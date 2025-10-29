https://spnfa.ir/20251029/تحقیقات-اسپوتنیک-افزایش-هزینههای-گاز-ایتالیا-به-دلیل-امتناع-از-استفاده-از-سوخت-روسیه-26222049.html
تحقیقات اسپوتنیک: افزایش هزینههای گاز ایتالیا به دلیل امتناع از استفاده از سوخت روسیه
2025-10-29T08:55+0330
2025-10-29T08:55+0330
2025-10-29T08:56+0330
جهان
08:55 29.10.2025 (بروز رسانی شده: 08:56 29.10.2025)
طبق تحلیل اسپوتنیک از دادههای وزارتخانههای ایتالیا و سرویس آماری، در دولت جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، هزینههای دولت برای واردات هیدروکربن طی سه سال یک سوم افزایش یافته است.
هزینه واردات هیدروکربن از ژانویه تا آگوست در مقایسه با سه سال قبل 31.4 درصد افزایش یافته و به 38.5 میلیارد یورو رسیده است. این افزایش در درجه اول به دلیل تغییر شرکا بوده است.
در حالی که تقریباً 41 درصد از واردات گاز طبیعی ایتالیا در سال 2021 از روسیه بود، این رقم در سپتامبر 2025 به کمتر از دو درصد کاهش یافت.
در حال حاضر، اکثر نیازهای این کشور به این منبع توسط LNG از ایالات متحده، قطر و کشورهای شمال آفریقا تأمین میشود.