ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20251029/تحقیقات-اسپوتنیک-افزایش-هزینههای-گاز-ایتالیا-به-دلیل-امتناع-از-استفاده-از-سوخت-روسیه-26222049.html
تحقیقات اسپوتنیک: افزایش هزینه‌های گاز ایتالیا به دلیل امتناع از استفاده از سوخت روسیه
تحقیقات اسپوتنیک: افزایش هزینه‌های گاز ایتالیا به دلیل امتناع از استفاده از سوخت روسیه
اسپوتنیک ایران
طبق تحلیل اسپوتنیک از داده‌های وزارتخانه‌های ایتالیا و سرویس آماری، در دولت جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، هزینه‌های دولت برای واردات هیدروکربن طی سه سال یک... 29.10.2025, اسپوتنیک ایران
2025-10-29T08:55+0330
2025-10-29T08:56+0330
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/17/26114359_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_5cc125f56de1935ca3fe35af0c33f7e0.jpg
هزینه واردات هیدروکربن از ژانویه تا آگوست در مقایسه با سه سال قبل 31.4 درصد افزایش یافته و به 38.5 میلیارد یورو رسیده است. این افزایش در درجه اول به دلیل تغییر شرکا بوده است. در حالی که تقریباً 41 درصد از واردات گاز طبیعی ایتالیا در سال 2021 از روسیه بود، این رقم در سپتامبر 2025 به کمتر از دو درصد کاهش یافت. در حال حاضر، اکثر نیازهای این کشور به این منبع توسط LNG از ایالات متحده، قطر و کشورهای شمال آفریقا تأمین می‌شود.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/17/26114359_156:0:1089:700_1920x0_80_0_0_5047505d471fafd611b5ffe1c8747131.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
جهان
جهان

تحقیقات اسپوتنیک: افزایش هزینه‌های گاز ایتالیا به دلیل امتناع از استفاده از سوخت روسیه

08:55 29.10.2025 (بروز رسانی شده: 08:56 29.10.2025)
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر تحقیقات اسپوتنیک: افزایش هزینه‌های گاز ایتالیا به دلیل امتناع از استفاده از سوخت روسیه
تحقیقات اسپوتنیک: افزایش هزینه‌های گاز ایتالیا به دلیل امتناع از استفاده از سوخت روسیه - اسپوتنیک ایران , 1920, 29.10.2025
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
طبق تحلیل اسپوتنیک از داده‌های وزارتخانه‌های ایتالیا و سرویس آماری، در دولت جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، هزینه‌های دولت برای واردات هیدروکربن طی سه سال یک سوم افزایش یافته است.
هزینه واردات هیدروکربن از ژانویه تا آگوست در مقایسه با سه سال قبل 31.4 درصد افزایش یافته و به 38.5 میلیارد یورو رسیده است. این افزایش در درجه اول به دلیل تغییر شرکا بوده است.
در حالی که تقریباً 41 درصد از واردات گاز طبیعی ایتالیا در سال 2021 از روسیه بود، این رقم در سپتامبر 2025 به کمتر از دو درصد کاهش یافت.
در حال حاضر، اکثر نیازهای این کشور به این منبع توسط LNG از ایالات متحده، قطر و کشورهای شمال آفریقا تأمین می‌شود.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала