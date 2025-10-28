https://spnfa.ir/20251028/کینه-شتری-برخی-اروپایی-ها-بر-علیه-ملت-روسیه-26213543.html

چرا اروپایی ها نسبت به روس ها خصمانه برخورد می کنند؟

قرن ها است که برخی کشورهای اروپایی یک نوع کینه شتری بر علیه روسیه دارند و به دنبال آن بوده اند تا روسیه را نابود کنند.اگر به تاریخ خاندان های سلطنتی اروپا برگردید می بینید که بسیاری از اینها با هم ارتباطات خونی داشته اند و امیدوار بوده اند این ارتباط خونی موجب آن شود تا خصومت ها پایان یابد اما به جای آن حسادت خاندان ها موجبات افزایش تنش ها میان آنها شده.بسیاری از این خاندان ها همیشه حسادت داشتند که چرا روسیه سرزمین بزرگی در اختیار دارد که منابع بسیار زیادی در آن موجود هست و آرزو داشتند که روسیه را اشغال یا تجزیه کنند.جنگ های زیادی بر علیه روسیه راه انداختند که شاید معروف ترین آنها تلاش فرانسه ناپلئون و آلمان هیتلری و جنگ های متعدد انگلیس با روسیه و... بوده.در همه این جنگ ها هم اینها شکست خورده اند وحتی جنگ هایی که بر علیه روسیه راه انداخته اند موجبات فروپاشی امپراتوری های آنها را ایجاد کرده.اگر به پیدایش روسیه نگاه کنید می بینید که شروع روسیه از همان جایی که امروزه به عنوان پایتخت اوکراین یعنی کی یف است بوده و روسها در حرکت خود به سمت شرق به جای اینکه دیگر سرزمین ها را مستعمره خود کنند آنها را جزوی از خاک خود تلقی کردند و در موارد زیادی این سیاست روسها منجر شد که بسیاری از سرزمین های دیگر بدون جنگ به روسیه بپیوندند چون مردمان این سرزمین ها احساس میکردند که حق و حقوق مساوی با روسها را خواهند داشت اما وقتی به عملکرد دیگر کشورهای اروپایی نگاه می کنید می بینید که هدف آنها ایجاد یک کشور بزرگ واحد نبوده و فقط هدف این بوده که منابع خدادادی دیگر ملت ها را سرقت کنند.مثلا انگلیس که زمانی آفتاب از خاک اش غروب نمی کرد به جای اینکه شرایطی ایجاد کند که همه مستعمره ها یک کشور شوند منابع دیگران را سرقت کرد وهیچ امتیاز شهروندی ای را به استعمار شدگان نداد و در نهایت همان استعمار شده ها بر علیه انگلیس انقلاب کردند وخاک خود را از انگلیسی ها آزاد کردند و مستقل شدند.همین اتفاق برای دیگر کشورهای اروپایی رخ داد و در نهایت آنها در محدوده های کوچک تر که کشور اصلی بود محصور شدند.مقصر اینکه اینها کوچک هستند و امکانات ندارند روسیه نیست بلکه سیاست خود رهبران سیاسی این کشورها بوده.پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بارها روسیه پیشنهاد همکاری به این کشورها داد وحتی توافقنامه های متعدد با آنها امضا کرد اما در نهایت اینها فقط به دنبال خصومت با روسیه بودند وهستند.حتی همین امروزه هم می بینیم که اینها از هیچ دشمنی ای با ملت روسیه دریغ نمی کنند در حالی که روسیه هیچ خصومتی نسبت به دیگر ملت های اروپایی نشان نداده.اخیرا "ینس استولتنبرگ" دبیرکل پیشین ناتو در پاسخ به این سوال که آیا ناتو در مدت 10 سال آینده وارد جنگ مستقیم با روسیه خواهد شد، گفت: من فکر می‌کنم درگیری (مستقیم) میان ناتو و روسیه بعید است و ما شاهد هیچ گونه تهدید قریب‌الوقوع نظامی از سوی روسیه علیه هیچ یک از متحدان ناتو نیستیم.یعنی در حالی که اعضای ناتو به خوبی می دانند روسیه هیچ دشمنی ای با ملتهای اروپایی ندارد اما به دشمنی خود با روسیه ادامه میدهند و با شعله ور نگه داشتند آتون درگیری در اوکراین موجبات افزایش تنش و اوج گرفتن آن را فراهم می کنند، مثل اینکه برخی به دنبال آن هستند که به جای حل دیپلماتیک مساله جریان به دشمنی ملت ها کشیده شود.معلوم است که برخی هنوز از آن فضای دشمنی و کینه شتری نسبت به موفقیتهای ملت روسیه خارج نشده اند.

