باسال، سخنگوی دفاع مدنی غزه، گفت: "در نتیجه حملات اسرائیل به نوار غزه، حداقل 30 نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شده‌اند." او پیش از این از 9 کشته خبر داده بود. 29.10.2025, اسپوتنیک ایران
جهان
روز سه‌شنبه، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، دستور حملات گسترده به نوار غزه را صادر کرد. پیش از این، دفتر او جنبش فلسطینی حماس را به نقض توافق آتش‌بس با بازگرداندن بقایای یک گروگان به تل‌آویو که جسدش تقریباً دو سال پیش توسط نیروهای اسرائیلی به غنیمت گرفته شده بود، متهم کرد. اسرائیل منتظر تحویل بقایای گروگان‌هایی است که هنوز در این منطقه محصور نگهداری می‌شوند.
جهان
08:52 29.10.2025 (بروز رسانی شده: 10:03 29.10.2025)
محمود باسال، سخنگوی دفاع مدنی غزه، گفت: "در نتیجه حملات اسرائیل به نوار غزه، حداقل 30 نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شده‌اند." او پیش از این از 9 کشته خبر داده بود.
روز سه‌شنبه، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، دستور حملات گسترده به نوار غزه را صادر کرد. پیش از این، دفتر او جنبش فلسطینی حماس را به نقض توافق آتش‌بس با بازگرداندن بقایای یک گروگان به تل‌آویو که جسدش تقریباً دو سال پیش توسط نیروهای اسرائیلی به غنیمت گرفته شده بود، متهم کرد. اسرائیل منتظر تحویل بقایای گروگان‌هایی است که هنوز در این منطقه محصور نگهداری می‌شوند.
