پرستاران، جنگجویان سلامت
عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در خصوص تلاش های پرستاران در جنگ 12 روزه به شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در تهران چنین گفت: 28.10.2025, اسپوتنیک ایران
در این مدت، همهی گروههای سلامت و درمان در کشور، منجمله پرستاران، در آمادهباش کامل بودند. در بخشهایی از کشور که بیشتر درگیر این پدیده شده بودند، مانند تهران، استان کرمانشاه و لرستان، آذربایجان، همکاران ما مستقیماً درگیر این پدیده بودند. همانطور که اطلاع دارید، با بالغ بر شش پرستار شهید، در این جنگ داشتیم.علاوه بر شهدا، خوشبختانه خدمات درمانی ما بدون وقفه انجام شد و نگذاشتیم از این بابت خللی در کار پیش بیاید، مردم نیز بسیار عالی عمل کردند.وی افزود:جنگ همه را درگیر میکند. کار درمان و پرستاری حتی در زمان عادی نیز کاری سخت و پرمشقت است و در این روزهای سخت، مشکلات مضاعف میشود. ما غیر از اینکه وظیفهی خدمترسانی به مردم را داریم، ممکن است همکارانمان دغدغهی امنیت و سلامت خانوادههای خود را نیز داشته باشند که این موضوع، فشار را مضاعف میکند و در درازمدت میتواند منجر به فرسودگی شغلی یا آسیبهای روانی شود. کارکنان سلامت، به طور متوسط، نیاز بیشتری به خدمات روانشناختی دارند و میزان بروز عوارض روانشناختی در آنان پس از جنگ بیشتر است. برای افزایش تابآوری گروه پرستاری، دورههای بازتوانی در همهی دانشگاههای علوم پزشکی برگزار شد.عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، ضمن تاکید بر اینکه ایران یک کشور حادثهخیز است و بیشتر بلایا را تجربه میکند، اظهار داشت:کشور ایران در دهههای گذشته، جزو ده کشور اول از نظر بروز بلایای طبیعی بوده است. هم وزارت بهداشت و هم سایر وزارتخانهها، ستادها و تشکلهایی را برای آمادهسازی همهی بخشهای کشور، منجمله نظام سلامت، تشکیل دادهاند. ما پس از دورهی کرونا، دورههای آموزشی برای آمادهسازی پرستاران برای مواجهه با بلایا را طراحی کردیم. بالغ بر 100 مربی در این زمینه آموزش دیدند و به محلهای خدمت خود اعزام شدند و آموزش به شکل آبشاری به سایر بخشها منتقل شد. در جنگ 12 روزه نیز ما از تجربهنگاری استفاده کردیم؛ فراخوان دادیم و تجربیاتی که همکارانمان در مواجهه با پدیدهی جنگ، چه در مراقبت و چه در مدیریت خدمات سلامت داشتند، جمعآوری شد و خود را برای وقایع احتمالی بعدی آماده کردیم. زیرا ممکن است بلایای طبیعی رخ دهد و اگر جنگ اتفاق بیفتد، مردم از این بابت خاطرشان جمع باشد که فرزندانشان در گروه سلامت، آمادهی کمکرسانی به مردم هستند.وی در پایان تاکید کرد:متأسفانه تحریم یک عمل غیرانسانی است و بیش از اینکه بخواهند نظام سیاسی را هدف بگیرند، مردم و شهروندان عادی را هدف قرار میدهند.مردم عادی حق دارند زندگی روزمرهی طبیعی داشته باشند و در صورت نیاز از خدمات سلامت برخوردار شوند. اما در این یک تا دو دهه که تحت تحریم بودیم، این فشار به مردم منتقل شده است، چه در نوسازی تجهیزات، چه در کارخانههای داروسازی و تجهیزات پزشکی، یا در واردات تجهیزات پزشکی. از این بابت، بیماران تحت تأثیر قرار میگیرند. البته وزارت بهداشت در ادوار گذشته تلاش کرده، ولی واقعیت این است که این بار روانی و حتی بار اقتصادی ناشی از گران شدن ملزومات پزشکی و داروها که حاصل تحریم است، مستقیماً به مردم فشار وارد میکند.
