سرویس اطلاعات خارجی روسیه: فرانسه می خواهد یک گروه نظامی را برای کمک به کی‌یف اعزام کند
وحدت در تنوع، پاسخ روسیه به رؤیای تجزیه‌طلبانه غرب
وحدت در تنوع، پاسخ روسیه به رؤیای تجزیه‌طلبانه غرب
سميه پسندیده پژوهشگر مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با اسپوتنیک گفت: سرگئی شویگو با اشاره به تلاش‌های غرب برای تضعیف روسیه، عملاً به نقطه‌ای حساس از ژئوپلیتیک یعنی انسجام در عین تنوع این کشور پرداخته است. تاکنون شاهد آن هستيم که در شرایطی که ساختار قومی و فرهنگی روسیه متنوع‌تر از هر کشور اروپایی است، دولت مسکو موفق شده این تنوع را به عامل قدرت تبدیل کند، نه تهدید.وی افزود، از دید شویگو، تصور غرب درباره شکنندگی روسیه در برابر اختلافات قومی، ناشی از ناآگاهی نسبت به مدل خاص "چندفرهنگ‌گرایی روسی" است. در این مدل با سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی منسجم، همه اقوام را در چارچوب واحدی از هویت ملی جای داده است.پسندیده خاطر نشان‌ کرد، در واقع، کرملین طی دو دهه اخیر کوشیده است تا از طریق ساختار فدرالی، اقلیت‌های قومی و مذهبی را در تصمیم‌سازی و اداره کشور مشارکت دهد. از جمهوری‌های مسلمان‌نشین چون تاتارستان و داغستان گرفته تا مناطق بودایی بوریاتیا و کالْمیکیا، همه از سهمی واقعی در اداره محلی و تعامل با مرکز برخوردارند. همین الگوی "هم‌زیستی متعهدانه" باعث شده است تا جامعه روسیه در برابر فشارهای بیرونی و پروژه‌های تفرقه‌افکنانه غربی مقاوم بماند. نمونه عینی این موضوع نقشی است که تاکنون چچنی ها در مناقشات روسیه و اوکراین داشتند.وی در پایان تصريح کرد، از این منظر، سخنان شویگو نه صرفاً هشدار امنیتی، بلکه تأکید بر یک واقعیت اجتماعی-سیاسی است. بعبارتی، روسیه با ساختار چندقومیتی خود، در برابر هرگونه طرح تجزیه‌طلبانه مصون‌تر از گذشته است. آنچه غرب از بیرون شکاف می‌بیند، در درون روسیه شبکه‌ای از وفاداری‌های تاریخی، فرهنگی و سیاسی است که به‌دقت از سوی دولت مرکزی تنظیم شده است. به بیان دیگر، وحدت روسیه نه از حذف تفاوت‌ها، بلکه از پذیرش و سازمان‌دهی هوشمندانه‌ی آن‌ها نشأت می‌گیرد.
ایران
ایران

وحدت در تنوع، پاسخ روسیه به رؤیای تجزیه‌طلبانه غرب

13:36 28.10.2025
سميه پسندیده پژوهشگر مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با اسپوتنیک گفت: سرگئی شویگو با اشاره به تلاش‌های غرب برای تضعیف روسیه، عملاً به نقطه‌ای حساس از ژئوپلیتیک یعنی انسجام در عین تنوع این کشور پرداخته است. تاکنون شاهد آن هستيم که در شرایطی که ساختار قومی و فرهنگی روسیه متنوع‌تر از هر کشور اروپایی است، دولت مسکو موفق شده این تنوع را به عامل قدرت تبدیل کند، نه تهدید.
وی افزود، از دید شویگو، تصور غرب درباره شکنندگی روسیه در برابر اختلافات قومی، ناشی از ناآگاهی نسبت به مدل خاص "چندفرهنگ‌گرایی روسی" است. در این مدل با سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی منسجم، همه اقوام را در چارچوب واحدی از هویت ملی جای داده است.
پسندیده خاطر نشان‌ کرد، در واقع، کرملین طی دو دهه اخیر کوشیده است تا از طریق ساختار فدرالی، اقلیت‌های قومی و مذهبی را در تصمیم‌سازی و اداره کشور مشارکت دهد. از جمهوری‌های مسلمان‌نشین چون تاتارستان و داغستان گرفته تا مناطق بودایی بوریاتیا و کالْمیکیا، همه از سهمی واقعی در اداره محلی و تعامل با مرکز برخوردارند. همین الگوی "هم‌زیستی متعهدانه" باعث شده است تا جامعه روسیه در برابر فشارهای بیرونی و پروژه‌های تفرقه‌افکنانه غربی مقاوم بماند. نمونه عینی این موضوع نقشی است که تاکنون چچنی ها در مناقشات روسیه و اوکراین داشتند.
وی در پایان تصريح کرد، از این منظر، سخنان شویگو نه صرفاً هشدار امنیتی، بلکه تأکید بر یک واقعیت اجتماعی-سیاسی است. بعبارتی، روسیه با ساختار چندقومیتی خود، در برابر هرگونه طرح تجزیه‌طلبانه مصون‌تر از گذشته است. آنچه غرب از بیرون شکاف می‌بیند، در درون روسیه شبکه‌ای از وفاداری‌های تاریخی، فرهنگی و سیاسی است که به‌دقت از سوی دولت مرکزی تنظیم شده است. به بیان دیگر، وحدت روسیه نه از حذف تفاوت‌ها، بلکه از پذیرش و سازمان‌دهی هوشمندانه‌ی آن‌ها نشأت می‌گیرد.
