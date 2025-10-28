ایران
سرویس اطلاعات خارجی روسیه: فرانسه می خواهد یک گروه نظامی را برای کمک به کی‌یف اعزام کند
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
روسیه در تاریخ 24 فوریه عملیات ویژه در اوکراین را آغاز کرد. ولادیمیر پوتین هدف از این عملیات را "حمایت از مردمی خواند که به مدت هشت سال مورد قلدری و نسل کشی رژیم کی یف قرار گرفته اند."
سرویس اطلاعات خارجی روسیه: فرانسه می خواهد یک گروه نظامی را برای کمک به کی‌یف اعزام کند
سرویس اطلاعات خارجی روسیه: فرانسه می خواهد یک گروه نظامی را برای کمک به کی‌یف اعزام کند
سرویس اطلاعات خارجی روسیه اعلام کرد که ستاد کل ارتش فرانسه در حال آماده‌سازی برای اعزام یک گروه نظامی متشکل از حداکثر 2000 سرباز و افسر به اوکراین برای کمک به... 28.10.2025, اسپوتنیک ایران
سرویس اطلاعات خارجی روسیه اعلام کرد که ستاد کل ارتش فرانسه در حال آماده‌سازی برای اعزام یک گروه نظامی متشکل از حداکثر 2000 سرباز و افسر به اوکراین برای کمک به کی‌یف است.
سرویس اطلاعات خارجی روسیه: فرانسه می خواهد یک گروه نظامی را برای کمک به کی‌یف اعزام کند

11:54 28.10.2025 (بروز رسانی شده: 11:58 28.10.2025)
سرویس اطلاعات خارجی روسیه اعلام کرد که ستاد کل ارتش فرانسه در حال آماده‌سازی برای اعزام یک گروه نظامی متشکل از حداکثر 2000 سرباز و افسر به اوکراین برای کمک به کی‌یف است.
