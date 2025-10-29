https://spnfa.ir/20251029/اظهارات-کلیدی-پوتین-در-دیدار-با-شرکتکنندگان-عملیات-ویژه-26226801.html
اظهارات کلیدی پوتین در دیدار با شرکتکنندگان عملیات ویژه
اظهارات کلیدی پوتین در دیدار با شرکتکنندگان عملیات ویژه
اسپوتنیک ایران
دیروز، روسیه زیردریایی پوزیدون مجهز به سیستم پیشران هستهای را آزمایش کرد. این آزمایش با موفقیت چشمگیری همراه بود. 29.10.2025, اسپوتنیک ایران
2025-10-29T15:48+0330
2025-10-29T15:48+0330
2025-10-29T16:33+0330
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/1d/26226614_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_152b479374f12160cebd457f1ba15a3e.jpg
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه اعلام کرد:قدرت پوزیدون به طور قابل توجهی از موشک سارمات که به زودی مستقر خواهد شد، فراتر میرود. پوزیدون از نظر سرعت و عمق هیچ معادلی در جهان ندارد و رهگیری آن غیرممکن است. دشمن در کوپیانسک و کراسنوارمیسک محاصره شده است. نیروهای روسی مایلند به رسانههای اوکراینی و خارجی اجازه ورود به مناطق محاصره دشمن را بدهند. روسیه نگران است که در حالی که رسانهها در منطقهای هستند که دشمن در آن محاصره شده است، تحریکی از سوی طرف اوکراینی صورت بگیرد.طرف روسی آماده است تا زمانی که نمایندگان رسانهها حضور دارند، عملیات رزمی در منطقه محاصره دشمن را متوقف کند. سیستم پیشران هستهای بوروستنیک، اگرچه از نظر قدرت با یک راکتور زیردریایی هستهای قابل مقایسه است، اما 1000 برابر کوچکتر است. فناوریهای به کار رفته در بوروستنیک در برنامه سفر به ماه مورد استفاده قرار خواهند گرفت. نیروهای روسی در حال پیشروی و فعالیت فعال در تمام مناطق عملیات ویژه هستند.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/1d/26226614_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_cb1767df9bf5995847da11e744ee4d91.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جهان
اظهارات کلیدی پوتین در دیدار با شرکتکنندگان عملیات ویژه
15:48 29.10.2025 (بروز رسانی شده: 16:33 29.10.2025)
دیروز، روسیه زیردریایی پوزیدون مجهز به سیستم پیشران هستهای را آزمایش کرد. این آزمایش با موفقیت چشمگیری همراه بود.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه اعلام کرد:
قدرت پوزیدون به طور قابل توجهی از موشک سارمات که به زودی مستقر خواهد شد، فراتر میرود. پوزیدون از نظر سرعت و عمق هیچ معادلی در جهان ندارد و رهگیری آن غیرممکن است.
دشمن در کوپیانسک و کراسنوارمیسک محاصره شده است.
نیروهای روسی مایلند به رسانههای اوکراینی و خارجی اجازه ورود به مناطق محاصره دشمن را بدهند.
روسیه نگران است که در حالی که رسانهها در منطقهای هستند که دشمن در آن محاصره شده است، تحریکی از سوی طرف اوکراینی صورت بگیرد.
طرف روسی آماده است تا زمانی که نمایندگان رسانهها حضور دارند، عملیات رزمی در منطقه محاصره دشمن را متوقف کند.
سیستم پیشران هستهای بوروستنیک، اگرچه از نظر قدرت با یک راکتور زیردریایی هستهای قابل مقایسه است، اما 1000 برابر کوچکتر است. فناوریهای به کار رفته در بوروستنیک در برنامه سفر به ماه مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
نیروهای روسی در حال پیشروی و فعالیت فعال در تمام مناطق عملیات ویژه هستند.