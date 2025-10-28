https://spnfa.ir/20251028/-سرویس-اطلاعات-خارجی-روسیه--فرانسه-می-خواهد-یک-گروه-نظامی-را-برای-کمک-به-کییف-اعزام-کند-26205640.html
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
سرویس اطلاعات خارجی روسیه: فرانسه می خواهد یک گروه نظامی را برای کمک به کییف اعزام کند
11:54 28.10.2025 (بروز رسانی شده: 11:58 28.10.2025)
سرویس اطلاعات خارجی روسیه اعلام کرد که ستاد کل ارتش فرانسه در حال آمادهسازی برای اعزام یک گروه نظامی متشکل از حداکثر 2000 سرباز و افسر به اوکراین برای کمک به کییف است.