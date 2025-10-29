ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20251029/اظهارات-کلیدی-پوتین-در-دیدار-با-شرکتکنندگان-عملیات-ویژه-26226801.html
اظهارات کلیدی پوتین در دیدار با شرکت‌کنندگان عملیات ویژه
اظهارات کلیدی پوتین در دیدار با شرکت‌کنندگان عملیات ویژه
اسپوتنیک ایران
دیروز، روسیه زیردریایی پوزیدون مجهز به سیستم پیشران هسته‌ای را آزمایش کرد. این آزمایش با موفقیت چشمگیری همراه بود. 29.10.2025, اسپوتنیک ایران
2025-10-29T15:48+0330
2025-10-29T16:33+0330
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/1d/26226614_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_152b479374f12160cebd457f1ba15a3e.jpg
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه اعلام کرد:قدرت پوزیدون به طور قابل توجهی از موشک سارمات که به زودی مستقر خواهد شد، فراتر می‌رود. پوزیدون از نظر سرعت و عمق هیچ معادلی در جهان ندارد و رهگیری آن غیرممکن است. دشمن در کوپیانسک و کراسنوارمیسک محاصره شده است. نیروهای روسی مایلند به رسانه‌های اوکراینی و خارجی اجازه ورود به مناطق محاصره دشمن را بدهند. روسیه نگران است که در حالی که رسانه‌ها در منطقه‌ای هستند که دشمن در آن محاصره شده است، تحریکی از سوی طرف اوکراینی صورت بگیرد.طرف روسی آماده است تا زمانی که نمایندگان رسانه‌ها حضور دارند، عملیات رزمی در منطقه محاصره دشمن را متوقف کند. سیستم پیشران هسته‌ای بوروستنیک، اگرچه از نظر قدرت با یک راکتور زیردریایی هسته‌ای قابل مقایسه است، اما 1000 برابر کوچکتر است. فناوری‌های به کار رفته در بوروستنیک در برنامه سفر به ماه مورد استفاده قرار خواهند گرفت. نیروهای روسی در حال پیشروی و فعالیت فعال در تمام مناطق عملیات ویژه هستند.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/1d/26226614_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_cb1767df9bf5995847da11e744ee4d91.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
جهان
جهان

اظهارات کلیدی پوتین در دیدار با شرکت‌کنندگان عملیات ویژه

15:48 29.10.2025 (بروز رسانی شده: 16:33 29.10.2025)
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر پوتین آزمایش فضاپیمای پوزیدون با پیشران هسته ای را یک موفقیت بزرگ خواند
پوتین آزمایش فضاپیمای پوزیدون با پیشران هسته ای را یک موفقیت بزرگ خواند - اسپوتنیک ایران , 1920, 29.10.2025
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
دیروز، روسیه زیردریایی پوزیدون مجهز به سیستم پیشران هسته‌ای را آزمایش کرد. این آزمایش با موفقیت چشمگیری همراه بود.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه اعلام کرد:
قدرت پوزیدون به طور قابل توجهی از موشک سارمات که به زودی مستقر خواهد شد، فراتر می‌رود. پوزیدون از نظر سرعت و عمق هیچ معادلی در جهان ندارد و رهگیری آن غیرممکن است.
دشمن در کوپیانسک و کراسنوارمیسک محاصره شده است.
نیروهای روسی مایلند به رسانه‌های اوکراینی و خارجی اجازه ورود به مناطق محاصره دشمن را بدهند.
روسیه نگران است که در حالی که رسانه‌ها در منطقه‌ای هستند که دشمن در آن محاصره شده است، تحریکی از سوی طرف اوکراینی صورت بگیرد.
طرف روسی آماده است تا زمانی که نمایندگان رسانه‌ها حضور دارند، عملیات رزمی در منطقه محاصره دشمن را متوقف کند.
سیستم پیشران هسته‌ای بوروستنیک، اگرچه از نظر قدرت با یک راکتور زیردریایی هسته‌ای قابل مقایسه است، اما 1000 برابر کوچکتر است. فناوری‌های به کار رفته در بوروستنیک در برنامه سفر به ماه مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
نیروهای روسی در حال پیشروی و فعالیت فعال در تمام مناطق عملیات ویژه هستند.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала