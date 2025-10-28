https://spnfa.ir/20251028/نیروهای-مسلح-روسیه-در-حال-گسترش-سرپل-خود-در-زاپاروژیه-26201676.html
نیروهای مسلح روسیه در حال گسترش سرپل خود در زاپاروژیه
نیروهای مسلح روسیه در حال گسترش سرپل خود در زاپاروژیه
وزارت دفاع روسیه گزارش داد که گروه نیروهای "شرق" همچنان به گسترش سرپل خود در کرانه غربی رودخانه یانچور در استان زاپاروژیه ادامه میدهد.
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
طی 24 ساعت گذشته، نیروهای "شرق" همچنین روستای پریولنه در استان زاپاروژیه و یهوریوکا در استان دنیپروپتروفسک را آزاد کردند.نیروهای مسلح اوکراین موارد زیر را در منطقه تحت مسئولیت این گروه از دست دادند:تا 300 سرباز؛یک خودروی زرهی جنگی؛17 خودرو؛یک انبار تدارکات
نیروهای مسلح روسیه در حال گسترش سرپل خود در زاپاروژیه
وزارت دفاع روسیه گزارش داد که گروه نیروهای "شرق" همچنان به گسترش سرپل خود در کرانه غربی رودخانه یانچور در استان زاپاروژیه ادامه میدهد.
طی 24 ساعت گذشته، نیروهای "شرق" همچنین روستای پریولنه در استان زاپاروژیه و یهوریوکا در استان دنیپروپتروفسک را آزاد کردند.
نیروهای مسلح اوکراین موارد زیر را در منطقه تحت مسئولیت این گروه از دست دادند: