ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه اعلام کرد:قدرت پوزیدون به طور قابل توجهی از موشک سارمات که به زودی مستقر خواهد شد، فراتر می‌رود. پوزیدون از نظر سرعت و عمق هیچ معادلی در جهان ندارد و رهگیری آن غیرممکن است. دشمن در کوپیانسک و کراسنوارمیسک محاصره شده است. نیروهای روسی مایلند به رسانه‌های اوکراینی و خارجی اجازه ورود به مناطق محاصره دشمن را بدهند. روسیه نگران است که در حالی که رسانه‌ها در منطقه‌ای هستند که دشمن در آن محاصره شده است، تحریکی از سوی طرف اوکراینی صورت بگیرد.طرف روسی آماده است تا زمانی که نمایندگان رسانه‌ها حضور دارند، عملیات رزمی در منطقه محاصره دشمن را متوقف کند. سیستم پیشران هسته‌ای بوروستنیک، اگرچه از نظر قدرت با یک راکتور زیردریایی هسته‌ای قابل مقایسه است، اما 1000 برابر کوچکتر است. فناوری‌های به کار رفته در بوروستنیک در برنامه سفر به ماه مورد استفاده قرار خواهند گرفت. نیروهای روسی در حال پیشروی و فعالیت فعال در تمام مناطق عملیات ویژه هستند.

