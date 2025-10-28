ایران
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
روسیه در تاریخ 24 فوریه عملیات ویژه در اوکراین را آغاز کرد. ولادیمیر پوتین هدف از این عملیات را "حمایت از مردمی خواند که به مدت هشت سال مورد قلدری و نسل کشی رژیم کی یف قرار گرفته اند."
نیروهای مسلح روسیه در حال گسترش سرپل خود در زاپاروژیه
نیروهای مسلح روسیه در حال گسترش سرپل خود در زاپاروژیه
وزارت دفاع روسیه گزارش داد که گروه نیروهای "شرق" همچنان به گسترش سرپل خود در کرانه غربی رودخانه یانچور در استان زاپاروژیه ادامه می‌دهد. 28.10.2025
وزارت دفاع روسیه گزارش داد که گروه نیروهای "شرق" همچنان به گسترش سرپل خود در کرانه غربی رودخانه یانچور در استان زاپاروژیه ادامه می‌دهد.طی 24 ساعت گذشته، نیروهای "شرق" همچنین روستای پریولنه در استان زاپاروژیه و یهوریوکا در استان دنیپروپتروفسک را آزاد کردند.نیروهای مسلح اوکراین موارد زیر را در منطقه تحت مسئولیت این گروه از دست دادند:تا 300 سرباز؛یک خودروی زرهی جنگی؛17 خودرو؛یک انبار تدارکات
نیروهای مسلح روسیه در حال گسترش سرپل خود در زاپاروژیه

08:31 28.10.2025
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر نیروهای مسلح روسیه در حال گسترش سرپل خود در زاپاروژیه
نیروهای مسلح روسیه در حال گسترش سرپل خود در زاپاروژیه - اسپوتنیک ایران , 1920, 28.10.2025
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
وزارت دفاع روسیه گزارش داد که گروه نیروهای "شرق" همچنان به گسترش سرپل خود در کرانه غربی رودخانه یانچور در استان زاپاروژیه ادامه می‌دهد.
طی 24 ساعت گذشته، نیروهای "شرق" همچنین روستای پریولنه در استان زاپاروژیه و یهوریوکا در استان دنیپروپتروفسک را آزاد کردند.
نیروهای مسلح اوکراین موارد زیر را در منطقه تحت مسئولیت این گروه از دست دادند:
تا 300 سرباز؛
یک خودروی زرهی جنگی؛
17 خودرو؛
یک انبار تدارکات
