سرویس اطلاعات خارجی روسیه اعلام کرد که ستاد کل ارتش فرانسه در حال آماده‌سازی برای اعزام یک گروه نظامی متشکل از حداکثر 2000 سرباز و افسر به اوکراین برای کمک به...

2025-10-28T11:54+0330

2025-10-28T11:54+0330

2025-10-28T11:58+0330

عملیات ویژه روسیه در اوکراین

سرویس اطلاعات خارجی روسیه اعلام کرد که ستاد کل ارتش فرانسه در حال آماده‌سازی برای اعزام یک گروه نظامی متشکل از حداکثر 2000 سرباز و افسر به اوکراین برای کمک به کی‌یف است.

