https://spnfa.ir/20251029/ترامپ-مطمئن-است-که-مناقشه-بین-روسیه-و-اوکراین-حل-خواهد-شد-26221854.html
ترامپ مطمئن است که مناقشه بین روسیه و اوکراین حل خواهد شد
ترامپ مطمئن است که مناقشه بین روسیه و اوکراین حل خواهد شد
اسپوتنیک ایران
رئیس جمهور آمریکا: "تنها کاری که هنوز انجام ندادهام، روسیه و اوکراین است. اما آن هم انجام خواهد شد. فکر میکردم به دلیل رابطهام با رئیس جمهور پوتین، اوضاع... 29.10.2025, اسپوتنیک ایران
2025-10-29T08:50+0330
2025-10-29T08:50+0330
2025-10-29T08:50+0330
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/1d/26221628_1:0:767:431_1920x0_80_0_0_f26edad38b3aa347fef37d5d2d808250.jpg
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در اجلاس اپک در گیونگجو، کره جنوبی گفت:ایالات متحده در زمینه زیردریاییهای هستهای پیشرفت داشته است و تقریباً 25 سال از رقبای خود جلوتر است. ترامپ پس از دیدار با رئیس جمهور چین، شی جین پینگ، روی توافق با چین حساب میکند. در نه ماه دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، ایالات متحده 18 تریلیون دلار سرمایهگذاری جذب کرده است و تا پایان سال 2025، این رقم میتواند به 22 تریلیون دلار برسد. اقتصاد ایالات متحده در حال گذر از یک "انقلاب" است و با نرخ 3.8 درصد از تولید ناخالص داخلی در حال رشد است که سه تا چهار برابر بیشتر از پیشبینی کارشناسان است.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/1d/26221628_97:0:672:431_1920x0_80_0_0_a2c3eb3792c95c17f938f553fa7378ba.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جهان
ترامپ مطمئن است که مناقشه بین روسیه و اوکراین حل خواهد شد
رئیس جمهور آمریکا: "تنها کاری که هنوز انجام ندادهام، روسیه و اوکراین است. اما آن هم انجام خواهد شد. فکر میکردم به دلیل رابطهام با رئیس جمهور پوتین، اوضاع روانتر پیش برود - اما او کمی متفاوت بود. اما فکر میکنم این موضوع هم حل خواهد شد."
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در اجلاس اپک در گیونگجو، کره جنوبی گفت:
ایالات متحده در زمینه زیردریاییهای هستهای پیشرفت داشته است و تقریباً 25 سال از رقبای خود جلوتر است.
ترامپ پس از دیدار با رئیس جمهور چین، شی جین پینگ، روی توافق با چین حساب میکند.
در نه ماه دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، ایالات متحده 18 تریلیون دلار سرمایهگذاری جذب کرده است و تا پایان سال 2025، این رقم میتواند به 22 تریلیون دلار برسد.
اقتصاد ایالات متحده در حال گذر از یک "انقلاب" است و با نرخ 3.8 درصد از تولید ناخالص داخلی در حال رشد است که سه تا چهار برابر بیشتر از پیشبینی کارشناسان است.