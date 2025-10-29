ایران
ترامپ مطمئن است که مناقشه بین روسیه و اوکراین حل خواهد شد
08:50 29.10.2025
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر ترامپ مطمئن است که مناقشه بین روسیه و اوکراین حل خواهد شد
رئیس جمهور آمریکا: "تنها کاری که هنوز انجام نداده‌ام، روسیه و اوکراین است. اما آن هم انجام خواهد شد. فکر می‌کردم به دلیل رابطه‌ام با رئیس جمهور پوتین، اوضاع روان‌تر پیش برود - اما او کمی متفاوت بود. اما فکر می‌کنم این موضوع هم حل خواهد شد."
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در اجلاس اپک در گیونگجو، کره جنوبی گفت:
ایالات متحده در زمینه زیردریایی‌های هسته‌ای پیشرفت داشته است و تقریباً 25 سال از رقبای خود جلوتر است.
ترامپ پس از دیدار با رئیس جمهور چین، شی جین پینگ، روی توافق با چین حساب می‌کند.
در نه ماه دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، ایالات متحده 18 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری جذب کرده است و تا پایان سال 2025، این رقم می‌تواند به 22 تریلیون دلار برسد.
اقتصاد ایالات متحده در حال گذر از یک "انقلاب" است و با نرخ 3.8 درصد از تولید ناخالص داخلی در حال رشد است که سه تا چهار برابر بیشتر از پیش‌بینی کارشناسان است.
